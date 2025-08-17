‘Atmosphere’ es el mejor vendedor de ficción local

Escena local

Bestsellers actuales de la Asociación de Librería del Noroeste del Pacífico

Ficción de tapa dura

1. Ambiente, Taylor Jenkins Reid

2. Mis amigos, Fredrik Backman

3. James, Percival Everett

4. Enterre los huesos en el suelo de medianoche, Ve schwab

5. Dungeon Crawler Carl, Matt Dinniman

6. El emperador de la alegría, Ocean Vuong

7. Fideos automáticos, Annalee Newitz

8. El hechizos, Silvia Moreno-García

9. Hasta ahora desaparecido, Jess Walter

10. El corresponsal, Virginia Evans

No ficción de tapa dura

1. El ServiceBerry, Robin Wall Kimmerer, John Burgoyne (illus).

2. Todo es tuberculosis, John Green

3. Un día, todos siempre habrán estado en contra de esto, Omar El Akkad

4. La teoría de Let They Mel Robbins, Sawyer Robbins

5. Murderland, Caroline Fraser

6. Abundancia, Ezra Klein, Derek Thompson

7. Al llegar a la corta, Robert B. Reich

8. El libro de la alquimia, Suleika jaouad

9. Un matrimonio en el mar, Sophie Elmhirst

10. ¿Está vivo un río? Robert Macfarlane