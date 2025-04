‘The Great Moose Migration’ inspira a los mega fanáticos a seguir el éxito de televisión sueca de lenta

Antes de que el éxito sueco de televisión lenta “The Great Moose Migration” comenzara a emitirse el martes, Ulla Malmgren se abastecía de café y preparó comidas. Ella no quiere perderse un momento del evento de 20 días y 24 horas.

“¿Dormir? Olvídalo. No duermo”, dijo.

Malmgren, de 62 años, no está solo. El programa, llamado “Den Stora älgvandringen” en sueco y a veces traducido como “The Great Elk Trek” en inglés, comenzó en 2019 con casi un millón de personas observando. En 2024, la producción alcanzó 9 millones de espectadores en SVT Play, la plataforma de transmisión para la SVT nacional de emisora.

La transmisión en vivo comenzó una semana antes de lo previsto debido al clima cálido y al movimiento temprano de los alces. Malmgren estaba listo.

Desde ahora hasta el 4 de mayo, las cámaras remotas de la transmisión en vivo capturarán docenas de alces mientras nadan a través del río Ångerman, a unos 300 kilómetros (187 millas) al noroeste de Estocolmo, en la migración anual de primavera hacia pastos de pastoreo de verano.

No sucede mucho durante horas, y los fanáticos dicen que esa es la belleza.

“Me siento relajado, pero al mismo tiempo doy: ‘¡Oh, hay un alce, oh! ¿Qué pasa si hay un alce?

Éxito de la televisión lenta

“The Great Moose Migration” es parte de una tendencia que comenzó en 2009 con la emisora ​​pública noruega de NRK, la transmisión minuciosa de un viaje de siete horas por la parte sur del país.

El lento estilo de programación de TV se ha extendido, con producciones en el Reino Unido, China y en otros lugares. La ciudad central holandesa de Utrecht, por ejemplo, instaló un “timbre de pescado” en una cerradura del río que permite a los espectadores en vivo alertar a las autoridades de pescado mientras migran a los terrenos de desove.

Annette Hill, profesora de medios y comunicaciones en la Universidad Jönköping en Suecia, dijo que Slow TV tiene raíces en la televisión de realidad, pero carece de la puesta en escena y, por lo tanto, se siente más auténtica para los espectadores. Las producciones permiten a la audiencia relajarse y ver cómo se desarrolla el viaje.

“Se convirtió, de una manera extraña, apasionante porque no está sucediendo nada catastrófico, no está sucediendo nada espectacular”, dijo. “Pero algo muy hermoso está sucediendo en ese momento minuto a minuto”.

Como experta y fanática de “The Great Moose Migration”, Hill dijo que la transmisión en vivo la ayuda a frenar su día siguiendo los ritmos naturales de la primavera.

“Este es definitivamente un momento para tener un entorno tranquilo y atmosférico en mi propia casa, y realmente lo aprecio”, dijo.

Naturaleza en tu sala de estar

El efecto calmante se extiende a la tripulación, según Johan Erhag, gerente de proyectos de SVT para “la gran migración de alces”.

“Todos los que trabajan con él caen en su estrés normal”, dijo.

Los alces han recorrido la ruta durante miles de años, lo que facilita que la tripulación sepa dónde colocar unos 20,000 metros (casi 12 millas) de cable y posicionar 26 cámaras remotas y cámaras de siete noches. También se usa un dron.

La tripulación de hasta 15 personas trabaja en la sala de control de SVT en Umeå, produciendo el espectáculo a distancia para evitar interferir con la migración.

SVT no dirá cuánto cuesta la producción, pero Erhag dijo que es barato al tener en cuenta las 506 horas de metraje transmitidas el año pasado.

Erhag dijo que los suecos siempre han sido fascinados por los aproximadamente 300,000 alces que deambulan en sus bosques. El animal más grande del país escandinavo se conoce como “rey del bosque”. Un alce de toros puede alcanzar 210 centímetros (6 pies 10 pulgadas) a la altura del hombro y pesar 450 kilogramos (992 libras).

A pesar de su tamaño, los herbívoros suelen ser tímidos y solitarios.

“En realidad no lo vemos muy a menudo. A menudo lo ves cuando conduces tal vez una o dos veces en tu vida”, dijo Erhag. “Creo que es una cosa por la que ha sido tan popular. Y luego traes la naturaleza a la sala de estar de todos”.

Hanna Sandberg, de 36 años, comenzó a ver el programa en 2019, aunque no vio a ningún alce. Se sintonizó en el año siguiente, finalmente vio algunos y se enganchó.

“Puedes verlos y ser parte de su hábitat natural de una manera que nunca podrías ser de otra manera”, dijo.

MEGA MEGA-FANS

Después de horas de mostrar un bosque vacío, una cámara captura imágenes de un alce que se acerca a la orilla del río. De repente, la televisión lenta se vuelve urgente.

La alerta de empuje llega a la aplicación de SVT – “¡Första älgarna I bild!” Lo que se traduce como “¡Primer alce en la cámara!” – A medida que los espectadores se sintonizan.

“De hecho, me gustaría ser un poco mosca en la pared en cada hogar que mira la migración de los alces. Porque creo que hay alrededor de un millón de personas que dicen lo mismo: ‘¡Sigue! ¡Sí, puedes hacerlo!’”, Dijo Malmgren.

Mega-Fans como Malmgren, que se encuentra en un grupo de Facebook de más de 76,000 espectadores, se comprometen a observar tantas horas como sea posible.

“Llegué tarde a la escuela porque vi alces y mi maestro dijo: ‘¿Qué, viste alces en la ciudad?’ Y pensé, ‘No, está en la televisión’ “, dijo Garp Liljefors.

Malmgren dijo que amigos y familiares han aprendido a no molestarla cuando los alces están en movimiento.

“Cuando alguien me pregunta: ‘¿Qué estás haciendo? Oh, no importa, es la gran migración'”, dijo. “Ellos saben”.