Terence Stamp, actor británico que interpretó al general Zod en las primeras películas de Superman, muere a los 87

LONDRES (AP) – Terence Stamp, el actor británico que a menudo interpretó el papel de un villano complejo, incluido el del general Zod en las primeras películas de Superman, ha muerto. Tenía 87 años.

Su muerte el domingo fue revelada en un aviso de muerte publicado en línea, lo que provocó una ola de homenajes y una variedad de fanáticos y aquellos cercanos a él dentro de la industria, incluida la Academia Británica de Artes de Cine y Televisión, mejor conocida como BAFTA.

Bill Duke, quien protagonizó Stamp en el drama criminal de 1999 del director Steven Soderbergh, “The Limey”, dijo que estaba “profundamente triste” al escuchar su muerte.

“Trajo una rara intensidad a la pantalla, pero fuera de la pantalla que se llevó con calidez, gracia y generosidad”, dijo en Facebook.

El sello nacido en Londres comenzó su carrera cinematográfica con el mar de 1962 “Billy Budd”, por el cual obtuvo nominaciones para los premios Oscar y BAFTA.

Las seis décadas de Stamp en el negocio estaban salpicadas de aspectos destacados, incluida su conmovedora representación de la transexual Bernadette en “La aventura de Priscilla, Queen of the Desert” de 1994, la segunda de sus dos nominaciones de BAFTA.

Pero será su interpretación del Zod Barbuded en “Superman” de 1978 y su secuela “Superman II” dos años después que la mayoría de las personas se asocian con Stamp. Como el enemigo del Archel Kryptoniano del hombre de acero de Christopher Reeve, Stamp introdujo un elemento más oscuro, encantador y vulnerable, más humano, para la franquicia, uno que se ha replicado en innumerables películas de superhéroes desde entonces.

Stamp comenzó su carrera como actor en el escenario a fines de la década de 1950, donde actuó en el teatro de repertorio y conoció a Michael Caine, quien era cinco años mayor que él. La pareja vivía juntas en un piso en el centro de Londres mientras buscaba su gran descanso.

Obtuvo su descanso con “Billy Budd” y Stamp se embarcó en una carrera que lo vería a principios de la década de 1960 ser parte del movimiento de “Hombres jóvenes enojados” que introdujo un elemento de realismo social en el movimiento británico.

Eso fue quizás más notable en la adaptación de 1965 de la espeluznante novela debut de John Fowles “The Collector”, donde interpretó al incómodo y solitario Freddie Clegg, quien secuestró a Miranda Gray de Samantha Eggar en un intento deformado de ganar su amor. Fue una actuación que ganaría el sello joven, recién salido de su nominación al Oscar, el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Cannes de ese año.

Mientras que parte de ese movimiento británico de la década de 1960, Stamp aprendió de algunos de los actores más experimentados de la era clásica, incluida Laurence Olivier.

“Trabajé con Olivier brevemente en mi segunda película (” Término de prueba “de 1962)”, recordó Stamp en una entrevista con la AP en 2013. “Y él me dijo:” Siempre debes estudiar tu voz “. El sello luego se convirtió en una imitación de Olivier Spot-On, continuando,” “porque, a medida que te vayas, tu aspecto, pero tu voz se verá empoderada”. “”. “

Su carrera tomó un poco de pausa desde finales de la década de 1960 después de que se perdió el papel de James Bond para reemplazar a Sean Connery, que incluía un período de años en India y que lo vio adoptar un enfoque más holístico para sí mismo.

Fue el papel inesperado del general Zod lo que lo llevó de vuelta al centro de atención. Su carrera, que también lo vio interpretar el papel de Finis Valoru, el canciller supremo de la República Galáctica, en la primera precuela de Star Wars de 1999 “The Phantom Menace”, terminó con el thriller psicológico 2021 “Anoche en Soho”.

Nacido en el East End de Londres el 22 de julio de 1938, Stamp vivió una vida colorida, particularmente durante la década de 1960, cuando tuvo una serie de romances, incluso con la actriz Julie Christie y la modelo Jean Shrimpton. Se casó con Elizabeth O’Rourke, de 29 años, en 2002 a la edad de 64 años, pero la pareja se divorció seis años después. El sello no tenía hijos.

Stamp retuvo su apariencia a medida que pasaban los años, su belleza natural endurecida por un aspecto más canoso.

Generalmente buscaba mantener sus estándares altos, pero hasta cierto punto.

“No hago películas de mierda, a menos que no tenga el alquiler”, dijo.