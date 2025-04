¿Quién está y quién está en la biblioteca de la Academia Naval?

WASHINGTON-Gone es “Sé por qué canta el pájaro enjaulado”, las memorias transformadoras más vendidas de 1970 de Maya Angelou narran sus luchas con el racismo y el trauma.

Dos copias de “Mein Kampf” de Adolf Hitler todavía están en los estantes.

Atrás quedó “conmemorando el Holocausto”, el examen de 2010 de Janet Jacobs sobre cómo las víctimas femeninas del Holocausto han sido retratadas y recordadas.

“El campamento de los santos” de Jean Raspail todavía está en los estantes. La novela de 1973, que prevé una adquisición del mundo occidental por inmigrantes de los países en desarrollo, ha sido adoptada por los supremacistas blancos y promovido por Stephen Miller, un asesor principal de la Casa Blanca.

“The Bell Curve”, que argumenta que los hombres y mujeres negros son genéticamente menos inteligentes que los blancos, todavía está allí. Pero se sacó una crítica del libro.

La decisión de la administración Trump de ordenar la prohibición de ciertos libros de la biblioteca de la Academia Naval de los EE. UU. Es un estudio de caso en censura ideológica, según los alumnos y académicos.

Los nombrados políticos en el departamento del liderazgo de la Marina decidieron qué libros eliminar. Una mirada a la lista mostró que los antirracistas estaban atacados, dejando al descubierto las contradicciones en el asalto a las llamadas políticas de diversidad, equidad e inclusión.

“Inicialmente, los funcionarios registraron el catálogo de la Biblioteca Nimitz, utilizando búsquedas de palabras clave, para identificar libros que requirieron una mayor revisión”, CMDR. Tim Hawkins, un portavoz de la Marina, dijo en un comunicado el viernes. “Se identificaron aproximadamente 900 libros durante la búsqueda preliminar. Los funcionarios departamentales examinaron de cerca la lista preliminar para determinar qué libros requerían la eliminación para cumplir con las directivas descritas en las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente”.

“Este esfuerzo finalmente resultó en que se seleccionaran casi 400 libros para la eliminación de la colección de la Biblioteca Nimitz”, agregó.

En la mayoría de las bibliotecas universitarias, los libros que el liderazgo civil de la Armada prohibió, como “la segunda venida del KKK”, el relato de Linda Gordon de cómo el Klan ganó poder político en la década de 1920, y “El campamento de los santos” coexistiría en los estantes cercanos.

La Academia Naval, una institución de 179 años en Annapolis, Maryland, ha producido generaciones de oficiales militares, muchos de los cuales se han convertido en líderes en la industria, el Congreso y la Casa Blanca. El Departamento de la Purga de la Armada de 381 libros allí recogió a los lados en el debate del racismo, y aquellos que examinan y critican el racismo histórico y actual contra los estadounidenses negros perdidos.

Para los académicos, existe una verdadera preocupación de que las acciones de los líderes civiles de la Marina sean contrarios al propósito de la educación superior, así como a la misión declarada de la academia de educar a los guardiamarinas “moral, mental y físicamente” para que algún día puedan “asumir las más altas responsabilidades de mando, ciudadanía y gobierno”.

“Creo que un verdadero mal servicio a los estudiantes sugerir que no pueden manejar ideas difíciles o enfrentar ideas con las que no están de acuerdo”, dijo Risa Brooks, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Marquette. “Estamos entrenando a estas personas para que salgan y coman a las tropas y lideren a las personas potencialmente en la guerra. Queremos que sean resistentes, porque lo que van a enfrentar es mucho peor que un libro en una estantería con un título que posiblemente los incomode”.

“Eso realmente los está subestimando”, agregó.

En respuesta a una orden de la Oficina del Secretario de Defensa Pete Hegseth, los funcionarios civiles de la Marina eligieron los libros que fueron retirados de la Biblioteca Nimitz de la Academia, que contiene casi 600,000 publicaciones, textos de referencia, novelas y obras de no ficción.

Las autoridades comenzaron a sacar libros de los estantes de la biblioteca la noche del 31 de marzo y completaron la purga a la mañana siguiente, antes de que el Secretario de Defensa lo visitara ese día.

Las acciones han causado revuelo entre algunos de los ex alumnos de la escuela, que incluyen almirantes y generales de cuatro estrellas, así como otros gubernamentales de alto rango y funcionarios electos.

“El Pentágono podría tener una discusión: si los guardiamarinas se vieran obligados a leer estos 400 libros”, dijo el almirante James G. Stavridis, autor, alumno de la Academia y ex comandante de todas las fuerzas estadounidenses en Europa. “Pero, según tengo entendido, estaban entre los cientos de miles de libros en la Biblioteca Nimitz que un estudiante podría optar por ver. ¿Qué tenemos miedo de mantenerlos en la biblioteca?”

