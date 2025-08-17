Los Lumineers, la cabeza y el corazón traen éxitos populares al Parque T-Mobile

Reseña de concierto

Los Lumineers han jugado todos los lugares habituales en Seattle: Neumos, el cocodrilo, Tractor Tavern, pero tienen un sonido destinado a llenar estadios, y el sábado por la noche eso es exactamente lo que hicieron en T-Mobile Park frente a una multitud aparentemente agotada.

Pero antes de que el atuendo de Denver subiera al escenario, la cabeza y el corazón de Seattle casi robaron el espectáculo con un ajuste de 13 canciones frente a la multitud de la ciudad natal más grande para la que jamás hayan jugado. Fue un momento de círculo completo para ambas bandas, que han sido amigos desde mucho antes de que cualquiera de los dos encontrara éxito.

Si bien pueden no ser tan conocidos como sus amigos de Rocky Mountain, la cabeza y la versión del corazón de Folk Rock se sentían tan vitales. Comenzaron las cosas fuertes con el “todo lo que alguna vez conocimos” de “Signs of Light” de 2016, antes de lanzarse a “Fasting Connection”, lleno de energía soleada que era perfecta para la cálida noche de fines de verano.

“Esta es una noche absolutamente hermosa y un sueño absoluto hecho realidad para nosotros”, dijo el cantante Matt Gervais.

Todo fue construyendo para el lanzamiento catártico de “Fire Escape”, una nueva canción en “Aperture” de este año que sirvió una porción de Heartland Americana que la multitud devoró ansiosamente. Lo siguieron con una versión inquietante de “otra historia”, antes de hacer que la multitud se agite nuevamente con “Arrow”, un poco triunfante de pop popular.

“Honeybee” proporcionó un verdadero momento de calma, que se rompió rápidamente en “Lost in My Mind”, que presentaba a Lumineers Pianist y acordeón Stelth Ulvang en Accordion. Si bien la versión grabada de la canción es bastante moderada, el sábado por la noche se volvió ruidoso y divertido. Algunas bandas tocan el tipo de música que simplemente está destinada a ser escuchada en vivo, y la cabeza y el corazón demostraron repetidamente una de esas bandas.

Otra nueva canción, “Beg, Stoal, Lader”, fue una afirmación de que, después de 16 años, el grupo todavía sabe cómo escribir un gancho increíblemente pegadizo, incluso cuando se comparó con su himno pop folkling “Shake”, que vino inmediatamente después.

Solo había una forma de terminar su mayor espectáculo de la ciudad natal hasta ahora. “Rivers and Roads”, del álbum debut homónimo de la banda y una de sus canciones más populares, proporcionó otro momento cantado para la multitud y se mantuvo bien a pesar de la ausencia del cantante original Josiah Johnson, quien dejó la banda en 2016.

Con la mesa tan elegantemente establecida, los Lumineers tenían mucho que cumplir.

Al principio, no parecía que el grupo, jugando en el área por primera vez desde 2016 en Marymoor Park, iba a poder igualar la energía de la cabeza y el corazón. El número de apertura “Same Old Song” sonaba plano y se apresuró, pero afortunadamente, cuando llegaron a su tercera canción, “Angela”, el cantante Wesley Schultz había encontrado su equilibrio.

La roca folk cineal y himno cinematográfica de “Am Radio”, de “Brightside” de 2022, puso las cosas completamente encaminadas, y los Lumineers nunca miraron hacia atrás, ya que crecieron con confianza en el resto de su set de dos horas.

“Gun Song” presentó a The Head and the Heart Singers Jonathan Russell, la organización benéfica Rose Thielen y Gervais, y aunque Megahit “Ho Hey” no estaba cerca de la canción más interesante de la noche, la historia de cómo obtuvo la tracción en KEXP dibujó rugidos de la multitud. Más interesante fue “Mar Dead”, que, además de ser otro éxito de aplausos, también le dio a Schultz la oportunidad de brillar vocalmente.

Mientras caminaba por la multitud cantando “Brightside”, Schultz reflexionó sobre tocar lugares más pequeños de Seattle y dijo que nunca esperaba encabezar un espectáculo en un estadio de béisbol. Pero canciones como “Gloria”, con su piano conductor y un ambiente que lo coloca en algún lugar entre Billy Joel y Bruce Springsteen, están simplemente en casa frente a decenas de miles de personas, especialmente al aire libre en una hermosa noche de verano.

Algunas de sus nuevas canciones estaban un poco pesadas, como “Ativan” y “Automatic”, pero guardaron algunas de sus mejores cosas para el final, incluida una transición perfecta de “Líder del deslizamiento de tierra” en una versión ardiente de “No puedes obtener lo que quieres” y regresar de nuevo.

Los Lumineers cerraron las cosas con un par de favoritos de los fanáticos: “Cleopatra” y “Amo obstinado”, y tenían gente que se derramaba en los pasillos, bailando, cantando y gritando de alegría en el cielo nocturno.