Puedes comprar uno de los mejores misterios de la CIA en una casa de subastas

Jim Sanborn ha mantenido un gran secreto durante 35 años. Ahora está listo para venderlo al mejor postor.

El secreto que se dirigirá a la subasta a finales de este año: un mensaje codificado dentro de Kryptos, una escultura estacionado en un patio en la sede de la sede de la CIA en Langley, Virginia. La pieza, una meditación sobre secretos en una casa de secretos, ha fascinado y atacado a los criptólogos profesionales y aficionados desde su dedicación en 1990.

El mensaje está contenido en los cuatro paneles de letras de Kryptos cortados a mano a través de láminas de cobre curvas. El nombre de la escultura, del griego, significa “oculto”, con connotaciones de criptografía y misterio. Junto con sus paneles de texto encriptado, los elementos de la escultura también incorporan madera petrificada, agua y piedras.

Con los años, los primeros tres paneles arrojaron su texto plano a los interruptores de código dentro de la CIA, un científico informático de California y la Agencia de Seguridad Nacional.

El primer panel, K1, tiene un error ortográfico deliberado en la palabra “ilusión”. Sanborn lo insertó como un arenque rojo.

K2 incluye la ubicación de la sede de la CIA por latitud y longitud. La WW es para William Webster, quien una vez dirigió la CIA y se le dio una clave para descifrar su mensaje. Webster murió la semana pasada a las 101.

El Pasaje K3 parafrasea el arqueólogo Howard Carter sobre la apertura de la tumba del rey Tut.

Pero K4, el último y más breve pasaje, ha resistido obstinadamente todos los intentos de romperlo. Algunas de las palabras se decodifican en función de las pistas publicadas por Sanborn.

Sanborn ha dicho que hay otro acertijo general que se puede resolver una vez que se conocen los cuatro pasajes.

Sanborn ha pasado años respondiendo a decenas de miles de correos electrónicos de personas que creen que han descifrado el rompecabezas. Hace unos 10 años, comenzó a cobrar a las personas $ 50 por una “respuesta personal corta” a los correos electrónicos para eliminar la mayoría de las conjeturas.

“¿Qué puedo decir? Estoy cansado de eso”, dijo en una entrevista, agregando un improperio antes de “cansado”.

Sisyphus ha dejado a un lado la piedra.

Un portavoz de la CIA declinó hacer comentarios sobre la subasta.

La subasta, que incluirá otros artículos relacionados con la criptología, se llevará a cabo el 20 de noviembre. La subasta RR, la compañía organizando la venta, estima una oferta ganadora entre $ 300,000 y $ 500,000.

Junto con el texto plano escrito a mano de K4 y otros documentos relacionados con la codificación, Sanborn también proporcionará una placa de cobre de 12 por 18 pulgadas que tiene tres líneas de caracteres alfabéticos cortados con un rompecabezas, que él llama “mi pieza de prueba de concepto” y que mantuvo en una tabla para inspirarse durante los dos años y ayuda a mano las letras para el proyecto. El proceso fue agotador, exigente y nervioso. “No podría cometer ningún error con 1.800 cartas”, dijo. “No se pudo reparar”.

El postor ganador ideal de Sanborn es alguien que se aferrará a ese secreto. También espera que esa persona esté dispuesta a hacerse cargo del sistema de verificación de posibles soluciones y revisar esos correos electrónicos interminables, posiblemente a través de un sistema automatizado.

Bobby Livingston, vicepresidente ejecutivo de RR Auction, dijo que esperaba que cualquiera que haya hecho la intención alta para mantener la respuesta. “Conocer el secreto y ser la única persona que tiene el secreto es donde se encuentra el valor”, argumentó.

Sanborn estuvo de acuerdo. “El poder está en el secreto”, dijo. “Sin el secreto, no tienes poder”. Sin embargo, “si alguien lo compra y lo rinde, ese es el riesgo que estoy tomando”.

