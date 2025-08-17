La atracción económica de Taylor Swift hace de Orange el nuevo verde para grandes marcas

El próximo lanzamiento del álbum de Taylor Swift y su amor por todo lo relacionado con Orange no se pierden en sus fanáticos, o marcas que buscan un viaje en lo que se ha convertido en un enorme viento económico de cola.

El miércoles, después de que Swift realizó el podcast “New Heights” co-anfitrión de su novio y estrella de fútbol de la NFL Travis Kelce para anunciar el inminente lanzamiento de su 12º álbum de estudio, “The Life of a Showgirl”, las principales compañías entraron en marketing sobremarcher.

¿La razón? La capacidad de Swift para generar zumbido y dibujar dólares.

Las apariciones en la gira de Swift se han convertido en eventos económicos. La gira de época del cantante hace dos años fue la primera gira de este tipo en cruzar la marca de mil millones de dólares, según las listas de fin de año de PollStar. Las ciudades y sus áreas circundantes registraron un impulso económico considerable después de que apareció Swift, con miles de fanáticos haciendo la peregrinación y gastar dinero en hoteles, restaurantes y en otros lugares.

Las empresas ya no esperan para capitalizar el tirón gravitacional de Swift y los memes con temas de naranja de grandes marcas comenzaron a implementarse casi de inmediato.

Esto se debe a que Swift apareció en el escenario con naranja en numerosas ocasiones hacia el final de su gira de épocas y discutió sus sentimientos sobre el color en el podcast del miércoles.

Numerosas corporaciones, desde United Airlines hasta Olive Garden, comenzaron a publicar memes de color naranja en sus cuentas de redes sociales poco después de que se anunciara el nuevo álbum. Shake Shack, FedEx, Buffalo Wild Wings, Cinnabon, Walmart y Netflix también lo hicieron.

Más de una docena de equipos de la NHL siguieron con publicaciones en las redes sociales que reconocen el nuevo álbum de Swift, tanto al norte como al sur de la frontera.

Incluso X se metió en la acción, declarando que tenía una nueva foto de perfil: una naranja brillante X. La publicación ha obtenido 5.5 millones de visitas hasta ahora.

Google está utilizando su motor de búsqueda para celebrar el lanzamiento de octubre de “The Life of a Showgirl” de Swift. Los usuarios buscan “Taylor Swift”, son recibidos con un flujo de confeti digital naranja, junto con un corazón naranja en llamas y la frase, “Y, bebé, eso es un negocio para usted”.

Parecía que muchos vieron valor en vincular su marca a Swift.

Swift mencionó durante el podcast del miércoles que se sometió a la cirugía ocular Lasik. La cuenta X para Lasik.com no perdió el tiempo promoviendo el fortuito Name-Drop.

“Tengo Lasik, tengo una visión increíble”, publicaron, acompañados de un video de Swift dando un saludo al procedimiento en el podcast “New Heights”. “Taylor Swift a todos (Emoji del corazón rojo). ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿¡

La publicación actualmente tiene más de 389,000 visitas y 15,000 me gusta.