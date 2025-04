Resumen del episodio 1 de la temporada 2 ‘The Last of Us’: una gira de venganza comienza con estilo

Nota del editor: esta historia contiene spoilers para la temporada 1 de “The Last of Us” y el primer episodio de la temporada 2, ahora transmitiendo en Max.

La infección está comenzando a extenderse en la temporada 2 de “The Last of Us”, y no estoy hablando de las monstruosidades grotescas que se esconden en las esquinas oscuras.

Han pasado poco más de dos años desde la primera temporada en HBO, adaptada del género de Naughty Dog que define el último videojuego de nosotros, envuelto. Al final de esos nueve episodios, a veces afirmadores, en su mayoría desgarradores, pero siempre fenomenales, que juntos considero la mejor adaptación de videojuegos jamás realizada, el mundo una vez más cambió en su eje. No fue suficiente que una infección fúngica hubiera destruido básicamente a la humanidad al convertir a casi todos en monstruos zombielike. No, lo que dejó las mandíbulas en el piso fue un acto monumental de amor: un padre sustituto que protege a un niño que ve como suyo.

Es esa decisión singular, desesperada y violenta de Joel (Pedro Pascal) de salvar a Ellie (Bella Ramsey), cuya inmunidad a la infección podría haber llevado potencialmente a una cura, pero a costa de su propia vida, eso establece los eventos de la temporada 2, parcialmente adaptada desde 2020, el último videojuego de la parte II de la parte II. (HBO anunció el miércoles que la serie se renovó para una tercera temporada, que continuará adaptando el juego de secuela).

La Parte II, en su núcleo brutal, es una historia de venganza ciega. Con un riff de guitarra melancólico en el fondo, el primer episodio de la temporada 2, “Future Days”, transmite ese mensaje con una precisión sorprendente en sus primeros cinco minutos. Teniendo lugar directamente después de los eventos del episodio final de la temporada pasada, se establece el impulso narrativo de la temporada, con Abby (Kaitlyn Dever) y su equipo buscando una venganza lenta y dolorosa contra Joel por todos los que mató a Saving Ellie. La ira de Abby, mientras está parada en las tumbas de las que perdió, es palpable, comprensible y, al igual que en el juego, frustrantemente miope. Un ojo para un ojo, y todo eso.

El episodio salta cinco años hacia adelante. Ellie (ahora 19) y Joel (gafas mecedor) han regresado a Jackson, Wyoming, que está experimentando algunas reparaciones muy necesarias. (Resulta que un apocalipsis no es excelente para la infraestructura. María de Rutina Wesley, co-líder de la ciudad y la esposa de Tommy; Dina de Isabela Merced, el interés amoroso de Ellie; y Jesse del joven Mazino, otro líder de la ciudad (y el ex de Dina).

Pero todas esas presentaciones quedan en el camino una vez que notas que Ellie ya no está hablando con Joel. La razón de esta nueva animosidad no se dice explícitamente, pero claramente funciona profundamente. Joel incluso va a la terapia, lamentando que no entienda por qué Ellie está actuando de esta manera. (Catherine O’Hara es deliciosamente sardónica como su tabla de resonancia, Gail, a quien paga con marihuana que claramente no está a la altura de sus expectativas. Su escena con Joel es sublime).

Es un poco más lento después de eso, hasta que Ellie y Dina descubren una espeluznante escena de mutilación mientras están en patrulla. Actuando en gran medida su edad, los dos deciden, claro, investigemos el supermercado abandonado donde un infectado lo suficientemente fuerte como para derribar a un oso corrido. Entre las estanterías vacías y polvorientas, Ellie se encuentra con la infectada más desconcertante hasta ahora. Hemos visto los horribles antes (Bloaters, Ugh), pero ¿este? Él tallas su presa.

Los dos escapan, en su mayoría ileso, y transmiten esa información a los líderes de la ciudad, que honestamente no le dan tanta atención como piensas, pero bueno, hay un baile de la ciudad esta noche, que es interrumpido por un viejo homofóbico molesto porque Ellie y Dina están besando. (Incluso un apocalipsis no puede eliminar la intolerancia, ¿eh?)

El episodio se cierra de manera terrena, ya que vemos los zarcillos de la infección fúngica en un lugar que no deberían estar y, lo más importante, a Abby en las afueras con vista a Jackson. Probablemente deberíamos esperar esa venganza más pronto que tarde.

Al igual que la Temporada 1, el primer episodio de la temporada 2 tiene un equilibrio hábil de adaptación fiel y cambios valiosos: confía en mí, esa escena de la terapia es fantástica. Y al igual que su material fuente, comienza lentamente, tomando tiempo para las presentaciones y configurando la trama. Pero con Abby y los infectados en el horizonte, ¿quién sabe cuánto durará esa falsa sensación de seguridad? ¿Y cuán amplia se propagará esta infección de venganza?