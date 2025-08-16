Playboy está trasladando su sede a Miami Beach y abriendo un nuevo club

MIAMI BEACH, Florida (AP) – Playboy planea reubicar su sede global desde Los Ángeles a Miami Beach y abrir un club de playboy allí.

La sede de Miami Beach en la parte superior de un edificio de oficinas de lujo incluirá estudios para apoyar a la “red de creator en crecimiento” de Playboy y el club tendrá un restaurante y una sección solo para miembros inspirada en la mansión Playboy en Los Ángeles, dijo el jueves la compañía en un comunicado.

“Miami Beach es una de las ciudades más dinámicas y culturalmente influyentes del país, lo que lo convierte en el hogar ideal para el próximo capítulo de Playboy”, dijo Ben Kohn, CEO de Playboy Inc., en el comunicado.

La primera revista Playboy se publicó en 1953, con Marilyn Monroe en la portada y en una foto de desnudos de color “novia del mes” en el interior.

El primer Playboy Club abrió en 1960 en Chicago, que era la sede de la compañía en ese momento, y la compañía abrió clubes en todo el mundo.

En 2020, Playboy dejó de publicar su revista impresa mensual, pegando en su lugar con contenido en línea.