‘The Fallen & the Kiss of Dusk’ es el mejor vendedor nacional de ficción

Ficción de tapa dura

1. El caído y el beso del anochecer, Carissa Broadbent

2. Scared (ed. Coleccionista), Emily McIntire

3. Atmósfera, Taylor Jenkins Reid

4. Todavía no está muy muerto, Holly Jackson

5. Tormenta de onyx, Rebecca Yarros

6. Mis amigos, Fredrik Backman

7. Nunca se estremezca, Rey Stephen

8. Un trabajo interno, Daniel Silva

9. País roto, Clare Leslie Hall

10. El abogado de Hamptons, James Patterson, Mike Lupica

No ficción de tapa dura

1. La teoría de Let The, Mel Robbins, Sawyer Robbins

2. The Complete Cook’s Country TV Show Cookbook, Cocina de prueba de Estados Unidos

3. En el poder, Mark R. Levin

4. No creas todo lo que piensas (ED expandida)., Joseph Nguyen

5. Adultos de Disney, AJ Wolfe

6. El Idaho cuatroJAmes Patterson, Vicky Ward

7. Ayuda a toda prisa, Hoja de carolina

8. El diablo alcanzó hacia el cielo, Garrett M. Graff

9. ¿Estás enojado conmigo?, Meg Josephson

10. Joyspan, Kerry Burnight

Reimpreso de Publishers Weekly, publicado por PWXYZ LLC. © 2025, Pwxyz LLC.

© 2025 Tribune Content Agency, LLC.