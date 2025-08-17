Bayeux, Francia (AP) – Durante siglos, la obra maestra de narración de cuentos ha sido una fuente de asombro y fascinación. En detalles vívidos y horribles, la tela bordada de 70 metros (230 pies) relata cómo un duque feroz de Francia conquistó Inglaterra en 1066, remodelando la historia británica y europea.

El tapiz de Bayeux, con sus escenas de caballeros que empuñan espadas en feroces combates y la famosa muerte del rey Harold de Inglaterra, perforada por una flecha a un ojo, ha servido desde el siglo XI que sirve como una parábola aleccionadora de poder militar, venganza, traición y la complejidad de las relaciones anglo-fenillas, repletas de la sangre y la rivalidad, pero también la insulta y la cooperación.

Ahora, el precursor medieval de las tiras cómicas de hoy, encargada como propaganda para la normandía duke William conocida como “el conquistador” después de tomar el trono inglés de Harold, está siendo preparado para una nueva misión narrativa.

Un regreso a casa para el tapiz

El próximo año, el frágil tesoro artístico e histórico será transportado con cautela desde su museo en Bayeux, Normandía, para protagonizar una exhibición exitosa en el Museo Británico de Londres, desde septiembre de 2026 hasta julio de 2027.

Su primera salida en el Reino Unido en casi 1,000 años testificará sobre el último capítulo de calentamiento de lazos en todo el Canal de la Mancha que se enfrió con la aleatoria desviación del Reino Unido de la Unión Europea en 2020. El préstamo se anunció en julio cuando el presidente francés Emmanuel Macron se convirtió en el primer jefe de estado de la UE en pagar una visita estatal al Reino Unido desde Brexit.

La curadora del Museo Bayeux, Antoine Veyney, dice que el viaje de los canales cruzados será una especie de casería para el tapiz, porque los historiadores creen ampliamente que fue bordado en Inglaterra, utilizando hilos de lana en lienzo, y porque la victoria de William en la batalla de Hastings fue tan importante en la historia inglesa, en la conciencia colectiva del Reino Unido.

“Para los británicos, la fecha, la única fecha, que todos saben es 1066”, dijo Veyney en una entrevista con Associated Press.

Un viaje no sin riesgos

Mover una obra de arte tan difícil de manejar, hechas de nueve piezas de tela de lino cosidas y mostrar 626 caracteres, 37 edificios, 41 barcos y 202 caballos y mulas en un total de 58 escenas, se complica aún más por su gran edad y el desgaste del tiempo.

“Siempre existe un riesgo. El objetivo es que esos riesgos se calculen lo más cuidadosamente posible”, dijo Vernney, el curador.

Se cree que fue encargado por el obispo Odo, el medio hermano de William el Conquistador, para decorar una nueva catedral en Bayeux en 1077, se cree que el tesoro permaneció allí, principalmente almacenado en un cofre de madera y casi desconocido, durante siete siglos, sobreviviendo a la revolución francesa, los incendios y otros perilos.

Desde entonces, solo dos veces se conoce el bordado que se conoce fuera de la ciudad de Normandía: Napoleón Bonaparte lo mostró en el Museo de Louvre de París desde finales de 1803 hasta principios de 1804. Durante la Segunda Guerra Mundial, se mostró nuevamente en el Louvre a fines de 1944, después de que las fuerzas aliadas habían aterrizado en Normandía el día 6 de junio, el 6 de junio, en ese año había flojido a la paris y liberó a Paris y Liberó y Liberó a Paris y Liberó y Liberó a la Paris y Liberó y Liberó y Liberó.

El trabajo, visto por más de 15 millones de visitantes en su Museo Bayeux desde 1983, “tiene la característica única de ser monumental y muy frágil”, dijo Veyney. “Las fibras textiles tienen 900 años. Por lo tanto, se han degradado naturalmente simplemente debido a la edad. Pero al mismo tiempo, este es un trabajo que ya ha viajado mucho y ha sido manejado mucho”.

Un museo renovado

Durante la estadía del tesoro en el Reino Unido, su museo en Bayeux obtendrá una gran cara de lavado de cara que cuesta decenas de millones de euros (dólares). Las puertas se acercarán a los visitantes a partir del 1 de septiembre de este año, con una reapertura planificada para octubre de 2027, cuando el bordado se volverá a casar en un nuevo edificio, encerrado en una mesa inclinada de 70 metros de largo que Veyney dijo que transformará totalmente la experiencia de visualización.

Cómo, exactamente, el tesoro será transportado al Reino Unido aún no está claro.

“Los estudios requeridos para permitir su transferencia a Londres y su exposición en el Museo Británico no están terminados, están en discusión y se están llevando a cabo entre los dos gobiernos”, dijo Veyney.

Pero expresó su confianza en que estará en manos seguras.

“¿Cómo se puede imaginar, en mi opinión, que el Museo Británico se arriesgaría a dañar, a través de la exposición, este trabajo que es un elemento importante de una herencia compartida?” preguntó. “No creo que los británicos puedan tomar riesgos que pongan en peligro este elemento principal de la historia del arte y del patrimonio mundial”.

Leicester informó desde París.