El escapar de la prisión planeado de ‘Devil in the Ozarks durante meses citó la seguridad lax en la cocina, dice el informe

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Un ex jefe de policía conocido como el “Diablo en los Ozarks” pasó meses planeando su escape de una prisión de Arkansas, y dijo la seguridad laxa en la cocina donde trabajó permitió al asesino convicto reunir los suministros que necesitaba, dijo el viernes una revisión interna de los funcionarios de la prisión liberados.

La revisión de incidentes críticos del Departamento de Correcciones del escape del 25 de mayo de Grant Hardin de la prisión de Calico Rock proporciona la descripción más detallada hasta ahora de su planificación y los problemas que le permitieron salir de las instalaciones.

Hardin fue capturado 1,5 millas (2.4 kilómetros) al noroeste de la prisión de Calico Rock el 6 de junio. Las autoridades dijeron que escapó al ponerse un atuendo que diseñó para parecer un uniforme de aplicación de la ley.

Hardin, que trabajaba en la cocina de la prisión, dijo que pasó seis meses planeando su escape y usó marcadores y lavandería negros y la ropa que encontró en la cocina para crear el uniforme falso, según el informe. Hardin diseñó una insignia falsa usando la tapa de una lata.

“Hardin declaró que escondería la ropa y otros artículos que iba a necesitar en el fondo de un bote de basura en la cocina debido a que nadie la sacudía”, dice el informe.

Dos empleados de la prisión han sido despedidos por violaciones de procedimientos que llevaron a la fuga de Hardin. Incluyen a un empleado de la cocina que permitió Hardin en un muelle trasero sin supervisión y un guardia de la torre que desbloqueó la puerta trasera que Hardin caminó sin confirmar su identidad. Varios otros empleados han sido suspendidos y uno degradado, los legisladores se les dijo esta semana.

El personal de la cocina era “muy laxo en seguridad”, dijo Hardin a los investigadores, permitiéndole reunir lo que necesitaba para su escape. Hardin dijo que no tenía ayuda del personal u otros reclusos. Hardin había construido una escalera de paletas de madera en caso de que necesitara escalar la cerca de la prisión, pero no la necesitaba.

“(Hardin) declaró que cuando caminó hacia la puerta, solo dirigió al oficial a” abrir la puerta “, y lo hizo”, dice el informe.

Después de que escapó de la prisión, Hardin sobrevivió con comida que había salido de la prisión junto con agua destilada de su máquina CPAP. Hardin también bebió agua de Creek y comió bayas, huevos de pájaros y hormigas.

“Dijo que su plan era esconderse en el bosque durante seis meses si es necesario y comenzar a moverse hacia el oeste fuera del área”, dice el informe.

Hardin, un ex jefe de policía en la pequeña ciudad de Gateway, cerca de la frontera de Arkansas-Missouri, está cumpliendo largas oraciones por asesinato y violación. Fue el tema del documental de televisión “Devil in the Ozarks”.

El informe es una de las dos revisiones sobre Hardin’s Escape, que también está siendo investigado por la Policía Estatal de Arkansas. Un subcomité legislativo también ha estado celebrando audiencias sobre el escape.

El representante republicano Howard Beaty, que copreside el subcomité de instituciones caritativas, penales y correccionales del Consejo Legislativo, dijo que el panel esperaba discutir ambos informes con los funcionarios en una audiencia el próximo mes.

El senador republicano Ben Gilmore, quien se sienta en el panel, dijo que no creía que la revisión del departamento analizó lo suficientemente exhaustiva de los problemas sistémicos que permitieron la fuga de Hardin.

“Se han centrado en el fracaso final en lugar de todas las cosas que lo llevaron”, dijo.

El informe también cita confusión entre los funcionarios de correcciones en las primeras etapas del escape de Hardin sobre el cual las agencias de aplicación de la ley habían sido notificadas, según el informe.

“Es obvio que hubo mucha confusión durante las etapas iniciales de abrir el centro de comando y de notificaciones”, dice el informe.

Hardin había sido mal clasificado y no debería haberse mantenido en la prisión principalmente de seguridad media, según la revisión. Después de ser capturado, Hardin fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. Se declaró inocente de escapar de los cargos, y su juicio está programado para noviembre.

La clasificación de custodia de Hardin no se había revisado desde octubre de 2019, según el informe.

La revisión del Departamento de Correcciones dice que los funcionarios habían tomado varios pasos desde la fuga de Hardin, incluida la eliminación de las cerraduras eléctricas de las puertas para evitar que alguien salga sin un oficial presente.

El informe también requiere cámaras adicionales después de encontrar un punto ciego en el muelle que se usa, y para cualquier búsqueda de “Shakedown” de contrabando para incluir salas mecánicas y habitaciones laterales.