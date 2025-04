Don Mischer, director ganador del Emmy y virtuoso de televisión en vivo, muere a los 85 años

Don Mischer, el 15 veces ganador del Emmy y el homenajeado del Premio Peabody, produjo algunos de los eventos más grandes y repletos de estrellas en la televisión en vivo: transmisiones maestras de las ceremonias de apertura de dos Juegos Olímpicos, seis espectáculos de medio tiempo del Super Bowl y la celebración inaugural del presidente Obama.

Mischer, considerado como uno de los directores y productores más talentosos de programas de televisión en vivo, murió el viernes en Los Ángeles, según su publicista Annett Wolf. Tenía 85 años.

“Don era simplemente icónico”, dijo Lesli Linka Glatter, presidenta del Directors Guild of America, en un comunicado. “His mastery of directing live events was a fast-paced symphony of meticulous planning combined with on-the-spot decision-making that elevated our nation’s greatest cultural events, always capturing the human spirit behind them. From the Oscars to the Super Bowl halftime show, to the opening ceremonies of the Olympics, political conventions and inaugurations, Don’s skill as a Director elevated the emotions, excitement and importance of these live worldwide moments, creando recuerdos de por vida para audiencias de todo el mundo “.

Desde una humilde educación en el sur de Texas, Mischer desarrolló un interés en la televisión en vivo mientras estudiaba en la Universidad de Texas en Austin. Más tarde trabajó en el canal de transmisión pública de la universidad después de la graduación. Continuaría produciendo algunas de las transmisiones de televisión más emblemáticas de la historia estadounidense.

Entre las producciones en vivo más notables de Mischer se encuentran las actuaciones de medio tiempo del Super Bowl con Michael Jackson, Paul McCartney, los Rolling Stones, Tom Petty y, quizás el más memorable de todos los tiempos, una actuación desgarrada de la lluvia de Prince en 2007. El concierto de 12 minutos se convirtió en una experiencia cinematográfica, con una impresión impresionante de “Purple Rain” Amid Lighting y la iluminación innumerada y la innumerada.

Mischer trabajó como maestra de ceremonias detrás de escena para los eventos más famosos de Hollywood, sirviendo como productor ejecutivo para los premios Primetime Emmy y director de ceremonias de premios de la Academia. Fue honrado en 2014 con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Mischer también entregó algunas de las transmisiones en vivo más históricas de la etapa política, incluida la celebración inaugural de 2009 para Barack Obama, que presentaba actuaciones de Beyoncé y Bruce Springsteen.

En los momentos antes de emitir un primer ministro de televisión, una situación que otros pueden encontrar ansiedad inductora, Mischer dijo que encontró su paz.

“No hay nada como esa sensación de que el reloj está marcando y estás sentado en el camión, y de repente es hora, y todos se callan”, dijo a Los Angeles Times en 2010. “Ahí es cuando me calma”.

A Mischer le sobreviven su esposa, Suzan; cuatro hijos, Heather, Jennifer, Charlie y Lily; y dos nietos, Everly y Tallulah.

Esta historia apareció originalmente en Los Ángeles Times.