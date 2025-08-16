La producción de 2025 de Bayreuth de ‘Meistersinger’ de Wagner presenta un look Technicolor, y un giro

BAYREUTH, Alemania (AP) – En el cine en casa de Wagner, se ha agregado un giro a la clásica ópera “Die Meistersinger von Nürnberg”.

En lugar de que Walther se una al Gremio de Master Singers y se prepare para casarse con Eva después de que él gana el concurso de canciones, en la nueva versión de Bayeuth, ella toma la medalla de las manos del joven caballero, se la devuelve a su padre y luego lleva a su futuro esposo fuera del escenario para un futuro que abandona las tradiciones de su familia y ciudad.

“No, gracias. ¡Vamos!” Explicó la soprano Christian Nilsson, quien está cantando Eva en su debut de papel. “Ella es una chica fuerte”.

La producción de Matthias Davids se extiende hasta el 22 de agosto, enfatizando el entretenimiento con un aspecto Technicolor de Hollywood destacado por una vaca inflable al revés y una pequeña iglesia de Santa Catherine sobre 34 pasos empinados.

La imagen de vaca domina el set

Eva de Nilsson llega para la fiesta de San Juan. Encerrado en flores con flores adicionales en el tocado, transportados sobre postes horizontales por cuatro hombres.

“Siempre nos referíamos a Eva como la vaca del premio. Dijimos que se vende como una vaca premiada”, dijo Davids, un director alemán de 63 años conocido por su trabajo en musicales de teatro.

Esa idea condujo a la enorme novilla, fabricada por una compañía que fabrica inflables y cubierta con recubrimiento de retardante de llama, según el diseñador Set Andrew Edwards.

Sixtus Beckmesser, el secretario petulante de la ciudad que pierde el concurso de canciones ante Walther, tira de la vaca, que se oscurece y se hunde, durante la oración final defendiendo el imperativo del arte alemán por el zapatero Hans Sachs.

Mientras Sachs corre para restaurar la conexión, reinflar el globo bovino y restaurar la luz, los jóvenes amantes lo rechazan y lo que representa. La gente del pueblo, muchas con gorras rojas cónicas que les dan miradas como elfas, encogen sus hombros ante las notas finales mientras Sachs y Beckmesser discuten en el escenario.

El final feliz de Wagner no siempre se mantiene

Cuando “Meistersinger” se estrenó en 1868, Wagner presentó un final feliz en el que Walther y Eva se unieron y es admitido en Guild. El final de Davids es menos discordante que la puesta en escena de Garden Covent de Kasper Holten, ambientada en un club masculino donde Eva está horrorizado que Walther querría unirse a los misóginos Meistersingers y huir en lágrimas.

“Vi algunas producciones y siempre las encontré pesadas y significativas”, dijo Davids.

Leyó las cartas de Wagner sobre su deseo de producir una comedia para ganar dinero y decidió buscar ligereza y humor al darse cuenta de que la comedia no puede mantener constantemente más de cuatro horas. Los detalles se resolvieron durante los ensayos, con Davids inspirados en la química de Nilsson y el tenor Michael Spyres, quien también estaba debut como Walther.

Nilsson mantiene un rayo beatífico durante la canción del premio de Walther.

“Realmente sentí que en esta producción Eva y Walther realmente tenían una conexión divertida: una conexión divertida, joven y amorosa, y me apoyé en eso y escuché el hermoso tenor de Spyres”, dijo Nilsson.

Trayendo ligereza y un Angela Merkel parecido al escenario

El contraste de Davids fue agudo por la producción de 2017 de Barrie Kosky, ambientada en parte en la casa de Wagner en Wagner de Wahnfried y la corte de juicios de Nuremberg, con Walther y Sachs retratados como Wagner de varias edades.

Esta vez, Georg Zeppenfeld era un abuelo Sachs con un botón Argyle a través del chaleco suéter. Beckmesser, tocó desconcertantemente pero sin histriónico de Michael Nagy, tenía un brillante suéter plateado debajo de una chaqueta trachten crema, gafas de sol espejo y laúd transformada para parecerse a una guitarra eléctrica en forma de corazón descrito por la luz rosada que le dio un aspecto de Elvis Presley. Jongmin Park, un imponente Pogner como el padre de Eva, fue vestido en una túnica más fluida.

Eva llevaba un Dirndl y Walther tradicional, una advenediza, una camiseta punkish. Susanne Hubrich disfrazó a varias personas con la gente de la ciudad para parecerse a la artista alemana Thomas Gottschalk, al comediante Loriot, a los fanáticos del club de fútbol pateadores de Offenbach y la ex canciller alemana Angela Merkel.

“La Sra. Merkel es fanática de Wagner y asiste al Festival Bayreuth casi todos los años”, dijo Hubrich. “Hablé con ella después de la noche de apertura. Se divirtió”.

Edwards, el diseñador de set, tenía lanzas de luz naranja y amarilla que se asemejan a un recinto ferial e incluyeron detalles arquitectónicos del Auditorio Bayreuth, como lámparas circulares en conjuntos de tres en la iglesia y asientos como los que la audiencia estaba viendo.

El director Daniele Gatti, que regresó a Bayreuth por primera vez desde 2011, y el elenco fue recompensado con una recepción positiva de los espectadores conocidos por hacer que el disgusto se conozca después de actuaciones más provocativas.

“Solo mirando a la audiencia, hubo muchas más sonrisas en las caras de las personas al final de lo que normalmente se ve al final de Wagner Productions”, dijo Nilsson.