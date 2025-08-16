Greg Iles, autor de Mississippi de ‘Natchez Burning’ Trilogy, muere de cáncer a los 65 años

JACKSON, Miss. (AP) – Greg Iles, el autor de Mississippi de la trilogía “Natchez Burning” y otras obras, ha muerto. Tenía 65 años.

Iles murió el viernes después de una batalla de décadas con el mieloma múltiple de cáncer de sangre, su agente literario Dan Conaway publicó el sábado en Facebook.

Inicialmente diagnosticado con la condición incurable en 1996, mantuvo su enfermedad privada hasta que completó su novela final, “Southern Man”, que se publicó en 2024.

Iles nació en Alemania, pero se mudó a Natchez, Mississippi, con su familia cuando tenía solo tres años y desarrolló una profunda conexión con la región. Muchas de sus historias están ambientadas en Mississippi, incluida la trilogía “Natchez Burning”, novelas de suspenso de ficción histórica que exploran la raza y la clase en la década de 1960 Jim Crow South.

Conaway describió a Iles como “cálido, divertido, valiente y completamente sui generis”.

“Estar en el otro extremo del teléfono mientras hablaba a través del personaje y la trama, la resolución de problemas sobre la marcha era ser testigo del genio en el trabajo, simple y simple”, escribió el sábado. “Como escritor, fusionó la historia de la historia, la humanidad hasta los huesos y un creciente sentido de responsabilidad moral y política con las feroces precisiones de un derviche giratorio o un relojero maestro”.

En marzo de 2011, Iles sufrió una aorta ruptura y una amputación de piernas parcial y pasó ocho días en un coma médicamente inducido después de que otro conductor golpeó su automóvil en la autopista 61 cerca de Natchez. Finalmente se recuperó.

Iles actuó con el grupo musical The Rock Bottom Resters junto con los autores populares Stephen King, Amy Tan y otros.