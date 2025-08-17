Richard Thomas se pone peluca y bigote para jugar al ícono Mark Twain en un juego de un solo hombre de gira por los Estados Unidos

NUEVA YORK (AP)-Richard Thomas no tiene uno sino dos grandes zapatos para llenar cuando sale a la carretera este verano en un célebre espectáculo de un solo hombre.

El ganador del premio Emmy y el nominado al Premio Tony retratan al gran escritor estadounidense Mark Twain en una obra escrita y realizada durante décadas por el difunto Hal Holbrook.

Thomas inmediatamente aceptó la oferta de protagonizar el “Mark Twain Tonight” de 90 minutos! ” Eso gira más de una docena de estados este verano y cae antes de preguntarse en qué se había metido.

“Caminé hacia la calle y dije: ‘¿Estás loco? ¿Qué estás fuera de tu mente?'”, Dice, riendo. “Tuve que lidiar con quién es el tonto más grande, el hombre que dice: ‘Sí, lo haré’ o el hombre que dice: ‘No, no lo haré’?”

Holbrook retrató al popular novelista y humorista durante más de medio siglo a partir de 1954, haciendo más de 2,300 actuaciones para una audiencia colectiva de más de 2 millones. Él y Thomas se les gustaba el uno al otro y se veían el trabajo del otro.

El programa combina los discursos y pasajes de Twain de sus libros y cartas para ofrecer una mirada multidimensional a un ícono estadounidense, que recorrió los Estados Unidos con apariciones.

“Voy a sentir mucho que no solo estoy siguiendo los pasos de Hal, sino también en Twain”, dice Thomas, quien comenzó su carrera como John-Boy Walton en “The Waltons” de la televisión y se convirtió en un pilar de Broadway.

Thomas bromea que Holbrook tuvo 50 años para establecerse en el papel y solo tiene un año más o menos. “Tengo la ventaja de que él comenzó cuando tenía 30 años y pretendía ser un anciano. Tengo 74 años, así que estoy allí. Esa es la única área donde estoy en él”.

‘Es hora de Twain’

La nueva gira comienza esta semana en Hartford, Connecticut, apropiadamente, uno de los lugares que Twain vivió, y luego va a Maryland, Iowa, Arkansas, Carolina del Norte, Kansas, Tennessee, Nueva York, Nueva Jersey, Utah, California, Arizona, Alabama, Utah y Florida por Christmastime. Luego, en 2026, el 60 aniversario del estreno de Broadway, va a Texas, Colorado, Wisconsin y Ohio.

“Es hora de Twain, ¿sabes? Quiero decir, siempre es hora de Twain, siempre. Siempre es relevante porque es completamente y completamente nosotros, con verrugas y todo”, dice Thomas.

El actor viajará con un administrador de escenarios y un baúl con sus disfraces, pero todos los demás elementos serán obtenidos localmente por los lugares, como escritorios y sillas, dando a cada espectáculo toques locales.

“Hay algo en hacer un espectáculo para personas en su propia comunidad, en su teatro que apoyan, para el que recaudan dinero. No vienen a usted como turistas. Vas a ellos”.

Thomas ha realizado un espectáculo de un solo hombre antes: “Un país lejano llamado juventud” usando cartas de Tennessee Williams, pero eso le permitió leer del guión en el escenario. Aquí no tiene tal ayuda.

“Una de las teclas es equilibrar la luz y la sombra, qué gracioso, cuán indignante, la polémica y la oscuridad y la luz. Quieres que eso sea equilibrado maravillosamente”, dice.

Twain representa a América

Otros actores, en particular Val Kilmer y Jerry Hardin, han ideado espectáculos de un hombre sobre el creador de Huckleberry Finn y Tom Sawyer, que todavía se las arregla para fascinar. Una nueva biografía de Twain de Ron Chernow salió este año, por lo que Thomas está agitando.

Thomas ve a Twain como la representación de Estados Unidos perfectamente: “Simplemente deja que todo pase el rato allí. Es mezquino; es generoso. Está intolerante; es progresivo. Odia dinero; quiere ser el hombre más rico de Estados Unidos. Todas estas fabulosas contradicciones están en exhibición”.

Thomas recientemente se ha convertido en una rata de carretera, de gira en “Doce Men Angry” de 2006-08, “Los humanos” en 2018 y como Atticus Finch en la adaptación de Aaron Sorkin de “To Kill A Mockingbird” de 2022-24.

Orin Wolf, CEO de las presentaciones de Tour Producer Networks, pudo ver a Thomas en la carretera en “To Kill a Mockingbird” y dice que tenerlo en Twain fortalecerá a la comunidad teatral en todo el país

“Es muy raro hoy en día tener una verdadera estrella del camino”, dice Wolf, calificando a Thomas “una raza de actor y artista que rara vez ganan”.

“Estoy encantado de apoyarlo y encantado de que haya elegido hacer esto porque creo que esto es algo que también podría tomar durante muchos años”, agrega.

Después de Twain, Thomas se verá a continuación en Broadway esta primavera frente a Renée Elise Goldsberry y Marylouise Burke en la nueva comedia de David Lindsay-Abaire, “The Balusters”.

Pero primero está la elocuencia y el humor irónico en un programa sobre Twain que revela que a menudo era un optimista frustrado cuando se trataba de América.

“Creo que refleja en este momento mucha de nuestra frustración con cómo van las cosas”, dice Thomas. “¿Alguna vez las cosas serán mejores y pueden las cosas mejor? ¿O estamos condenados a ser esta especie que constantemente comerá su propia cola y alguna vez vamos a seguir adelante?”