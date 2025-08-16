La canción fue un éxito hace 20 años. Acabo de tener un video

Cuando Clap Your Hands Say Sea sí lanzó su debut homónimo en 2005, la banda independiente pasó de desconocida a Darling of the Online Music World. Pero había ciertas expectativas de expansión de la fama de que Alec Oussworth, el líder y compositor, no estaba tan interesado. Firmar a un sello importante no le atrajo. Tampoco colocó una canción en un episodio de “The OC” y definitivamente no quería hacer videos musicales.

“Mi idea en ese momento era que la música debería permitir que la gente soñara sus propios sueños”, dijo Oussworth en una entrevista telefónica. “Esta era mi filosofía, tenía 20 años, que no deberíamos impulsarles nada visualmente”.

Oussworth ha suavizado algunas de sus posturas. En mayo pasado, lanzó un video de “The Skin of My Yellow Country Dientes”, que sigue siendo aplaudir las manos, la canción más popular de Yeah, 20 años después de su debut. En el encantador clip, el comediante Eric Rahill, que fue a la escuela secundaria en Shoreline, interpreta a un empleado en una tienda de reparación de productos electrónicos, revisando los extraños detritos de la vida de sus clientes y el mundo en línea.

Como dijo un comentarista de YouTube: “Adoró esta canción hace años. Es increíble ver un video para ello”.

“The Skin of My Yellow Country Dientes” es parte de una creciente ola de nuevos videos musicales encargados para canciones que son años, si no décadas, viejos. Algunos están vinculados a las reediciones, algunos capitalizan los momentos virales y algunos de la nostalgia mía. Juntos reflejan la estrategia más amplia de la industria musical para poner recursos detrás de las victorias existentes en lugar de apostar por potencial.

“En estos días no se trata de una nueva canción o un nuevo álbum o lo nuevo, se trata del cuerpo del trabajo”, dijo Chris Lombardi, fundador y copropietario de Matador Records.

Cuando los medios físicos eran dominantes, Labels lanzó singles antes y después de que un álbum salió a atraer a los oyentes. En la era digital, ahora es una práctica estándar sacar tres o cuatro pistas en las plataformas de transmisión durante el período previo al lanzamiento de un LP, luego reducir la promoción una vez que está fuera.

El personal de Matador revisa los totales de transmisión en los años posteriores a la lanzamiento de álbumes, explicó Lombardi, a veces descubriendo que las canciones que pensaron serían más populares que han sido superadas por los durmientes.

Ese fue el caso con el “turno nocturno” de Lucy Dacus. La canción fue el primer lanzamiento de su álbum “Historian” en 2018, pero el sello solo hizo un video para el segundo sencillo, “Adicciones”, un clip modesto y autodirigido filmado en torno a la ciudad natal de Dacus Richmond, VA.

Los números de transmisión y reacciones en los conciertos de Dacus dejaron en claro a lo largo de los años que “Night Shift” fue el favorito de los fanáticos. En el quinto aniversario del álbum, el sello encargó un video extraño y con presupuesto más grande para “Night Shift”, dirigido por la cineasta Jane Schoenbrun, con apariciones de la actriz Jasmin Savoy Brown, el compañero de banda Boyenius de Dacus, Phoebe Bridgers y algunos “Wizard of Oz”. “Night Shift” tiene 1.7 millones de visitas en YouTube, en comparación con 368,000 para “adicciones”.

Otras veces, el viaje de una canción al video musical es aún más improbable. En 2016, Josh Tillman, quien actúa como el padre John Misty, grabó y subió una canción que llamó “Real Love Baby” a su cuenta de SoundCloud. Obtuvo una buena respuesta de sus fanáticos acérrimos, y Tony Kiewel, el copresidente de su sello Sub Pop, con sede en Seattle, sugirió que puso la canción en las plataformas de transmisión que generan más ingresos.

“Real Love Baby” fue una canción independiente entre el segundo y el tercer álbumes de Tillman, pero por razones que aún no son totalmente claras para el pop, se convirtió rápidamente en su canción más transmitida. A finales de 2023, despegó a Tiktok, turboaltando sus números de transmisión.

La etiqueta sugirió filmar un video, y Tillman respondió compartiendo con ejecutivos una publicación de Eggs Tyrone, un creador de Instagram que combina imágenes de personas que bailan con música aparentemente incongruente. La publicación presentaba a un hombre desaliñado bailando con “Real Love Baby” en un estacionamiento de la estación de servicio. Sub Pop encargó a Tyrone que lo expandiera en un video completo que muestra una variedad de bailarines (vaqueros, patinadores de rodillos, un vendedor de automóviles) que se realizan a la canción. Se ha ganado 2.3 millones de visitas.

