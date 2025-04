Qué transmitir: Jude Law como Fed, una reunión de ‘Law & Order’ y David Oyelowo en una comedia extraña

Mariska Hargitay se reúne con su antiguo compañero, el detective Elliot Stabler, sobre “Law & Order: Organized Crime” y Jude Law con bigote y un acento estadounidense para tocar un agente del FBI en la película “The Order” son algunos de los nuevos televisores, películas, música y juegos que se dirigen a un dispositivo cerca de usted.

También entre las ofertas de transmisión que valen su tiempo, según lo seleccionado por los periodistas de entretenimiento de Associated Press: David Oyelowo protagoniza la nueva serie extravagante para Apple TV+ llamada “Cheese gubernamental”, la nueva serie de animación para adultos de Ramy Youssef “#1 Happy Family USA”

Nuevas películas para transmitir del 14 al 20 de abril

-Si está de humor para un crujiente thriller de crimen con estilo de los años 70, “The Order” está haciendo su debut en Hulu el viernes 18 de abril. Jude Law tiene bigote y un acento estadounidense para interpretar a un agente del FBI que conecta los puntos entre crímenes violentos que surgen en el noroeste del Pacífico a principios de los años ochenta. La película, dirigida por Justin Kurzel, se basa en una historia real que culminó en una de las cacciones de choque más grandes de la historia del FBI mientras los agentes buscaron a Robert Jay Mathews (interpretado por Nicholas Hoult), el líder de un grupo de supremacías blancos que cometieron robustas armadas con planes para derrocar al gobierno.

-Quizás esté buscando un horror más fantástico y menos basado en la realidad, en cuyo caso Peacock tiene “Wolf Man” a partir del viernes 18 de abril. La película está protagonizada por Christopher Abbott como el desafortunado padre y esposo que, al tratar de proteger a su familia de un hombre lobo, se convierte en uno. Julia Garner también protagoniza la película de Leigh Whannell. El streamer también volverá a ser el miércoles de la “Oppenheimer” de Christopher Nolan.

– Con una película de Kelly Reichardt programada para Cannes y Michelle Williams ganando raves por “Morir por sexo”, es el momento perfecto para volver a visitar una de sus colaboraciones clásicas en “ciertas mujeres”, que se transmite en Paramount+ el lunes. Es una película tranquila e introspectiva sobre mujeres en una pequeña ciudad de Montana (Williams, Kristen Stewart, Lily Gladstone y Laura Dern incluidas) en Vignettes conmovedoras.

– Escritor de cine AP Lindsey Bahr

Nueva música para transmitir del 14 al 20 de abril

-Afrobeats se ha vuelto global, y la cuatro veces superestrella nigeriana nigeriana Davido es al menos parcialmente responsable. El viernes, lanzará su quinto álbum de estudio, apropiadamente titulado “5ive”. Está lleno de colaboraciones, YG Marley, Odumodublvck y Chike entre ellas, y promueve su pop mundial que afirma la vida. “Quiero tenerlo todo/todavía encontrar mi resolución”, canta en el single “Be There Still”, sobre los sintetizadores de percusión. “Na Dios me bendiga todo el camino/12 años, todavía estoy en la cima”.

– ¿Qué sucede cuando dos innovadores rockeros independientes se asocian para un álbum country? Ternura, al menos en el caso de Julien Baker y Torres de Boyenius. Su primer álbum colaborativo, “Enviar una oración my way”, el viernes a través de los registros históricos de Matador, actúa como una recuperación de sus raíces sureñas, de alguna manera, y una versión enérgica del país clásico en algunos otros. El afecto se siente en todo momento. “Te amo todas las formas”, armonizan en el sencillo “Sugar in the Tank”. “Que sé cómo”.

– Escritora de música AP Maria Sherman

Nuevos shows para transmitir del 14 al 20 de abril

– David Oyelowo protagoniza una nueva serie extravagante para Apple TV+ llamada “Cheese gubernamental”. Ambientada en 1969, Oyelowo interpreta a Hampton Chambers, un hombre recientemente liberado de la prisión. Hampton regresa a casa con la esperanza de reunirse sin problemas con su familia, pero termina pasando más difícil de lo que esperaba. Hampton cree que su boleto para una vida mejor es su invención de un simulacro de poder de autoavenseo. “Cheese gubernamental” se estrena el miércoles.

– “Law & Order: Organized Crime” se ha mudado a Peacock para su quinta temporada. Mariska Hargitay protagonizará el estreno de dos episodios, reuniéndose con su antiguo compañero, el detective Elliot Stabler, interpretado por Christopher Meloni. Stabler ahora trabaja en la NYPD Organized Crime Control Bureau, cuya misión es eliminar las familias del crimen modernas de Nueva York y las empresas ilegales. “Law & Order: Organized Crime” se estrena el jueves.

– La comedia Tubi “Boarders” regresa para una segunda temporada a partir del jueves. La serie de la mayoría de edad sigue a cinco adolescentes negros del centro de la ciudad que asisten a un internado de élite en Londres. Si bien la primera temporada se trataba de ajustar y encajar, en la segunda temporada, los niños están prosperando en su nuevo mundo. La primera temporada fue “certificada fresca” en Rotten Tomatoes.

– La nueva serie de animación para adultos de Ramy Youssef “#1 Happy Family USA” llega a Prime Video. El programa sigue a los Husseins, una familia musulmana inmigrante bien intencionada que vive en Estados Unidos. Los Husseins solo quieren encajar y abrazar la vida estadounidense. Sin embargo, no es un camino fácil, ya que el episodio debut tiene lugar el 10 de septiembre de 2001, un día antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Youssef co-creó y protagonizó la serie. Los ocho episodios estarán disponibles el jueves.

– “The Rehearsal” de Nathan Fielder estrena su segunda temporada el domingo 20 de abril en Max. La primera temporada nos mostró un jardinero como una versión intensificada de sí mismo, ayudando a la gente cotidiana a ensayar para los incómodos eventos de la vida tanto grandes como pequeños. En la segunda temporada, Fielder se reduce a la industria de la aviación, que ha tenido varios desastres y llamadas cercanas en los últimos meses. Fielder crea un aeropuerto falso y contrata a los actores para interactuar con los pilotos en escenarios inventados.

– Alicia rancilio

Nuevos videojuegos para jugar

– La estrella de Tempopo es una niña llamada Hana que vive en una isla llena de flores dotadas musicalmente. Pero después de que un tornado los sopla, Hana tiene que llamar a las criaturas mágicas del título para restaurar sus jardines. El resultado son 60 niveles de desafíos 3D que podrían rascar una picazón para los fanáticos del Capitán Toad: Treasure Tracker de Nintendo. Tempopo proviene del Beam de brujas de estudio indie australiano, mejor conocido por el galardonado desempaquetado de 2021 de 2021, y recuerda el ambiente suave de ese juego. Puede comenzar a plantar el jueves en Xbox X/S, Switch y PC.

– Lou Kesten