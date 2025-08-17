Los cielos nublados de Seattle recuerdan a Hozier a Irlanda, su país de origen, donde llueve hasta 250 días cada año. Casualmente, las raras duchas de agosto se produjeron durante el debut del parque T-Mobile del artista nacido en el condado de Wicklow el jueves.

“Siempre está en climas húmedos y fríos donde las personas tienen un sentido del humor fresco y seco”, transmitió el compositor irlandés a la multitud llena.

Hozier, conocido fuera del escenario como Andrew Hozier-Byrne, comenzó el tramo inicial de su “Tour Unreal Desearth” en 2023, actuando por última vez en Seattle ese octubre en el Teatro Wamu al otro lado de la calle. Ahora, frente a una audiencia, aproximadamente cuatro veces más grande, el cantante-guitarrista de Folk, Blues y Soul entregó un conjunto dinámico de 128 minutos con el apoyo de una banda de 10 miembros. Esta tercera etapa de la gira sigue el lanzamiento de la versión de lujo de “Unreal Usearth: Unding” en diciembre.

Bajo débiles rayos azules de luz, Hozier, con un chaleco y pantalones de rayas dandy con una camisa de vestir, calmó el estadio en tranquilidad con “De Selby (Parte 1), su 2023” Unreal Desearth “ abrel de álbum. “Por fin”, cantó en un falsete tenue, “cuando todo el mundo está dormido, disfrutas de la oscuridad del aire, como una oscuridad tan profunda”. En la transición al “de Selby (Parte 2)”, Hozier bramó una declaración anhelante para convertirse en una con un amante. Solo desde las dos primeras canciones, incluso un nuevo oyente podría cosechar los frutos de su voz y poesía resonante.

El set de Hozier evocó las vistas y los sonidos de la naturaleza, desde “como lo hacen las personas reales”, lo que provocó que la multitud brillara un mar de luces telefónicas, hasta el traste oscilante y de huracanel en “Francesca”. Las 22 canciones del sabio literario trajeron a la mente temporadas y terrenos mercuriales, con su combinación de música dramática y suave, algo que su voz montañosa resistió con facilidad.

Un destacado, “Para alguien de un clima cálido (Uiscefhuarithe)”, fusionó las llaves vintage suaves y las cuerdas ondulantes, abrazadas por los cinturones conmovedores de Hozier a través de un reverbio cavernoso. “Uiscefhuarithe”, una palabra irlandesa, significa “algo que ha sido fresco por el agua”, explicó Hozier, que quería transmitir la comodidad de dormir en una cama cálida a alguien que nunca lo había experimentado.

Hozier logró encajar perfectamente sus viejos y nuevos éxitos en la lista de canciones, con nueve de las canciones de su álbum debut “Hozier”. “Necesitamos su ayuda en este, Seattle”, dijo el artista irlandés antes de tocar su canción de 2024 listas “Too Sweet”, un comentario lento y seductor sobre la indulgencia excesiva, que indujo a una audiencia fascinada para que lo entregara. En el “alguien nuevo” más brillante y despreocupado, aquellos en el pozo levantaron las manos y se balancearon mientras cantaban: “Amor con cada extraño, el extraño, mejor”.

Hozier habla constantemente sobre los derechos humanos y los problemas sociales y políticos durante sus espectáculos. En T-Mobile, al final de su canción de 2014 “Take Me to Church”, Hozier tomó una bandera interseccional LGBTQ+ Pride y una bandera transgénero del pozo para colgar en su soporte de micrófono. Él golpeó su pecho mientras rugía: “Te diré mis pecados y puedes afilar tu cuchillo”. Más de 40,000 personas se unieron a capas de espesas armonías y gritaron una ronda de “Amens” reverberantes.

Después de que se apagaron las luces, la sección delantera del piso acudió a otro débil rayo azul que brillaba en el lado inferior derecho del estadio, donde Hozier tocaba un bis rápido en un elevador con su guitarra acústica. Caminando de regreso al escenario principal para “Nina lloró el poder”, una canción himno que grabó con el activista de los derechos civiles y el cantante de gospel Mavis Staples, Hozier señaló a las intersecciones entre las luchas en los Estados Unidos e Irlanda del Norte, que usó el movimiento de derechos civiles estadounidenses como modelo para su propia resistencia, y honró a otros músicos, Nina Simone, Marvin Gaye, Bruce, y más, quién hizo el movimiento de los derechos de su propia resistencia, y los cambios en los otros musicianos, Nina Simone, Marvin Gaye, Bruce, y más, lo que hizo el movimiento de los derechos estadounidenses, y más los cambios en los cambios en los sociales. Hozier también llamó la atención sobre los derechos reproductivos, laboristas, trans y homosexuales; denunciado antisemitismo e islamofobia; y apoyó la seguridad y la autodeterminación de los pueblos palestinos, que recibieron vítores del estadio.

“Es muy fácil olvidar que estas son cosas para las que tuvieron que ser trabajados, que tuvieron que ser empujados y para ser luchado”, dijo.

El estadio se suavizó una vez más con las encantadoras devociones de “Work Song”, la canción de cierre, con un fondo proyectado de nubes rosadas y moradas que terminaron en una ovación de pie de casi dos minutos. Fue elogios merecidos para un cantante que seguramente llevó a Seattle a la iglesia.