Kiewel dijo que el video “nos dio una excusa para hablar sobre la canción”.

“No podemos enviar un comunicado de prensa que diga: ‘Esta canción es viral'”, agregó. “Pero podríamos decir: ‘Tenemos un nuevo video musical, también, por cierto, ¿sabías que está en el top 30 de la lista de Tiktok?’ “

Kiewel dijo que los videos musicales también son una forma de alimentar la demanda de contenido de forma corta. Señaló que un video musical de tres a cinco minutos se puede reducir en bits más pequeños para anuncios digitales, tiktoks y pantalones cortos de YouTube.

Universal Music Group ha lanzado docenas de nuevos videos para canciones en el vasto catálogo de la etiqueta. Muchos se sienten demasiado literales, como los videos utilizados para el karaoke: en el video de “Free Bird” de Lynyrd Skynyrd, un hombre mayor recuerda sus despreocupados días más jóvenes antes de sacar su motocicleta para un último viaje; El video de “No Woman, No Cry” de Bob Marley presenta a una madre jamaicana que lucha y su esposo, que trabaja en una ciudad lejana.

La representación de este año del himno de 1985 “Rock the Bells” adopta un enfoque más ingenioso: múltiples generaciones de New Yorkers Lip-Sync para LL Cool J se jacta como si fueran suyos. Ganó un premio en el Festival Tribeca de este año.

Otros videos abren nuevas posibilidades. El video de “Fever” de Peggy Lee salió en 2021, 63 años después de su lanzamiento original. En él, un grupo de bailarines se desliza y se extiende alrededor de un viejo teatro de Londres, las imágenes más racas de las que generalmente se asocia el cantante.

La finca de Lee es administrada por su nieta, Holly Foster Wells, quien siempre está buscando nuevas oportunidades para mostrar la música del cantante. “Cuando hicimos ese video de ‘Fever’, hardcore Peggy Lee, eso no era realmente para ellos”, dijo Wells. “Eso fue atraer a nuevos fanáticos, y a esos nuevos fanáticos les encanta”.

Fue dirigido por Charlie Di Placido, conocido por los videos coreográficamente innovadores para el grupo Jungle, y ha acumulado casi 10 millones de visitas en YouTube. Los fanáticos no solo están haciendo sus propios videos establecidos en “Fever”, sino que también están usando las interpretaciones de Lee de “¿Eso es todo?” y “Big Spender”.

Resucitar un lanzamiento bien conocido puede crear altas apuestas para un nuevo video. El “Psycho Killer” de Talking Heads se lanzó originalmente en 1977, antes de que los videos musicales fueran una parte regular de la mayoría de los planes de marketing de sellos discográficos. Más tarde, la banda llegó a la ubicuidad de MTV, pero “Psycho Killer” ha sido una de sus canciones definitorias, encontrando nuevos oyentes a lo largo de las décadas a través de su inclusión en álbumes de compilación y relevantes de la película de conciertos “Stop Sense Sense”.

Jeremy Sponder, vicepresidente de desarrollo y marketing global de catálogo en Warner Music Group, descubrió que los números de transmisión para “Psycho Killer” estaban creciendo año tras año, con un creciente interés de un joven público que encontró la canción después de que Selena Gomez muestreó su línea de bajo para su éxito de 2017 “Bad Liar” y el año pasado cuando Sabrina Carpenter publicó un Tiktt en la canción que apareció, Jen Atega.

Sin embargo, decidir hacer un video oficial no fue solo un juego de números. “Merece tener una visual tan icónica como la canción”, dijo Sponder.

El video, publicado en junio, fue dirigido por Mike Mills y presenta a la actriz nominada al Oscar Saoirse Ronan en bicicleta a través de una variedad de emociones en respuesta a los ritmos predecibles de su día.

Una vez que se lanzó el video, alcanzó 1 millón de visitas en YouTube en poco más de 24 horas. La canción también vio un aumento del 8,8% en las transmisiones globales en la semana después de que salió el clip, y todo el catálogo de cabezas parlantes vio un aumento del 5,1%.

“Para mantener vivos los legados, necesitas sesgar más joven, eso es solo la vida”, dijo Sponder. “Para un niño de 15 años en Spotify, si algo tiene cinco minutos, 10 años o 50 años, es nuevo para ellos. Y si resuena con ellos, hicimos nuestro trabajo”.