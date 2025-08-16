Qué transmitir: Offset, John Cena, John Grisham y peleas legales de Jussie Smollett y Amanda Knox

El rapero de Migos Offset lanzó su tercer álbum en solitario y Samara Weaving tocando un conductor de escape reformado en el thriller de atracos “Eenie Meanie” son algunos de los nuevos televisores, películas, música y juegos que se dirigen a un dispositivo cerca de usted.

También entre las ofertas de transmisión que valen su tiempo, según lo seleccionado por los periodistas de entretenimiento de Associated Press: una adaptación de “The Rainmaker” de John Grisham, llega a Peacock, John Cena interpreta a un superhéroe defectuoso en la temporada 2 de “The Peacemaker” y la prueba de Amanda Knox en Italia se drama en una serie de Hulu.

Nuevas películas para transmitir del 18 al 24 de agosto

-Samara Weaving interpreta a un conductor de escapada reformado que se retira para salvar a un ex novio problemático en “Eenie Meanie”, un nuevo thriller de atracos que se transmite en Hulu el viernes 22 de agosto. Karl Glusman interpreta al patético ex en este conjunto intrigante que incluye a Steve Zahn, Andy Garcia, Randall Park y Marshawn Lynch. Los escritores de “Deadpool” Rhett Reese y Paul Wernick produjeron la película, que es el debut como director del escritor y director Shawn Simmons.

– Recuerde la extraña saga Jussie Smollett que comenzó en enero de 2019 cuando el actor del “Imperio” le dijo a la policía que dos hombres lo agredieron en un aparente crimen de odio que los investigadores comenzaron a creer que era un engaño. Es el tema de un nuevo documental de Netflix “¿La verdad sobre Jussie Smollett?” La transmisión del viernes 22 de agosto. La terrible experiencia se extendió durante años y en noviembre la Corte Suprema de Illinois revocó la condena de Smollett por cargos de organizar un ataque racista y homofóbico contra sí mismo en 2019 y mentir a la policía de Chicago. El avance del DOC, que incluye entrevistas con periodistas, abogados, investigadores y fuerzas del orden, se burla de una nueva entrevista sentada con el propio Smollett.

– El cineasta sueco Lasse Hallström lleva al público a un viaje romántico a través de Europa con una niña estadounidense (Madelyn Cline) y un neozelandés (KJ APA) en “The Map que te lleva”, transmitiendo en un video principal el miércoles. Está basado en la novela JP Monninger 2017.

– Escritor de cine AP Lindsey Bahr

Nueva música que se transmitirá del 18 al 24 de agosto

– El viernes, el rapero de Migos Offset lanzará su tercer álbum en solitario, “Kiari”. El título es su nombre legal, un reflejo directo del álbum que describió a The Associated Press a principios de este mes como “una mirada en el espejo”. Dijo que es una colección de “diferentes versiones de Offset, que proviene de Kiari … siempre estoy tratando de cambiar el nombre y recrear”. Comience con “Bodies”, una colaboración al rojo vivo que se casa con el flujo melódico y agresivo de Offset y el dexterous letrista Jid sobre una muestra de la banda nu-metal que se ahoga en 2001, los “cuerpos” de 2001. Se ha convertido en un éxito de 2025 Billboard Hot 100 por una razón.

-¿Quién hubiera pensado, casi 40 años después de su formación, que los Deftones de la banda nu-metal de California Shoegaze-y se volverían más populares que nunca? Han encontrado audiencias nuevas y nostálgicas en línea y rápidamente se han reconocido como una de las bandas más influyentes de la década de 2000, 20 años después del hecho. El viernes, lanzarán un nuevo álbum “Private Music”. Y suenan tan apretados como siempre.

– Escritora de música AP Maria Sherman

Nueva serie para transmitir del 18 al 24 de agosto

– El juicio de Amanda Knox se dramatiza en una serie de Hulu llamada “The Twisted Tale of Amanda Knox”. Knox es un productor ejecutivo en el proyecto, al igual que Monica Lewinsky. Grace Van Patten protagoniza la estudiante de Study Abroad en Italia que se encuentra en prisión por asesinar a su compañera de casa, Meredith Kercher. El caso se convierte en una sensación de medios y Knox se llama Foxy Knoxy, entre otras cosas, por los tabloides. La serie también comparte más de la historia de Raffaele Sollecito, el novio de Knox en ese momento, quien también fue condenado por el asesinato. Ambos tuvieron sus sentencias expulsadas por el tribunal más alto de Italia en 2015. También vemos la dificultad de Knox ajustarse a la vida regular después de que ella regresa a los Estados Unidos. La serie de ocho episodios se estrena el miércoles.

– John Cena interpreta a un superhéroe defectuoso en la temporada 2 de “The Peacemaker” que llega a HBO Max el jueves. Es el primer lanzamiento de una historia de DC Comics después de que “Superman” voló a los cines a principios de este verano. James Gunn, copresidente y CEO de DC Studios, dirigió “Superman” y es el showrunner de “The Peacemaker”.

-Un nuevo video Docuseries llamado “The Home Team: NY Jets” siguió a seis jugadores de los Jets y sus socios para la temporada 2024-2025 de la NFL. Vemos la vida hogareña de estos profesionales, ya que también hacen malabarismos con las demandas del deporte. Los cineastas también hicieron el documental “Kelce” sobre el ex jugador de los Philadelphia Eagles, Jason Kelce, en su temporada 2022. Debuta el jueves.

– Una adaptación de “The Rainmaker” de John Grisham llega a Peacock el viernes 22 de agosto. El thriller legal se transmite en la red de EE. UU. Y el streamer deja cada episodio una semana después. Milo Callaghan interpreta a Rudy Baylor, quien recién sale de la facultad de derecho y está a punto de comenzar a trabajar en el bufete de abogados más grande del estado. En su primer día, Baylor es despedido, por lo que toma un trabajo en una pequeña empresa de búsqueda de ambulancias que trabaja en una antigua junta de taco. El primer gran caso de Rudy lo enfrenta contra el gran y elegante bufete de abogados que lo dejó ir, y su novia que todavía trabaja allí.

– Alicia rancilio

Nuevos videojuegos para jugar del 18 al 24 de agosto

– No ves muchas tablas de surf en los videojuegos – La mayoría de los ciclistas virtuales preferirían recoger una patineta o snowboard. La “espada de flota” en el corazón de la espada del mar empuja ese sesgo combinando los tres. Lanza la capacidad de surfear en arena, lo cual es útil dado que su mundo es esencialmente un gran desierto. Tu personaje, el Wraith, está explorando ruinas antiguas en busca de artefactos perdidos hace mucho tiempo. Domina las técnicas correctas y puedes surfear en agua real. El editor Giant Squid está dirigido por Matt Nava, quien fue el director de arte en el viaje clásico indie 2012, y Sword of the Sea comparte el ambiente meditativo de ese juego. Cuelga 10 el martes en PlayStation 5 o PC.

– Lou Kesten