Livingston dijo que la compañía se acercó a Sanborn después de enterarse de un artículo de 2020 en el New York Times en el que Sanborn dijo que podría subastar la solución algún día. Livingston dijo que su colega le preguntó al artista: “” Has estado hablando de subastas, ¿estás listo para hacerlo? ” Dijo que sí “.

Un fanático de la escultura expresó dudas sobre cómo podría desarrollarse la subasta.

Elonka Dunin, líder de un gran grupo en línea de entusiastas de los kryptos, dijo la decisión de Sanborn de vender el secreto “llega antes de lo que esperaba”. Pero ella agregó: “Después de mis décadas de conocerlo, entiendo por qué”.

Expresó una preocupación por un escenario en el que el comprador de la solución algún día libera el texto plano y nada más. En ese caso, la pregunta crucial de “cómo se obtiene la respuesta” seguiría siendo un secreto.

“Como desarrollador de juegos y diseñador de rompecabezas, veo el método como el verdadero tesoro”, dijo.

Sanborn dijo que había muchas razones para su decisión. Está cumpliendo 80 años, y dijo que estaba creciendo cada vez más preocupado por lo que podría pasar si murió repentinamente.

Tratando de mover sus descriptadores, Sanborn ha eliminado las pistas de K4 en 2010, en 2014 y en 2020. Ahora ha terminado con pistas, dijo, porque K4 es demasiado corto para regalar mucho más sin regalarlo todo. Cada destello de nueva atención, como cuando el autor de thriller Dan Brown se refirió a la escultura en “The Da Vinci Code” y “The Lost Symbol”, generó oleadas de nuevos correos electrónicos con supuestas soluciones. Solo “un pequeño porcentaje” de correos electrónicos realmente pagan por sus respuestas personales. Estima que ganará alrededor de $ 40,000 a lo largo de los años de las respuestas.

“Hay un tipo que lo ha hecho una vez por semana durante una década, cada semana”, dijo Sanborn. “A pesar de todas mis protestas y alentamientos para no hacerlo más: ‘¡Estás tirando dinero!'”

“Finalmente me di por vencido”, agregó, “y él continúa haciéndolo”, lo que podría convertirlo en menos corresponsal que una anualidad.

La última ola de solucionadores ha elevado considerablemente el nivel de molestia de Sanborn: las personas que usan inteligencia artificial. “El número de posibles descriptores ha aumentado dramáticamente”, dijo, debido a las personas que usan chatbots de IA como ChatGPT y están convencidos de que han ganado un esfuerzo de décadas que ha perturbado a los criptólogos dedicados al escribir un aviso. Pero “los descifrados generados por la IA”, dijo, “son muy menos que bastante tontos”.

Agregó: “No puedo decir que eso no haya tenido algún efecto en mi decisión” para comenzar la oferta por la solución.

En discusiones pasadas sobre una posible subasta, Sanborn ha dicho que el dinero iría a la ciencia del clima, pero “el reciente fallecimiento de un amigo cercano con discapacidades ha cambiado mi perspectiva”, dijo.

“Ahora me gustaría redirigir una parte de esos ingresos a los programas para discapacitados”, dijo, y señaló que salvaría algunos para ayudar a amortiguar contra posibles crisis de salud.

Sobre todo, agregó, ha seguido adelante. Ha producido muchas obras menos famosas en todo el mundo que se extienden por el arte y la ciencia, incluido un comentario reciente sobre antigüedades y falsificaciones saqueadas. “Artísticamente soy tan pasado Kryptos que me está molestando”, dijo.

También quería asegurarse de que una subasta así se haya realizado mientras tenía una salud suficiente para que no se convirtiera en una carga para su esposa, el artista Jae Ko. Ella dijo que no estaba interesada en llevar al legado o tratar con sus seguidores.

“Es demasiado”, dijo, “y tengo mi propio trabajo que hacer”.