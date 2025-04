Revisión de ficción dividida: otra deslumbrante aventura cooperativa de Hazelight

Revisión de videojuegos

Hazelight Studios ha encontrado claramente su nicho. Desde 2018, el desarrollador de videojuegos sueco ha elevado el género multijugador cooperativo a nuevas alturas. Su juego de debut, A Way Out, fue un drama criminal arenoso lleno de intensas secuencias de estilo “Break” y elementos de juego ingeniosos. Su próximo título, It Takes Takes Takes Takes, fue una aventura de dos jugadores asombrosamente fantástica que se llevó a casa numerosos premios del Juego del Año. (Es uno de los juegos raros que he jugado y golpeado más de una vez). Y ahora, con los deslumbrantes mundos y la mecánica cooperativa de ficción dividida, el desarrollador ha logrado un impresionante truco de sombreros.

El último de Hazelight, publicado por Electronic Arts, es una historia sobre historias, y las personas que las escriben. Usted y su co-jugador controlan dos escritores inéditos, el sarcástico Mio y el burbujeante Zoe. Rader Publishing les ha ofrecido una oportunidad, que les ofrece un cheque si ingresan lo que no es siniestramente denominado la máquina.

Aparentemente, este artilugio alarmante permite a los escritores experimentar sus historias como si fueran reales. Pero en realidad, la compañía (y su CEO desquiciado) tienen motivos menos altruistas: Rader quiere robar todas sus ideas literarias de sus mentes: es básicamente la versión más desordenada de la infracción de derechos de autor de la historia. Una cosa lleva a otra, y Mio y Zoe se encuentran atrapados en simulaciones de sus creaciones, teniendo que trabajar juntos para escapar al mundo real.

La docena de horas más o menos que pasas en ficción dividida rebotan principalmente entre los mundos de ciencia ficción de Mio y los reinos de fantasía de Zoe. Cada mundo viene con sus propios giros únicos: uno de los MIO te convierte en un Cyber ​​Ninja, completo con tus propias espadas futuristas. Otro, este Zoe, te combina con dragones que crecen y se vuelven más poderosos a medida que avanzas en el nivel. Te convertirás en un pinball, pequeñas arañas robot e incluso un hot dog; Podrá hacerse cargo de las máquinas, competir en un baile y volar en dragones.

Y todo esto se hace en una pantalla dividida que comparte con su compañero de juego. (La ficción dividida requiere dos jugadores, ya sea jugando en el mismo sofá o en línea juntos; no pueden jugarlo solo. Sin embargo, si una persona posee el juego, un amigo en línea puede jugar gratis si posee la misma consola).

Al igual que se necesita dos, Split Fiction clava el equilibrio entre los dos personajes, sin hacer que uno solo tenga que llevar toda la carga de juego. (Pero no tienes dudas: tienes que trabajar juntos: si tu pareja no está en la misma página que tú, no estás progresando). No siempre es suave: algunas secuencias fueron difíciles de superar, y la dificultad se disparó al azar de vez en cuando. Pero en su mayor parte, la mecánica del juego se mantuvo la suya, lo que lo convierte en una experiencia de juego realmente agradable.

En última instancia, Split Fiction es sobre la búsqueda de Mio y Zoe. Sin embargo, lo que ancla y fortalece esa historia es la infusión de innumerables otras historias de videojuegos, desde Alien: Aislamiento y Cyberpunk 2077 hasta Halo y Diablo. (No esperaba que el llamado caiga a los muchachos, no fuera a mentir). El juego está lleno de referencias a otras franquicias, pero debido a la mecánica de juego única utilizada aquí, especialmente la naturaleza cooperativa del juego, la ficción dividida se siente como su propia creación, un homenaje inteligente en lugar de una imitación recta.

¿Pero la narrativa real del juego? Eso deja mucho que desear. Hay un hilo a lo largo de la ficción dividida que se burla de las historias e ideas menos originales de ambos personajes. Es divertido, después de todo, son escritores jóvenes, inéditos hasta que ya no lo es. La narración no tarda mucho en ser cada vez más olvidable. ¿Sabías que la agresión de merodeo de Mio podría estar enmascarando un dolor más profundo? ¿O que la sonrisa eterna de Zoe podría estar cubriendo un pasado doloroso? ¿Qué tal eso, a pesar de sus diferencias, podrían reunirse y acercarse a ello? Por y otra vez; No está inspirado.

Lo cual es una pena, porque el resto del juego brilla con inspiración. Lo más destacado del juego, y algo que te recomiendo que hagas, son las 12 historias laterales rociadas en todo momento. No son necesarios para la progresión, pero son algunas de las partes más creativas del juego, desde lidiar con un dentista robot loco hasta representar un libro de cuentos para elegir su propia aventura. Y todo lo que se combina con una hermosa paleta en todo momento, una experiencia visualmente exuberante que hace que explorar para esas historias secundarias sea aún más interesante.

Split Fiction es una fantástica aventura cooperativa, llena de creatividad y alegría. Su puro ingenio en el diseño y la mecánica de nivel cooperativo solo está rivalizado por los juegos de avelicia anteriores. Desearía que se hubiera dado más cuidado a la narración, es una afrenta que una historia sobre escritores siente que fue escrita por inteligencia artificial vanguardista, pero el juego dinámico lo compensa con creces. En pocas palabras, Hazel ha entregado otra experiencia cooperativa que no puede perderse.