Uno de los libros recientes del almirante citó específicamente las memorias de Angelou como un recurso valioso para ayudar a los líderes militares a comprender la diversidad de puntos de vista que componen las fuerzas armadas.

“La prohibición de los libros puede ser un canario en una mina de carbón y podría predecir una sofocante libertad de expresión y pensamiento”, agregó. “Los libros que nos desafían nos hacen más fuertes. Necesitamos oficiales educados, no adoctrinados”.

William Marks, alumno de la Academia y un comandante de la Marina retirado, estableció una campaña GoFundMe para comprar libros de la lista prohibida y proporcionarles a los guardiamarinas de la Academia.

“Estos se encuentran entre los estudiantes más inteligentes del mundo, a quienes estamos confiando para ir a la guerra”, dijo. “¿Qué dice esto sobre el Pentágono si no confían en estos hombres y mujeres jóvenes para tener acceso a estos libros en la biblioteca?”

Marks está trabajando con una librería en Annapolis para tener una mesa de libros prohibido donde los guardiamarinas pueden obtener un libro gratuito de la lista. Su objetivo es expandir el esfuerzo para entregar libros en eventos fuera del campus como los juegos de fútbol de la Academia Naval.

“Los conservadores deben estar tan indignados en prohibir los libros como lo están los liberales”, dijo. “Este debería ser un problema bipartidista”.

Los representantes Adam Smith, D-Wash., Y Chrissy Houlahan, D-Pa., Denunciaron la eliminación de los libros en una carta el 4 de abril a John Phelan, el Secretario de la Marina.

Llamaron a la medida “un ataque descarado contra la Primera Enmienda y un claro esfuerzo para suprimir la libertad académica y el rigor” en la escuela y “un retorno alarmante a la censura de la era de McCarthy”.

La purga en la biblioteca es extremadamente rara y posiblemente sin precedentes en un Instituto de Educación Superior, dijo Philomena Polefrone de American Booksellers para la libre expresión, un grupo que representa a los libreros independientes.

“La mayoría de estos libros no son sobre Dei”, dijo, refiriéndose a la diversidad, la equidad y la inclusión. “Son o alrededor de personas LGBTQ+, o negras, o cualquier persona que no sea un hombre blanco, cisgénero y heterosexual”.

Dado que la ideología política del presidente Donald Trump comenzó a reducir las libertades académicas, Brooks dijo que discutir uno de los libros ahora bandeados en clase podría haber agregado valor para los futuros oficiales militares.

“Las bibliotecas no tienen estos libros porque están adoctrinando a las personas”, dijo. “Pueden ayudar a exponerlos a diferentes ideas que quizás no hayan encontrado antes”.

Es similar a un punto hecho por el general Mark A. Milley, ex presidente de los jefes de personal conjuntos, durante el testimonio ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara, donde los miembros republicanos se quejaron de que las academias militares estaban enseñando “teoría crítica de la raza”.

“He leído Mao Zedong. He leído Karl Marx. He leído Lenin”, dijo Milley en la audiencia, en junio de 2021. “Eso no me hace comunista”.

Luego ofreció un argumento para expandir los estudios políticos al servicio de defender la constitución después del ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

“Quiero entender la ira blanca, y soy blanca, y quiero entenderla”, continuó Milley. “¿Qué es lo que hizo que miles de personas asaltaran este edificio e intenten anular la constitución de los Estados Unidos de América?”

Que los libros que sean con el racismo se prohibirían de una biblioteca dedicada en honor a la flota, el almirante Chester W. Nimitz, un graduado de la Academia de 1905 y un héroe naval de cinco estrellas de la Segunda Guerra Mundial, parece incongruente con sus acciones durante la guerra, cuando los militares aún estaban racialmente segregados.

En particular, en 1942, Nimitz otorgó personalmente el segundo premio de valor más alto del servicio, la Cruz de la Marina, a un marinero negro alistado llamado Doris Miller por sus valientes acciones durante el ataque de Japón contra Pearl Harbor.

Nimitz reconoció la importancia histórica del premio en ese momento.

“Esta marca la primera vez en este conflicto que se ha hecho un tributo tan alto en la flota del Pacífico a un miembro de su raza”, dijo el almirante. “Y estoy seguro de que el futuro verá a otros honrados de manera similar por los valientes actos”.

Más tarde, Miller fue asesinado en acción cuando su barco, el USS Liscome Bay, fue torpedeado en el Pacífico.

En 2020, la Armada anunció que una de sus nuevos portaaviones sería nombrado el USS Doris Miller en su honor.