Qué saber sobre el juicio #MeToo de Harvey Weinstein con la selección del jurado que se pondrá en marcha

NUEVA YORK (AP) – Cinco años después de que Harvey Weinstein fuera condenado por violación y llevado a la cárcel con esposas, el antiguo magnate de la película regresa a un tribunal de Manhattan el martes por un nuevo juicio que cubre las mismas acusaciones, además de una que no ha sido juzgado antes.

No es un doble peligro, sino más bien una rehacer legal después de que un tribunal de apelaciones de Nueva York revocó el histórico veredicto #MeToo hace un año.

El Tribunal de Apelaciones del estado arrojó las condenas de Weinstein y la sentencia de prisión de 23 años y ordenó un nuevo juicio después de descubrir que el original estaba inclinado por decisiones judiciales “atroces” y testimonio perjudicial.

La selección del jurado podría tomar unos días. Las declaraciones de apertura y el inicio del testimonio se esperan la próxima semana. El juez Curtis Farber dijo que, además de 12 jurados, se elegirán seis suplentes. Los fiscales esperan que el nuevo juicio dure un mes.

Esto es lo que necesita saber sobre el nuevo juicio de Weinstein:

¿En qué se diferencia esta prueba de 2020?

De alguna manera, el nuevo juicio será dos ensayos empalmados en uno.

Weinstein, de 73 años, enfrenta cargos que involucran a dos mujeres de su juicio original en 2020, Jessica Mann y Miriam Haley, y está siendo juzgado por primera vez por una acusación de una mujer que no estaba en el primer caso.

Weinstein se declaró inocente y niega haber violado o agredido sexualmente a cualquiera. Los fiscales no pueden volver a intentar Weinstein por ciertos cargos de los que fue absuelto durante su primer juicio, incluidos los cargos de agresión sexual depredadora y un cargo de violación en primer grado.

El reinicio judicial se desarrollará en un clima diferente al primer juicio de Weinstein, que atrajo la intensa atención de los medios y vio a los manifestantes cantar “violadores” fuera del tribunal.

El movimiento #MeToo, generado por decenas de acusaciones en 2017 contra el ex jefe de estudio, ha evolucionado y disminuido con el tiempo, y Weinstein ha sido condenado en un caso de violación separado en Los Ángeles, un veredicto que también es atractivo.

Mientras que algunas estrellas todavía enfrentan un cálculo legal por presunta conducta sexual inapropiada, como Sean “Diddy” Combs, quien está listo para juzgar el próximo mes, el tambor de acusaciones contra cifras poderosas ha disminuido de los primeros días de #Metoo.

¿De qué se acusa a Weinstein?

Weinstein está siendo retirado de dos cargos de su juicio original: un cargo de acto de sexo criminal por presuntamente realizar el sexo oral en un asistente de producción de películas y televisión en 2006 y un cargo de violación de tercer grado por presuntamente agredir a un aspirante a actor en una habitación de hotel en Manhattan en 2013.

Haley, un ex asistente de producción en la “pista de proyecto” producida por Weinstein, testificó en el juicio de 2020 que la empujó a una cama en su apartamento de Manhattan en junio de 2006 y le forzó el sexo oral, sin inmutarse por sus patadas y placeres de “No, por favor no hagas esto, no quiero”.

Haley, que también se ha ido con el nombre de Mimi Haleyi, reconoció que se mantuvo en contacto con Weinstein, intercambió mensajes cálidos con él y aceptó una invitación a su habitación de hotel dos semanas después del presunto asalto, donde la llevó a la cama por sexo. Según la ley de Nueva York aplicable en ese momento, Weinstein no ha sido acusado de violación en relación con las acusaciones de Haley.

Mann, quien dijo que vio a Weinstein como una figura de “pseudo padre” mientras seguía una carrera como actor después de una educación aproximada, testificó en el juicio de 2020 que la atrapó en una habitación de hotel en marzo de 2013, le ordenó que se desnudara mientras se acercaba y luego la violó. Ella alega que Weinstein la violó nuevamente ocho meses después en un hotel Beverly Hills, donde trabajaba como peluquería.

Mann también se mantuvo en contacto con Weinstein después del presunto asalto, testificando que le envió correos electrónicos halagadores, porque “su ego era tan frágil”, dijo, y “me hizo sentir seguro, adorarlo en este sentido”.

¿Cuál es el nuevo cargo que enfrenta?

Además de Haley y Mann, Weinstein también está acusado de un cargo de acto de sexo criminal por presuntamente forzar el sexo oral en una mujer diferente en un hotel de Manhattan en 2006.

Esa mujer, que no era parte del primer juicio de Weinstein, no ha sido nombrada públicamente. Associated Press generalmente no identifica a las personas que alegan agresión sexual a menos que consientan ser nombradas, como lo han hecho Haley y Mann.

Los fiscales dijeron que la mujer se les presentó unos días antes del comienzo del primer juicio de Weinstein, pero no fue parte de ese caso. Dijeron que no persiguieron las acusaciones de las mujeres después de la condena de Weinstein, sino que las revisaron y obtuvieron una nueva acusación después de que se derribó el primer veredicto.

Los abogados de Weinstein sostienen que los fiscales no deberían haber esperado casi cinco años para presentar el cargo adicional.

¿Por qué hay una nueva prueba?

El tribunal más alto de Nueva York, el Tribunal de Apelaciones, arrojó la condena de Weinstein en abril de 2024.

En una decisión de 4-3, el tribunal dijo que el entonces juicio James Burke había negado a Weinstein un juicio totalmente justo al dejar que tres mujeres testificaran sobre acusaciones que no eran parte del caso y su decisión de dejar que los fiscales se enfrentaran a Weinstein, si había testificado, sobre su historia de comportamiento brutado.

El tribunal etiquetó las acusaciones contra Weinstein “conducta espantosa, vergonzosa y repulsiva”, pero advirtió que “destruir el carácter de un acusado bajo la apariencia de necesidad fiscal” no justificó alguna evidencia y testimonio de juicio. El término de Burke expiró a fines de 2022, y él ya no es juez.

En una opinión disidente, la jueza de la Corte de Apelaciones Madeline Singas escribió que sus colegas en la mayoría continuaron una “tendencia inquietante de revocar los veredictos de culpabilidad de los jurados en casos que involucraban violencia sexual”.

El fallo llegó a “el gasto y la seguridad de las mujeres”, escribió.