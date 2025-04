‘Sinners’ mezcla blues, vampiros y el delta del Mississippi en la primera película original de Ryan Coogler

Ryan Coogler solo hace películas personales.

“Fruitvale Station” se ubicó en su ciudad natal de Oakland, California, y exploró el último día de Oscar Grant. “Creed” fue soñado para su padre, que amaba a “Rocky” descaradamente. Y “Black Panther” lo dejó lidiar con la idea de lo que significa ser africano.

En solo cuatro características, se había establecido como uno de los mejores cineastas que trabajan hoy. Apenas importaba si se basaba en un incidente de la vida real, o parte de la máquina Marvel: Coogler hizo las películas suyas y el público siguió. Pero una cosa que aún no había hecho era una película que provenía completamente de su propia imaginación.

“Sinners”, que Warner Bros. se lanza en los cines en todo el país este fin de semana, es solo eso: la primera película original de Coogler, combina elementos de horror sobrenatural, drama de gángster, romance, música de blues y acción en un día lleno de acontecimientos en Clarksdale, Mississippi en 1932 en el que una comunidad abre un juego de juke y luego tiene que defender el ejército de un vampiro que cultiva el ejército afuera.

Es algo que debe verse para ser creído, hasta el colaborador de Coogler, Michael B. Jordan, jugando gemelos idénticos. Y ya es un éxito crítico.

Una carta de amor del tamaño de IMAX a las películas y a las personas que lo formaron

“Jurassic Park” probablemente no sea una película que cualquiera clasifique primero como horror, Coogler sabe, pero hubo momentos aterradores que imprimieron su conciencia. Películas como “Get Out” y “The Shining” hicieron lo mismo. Quería darle al público esa sensación y arrojaron todo lo que amaba a los “pecadores”.

“Saqué de muchas películas que me inspiraron”, dijo Coogler. “Quería pagar a la audiencia teatral las mismas cosas que siento que se me derramaron”.

El escenario de la película también se inspiró en los lazos de su familia con un Mississippi del pasado. Uno era su abuelo materno que se originó en Merrill, Mississippi, y se mudó a Oakland, donde permanece la familia. El otro era el hombre que lo presentó a la música de blues, su tío James, quien murió mientras Coogler estaba haciendo “credo”.

Ajustado para la escala de la historia, “Sinners” se filmó en una película de gran formato, incluida IMAX 65 mm y Ultra Panavision 70 (película de 65 mm filmada en lentes de Panavision en la relación de aspecto más amplia, que Quentin Tarantino resucitó por “The Hateful Eight”).

“Sabía que sería una pieza de época y una película de terror, así que sabía que la película tenía más sentido para eso”, dijo Coogler. “Pero después de entrar en la investigación del proyecto y aprender la escala épica de la contribución de Delta Blues cuando se trata de la cultura popular global, cómo esta música lanzó música pop como la conocemos … Me di cuenta de que esta era una historia más grande que la vida”.

¿Por qué tener uno Michael B. Jordan cuando puedes tener dos?

Coogler llamó a Jordan, quien apareció en todas sus películas, que interpretara a los idénticos gemelos Smoke and Stack. Sus personajes sirvieron en la guerra y trabajaron con los gángsters de Chicago, pero han regresado a Mississippi con planes de abrir una junta.

Aunque tener a Jordan como gemelos fue excelente en teoría e incluso un producto final, la ejecución fue un desafío. En algunos días, ambos sintieron que estaban haciendo una película por primera vez. Algunas escenas se filmaron tradicionalmente, mientras que otras usaron tecnología de vanguardia llamada Rig Halo que les permitió colocar digitalmente la cabeza de Jordan en el cuerpo de un doble. Jordan podría haberse parecido un poco como “robocop” en el set mientras está en el artilugio, pero el resultado final es perfecto incluso en una película de gran formato implacable.

Para el rendimiento, requirió una cierta agilidad para poder cambiar de ida y vuelta. Jordan se divirtió con ambos personajes, pero dijo que una preferencia por uno sobre el otro, “realmente dependía de lo cansado que estaba ese día”.

No llevará mucho tiempo al público distinguir entre los dos: el humo es un poco más malhumorado, un poco más grave y atormentado por una pérdida. Stack es un poco más ligero, un encantador que sonríe a través del dolor. Jordan dio posturas, gestos diferentes e incluso voces ligeramente diferentes para ayudar. Y elogió a sus coprotagonistas Hailee Steinfeld, quien interpreta a la ex Mary de Stack, y Wunmi Mosaku, que interpreta al amor de Smoke, Annie, por lidiar con sus “personalidades locas y columpios de humor”.

Mosaku dijo que las veces que estaba fumando y las veces que estaba Stack se sintió “clara como el día” para ella.

“No había confusión cuando estaba humo. Estaba tan humo y él era mío”, dijo Mosaku. “Simplemente gravitaríamos el uno hacia el otro. Y cuando él era pila, era tan de María”.

Miles Caton, Hailee Steinfeld y una mezcla de talento nuevo y veterano

Una de las cosas que Coogler siempre amó de ir al cine era la sensación de descubrir una cara fresca. Aquí, espera que viene en forma de Miles Caton, un recién llegado de 19 años que esencialmente el tercer lugar conduce a los gemelos de Jordan como Sammie (o predicador), un prodigio de blues que quiere tocar música y no seguir a su padre a la iglesia.

Caton estaba cantando respaldo para ella cuando le contó sobre el papel de alto secreto, e hizo una cinta de audición. Fue, se rió, mal, pero Coogler vio algo en él.

“Ryan me había enviado una lista de reproducción esencial de Blues y ahí es donde comencé a descubrir algunos de los grandes artistas de blues que conocemos hoy”, dijo Caton. “Aprendí sobre Howlin ‘Wolf y Charlie Patton, Buddy Guy. Esos fueron los chicos que estudié para este papel”.

Delroy Lindo es el otro lado del espectro de Blues como Delta Slim, un hombre mayor en la ciudad que, según él, reconoce a Sammie como el futuro, “no solo musicalmente, sino de nuestra cultura”.

El conjunto de la película es vasto, con algunas caras que conoces y otras que podrías conocer por primera vez, incluido Jayme Lawson como cantante local, Omar Miller como aparcero, y Jack O’Connell como, bueno, un vampiro irlandés. “Sinners” también presenta una versión más precisa del sur profundo en ese momento de lo que el público puede usarse para ver en las películas de Hollywood, con Li Jun Li y Yao como dueños de tiendas asiáticoamericanas.

Todos parecían aprender un poco sobre sí mismos en el proceso, incluido Steinfeld cuyo personaje es birracial pero “pasar” como blanco.

“Esta película me acercó a mi familia y mi historia familiar”, dijo Steinfeld, cuyo abuelo era medio negro y medio filipino. “Creo que servirá como un abridor de conversación tan sorprendente para las personas y tal vez los aliente a investigar su genealogía”.

El efecto Ryan Coogler

Había un sentido compartido de propósito en los “pecadores” de que ningún traje de lana a temperaturas de más de 100 grados, chigadores o caimanes callejeros deambulando por el set de Louisiana podría estropear.

El elenco y la tripulación, muchos de los cuales trabajaron Coogler antes, incluido el compositor Ludwig Göransson, la diseñadora de vestuario Ruth E. Carter, la diseñadora de producción Hannah Beachler y el director de fotografía Autumn Durald Arkapaw, sabían que eran parte de algo especial.

“Cuando este hombre levanta el teléfono dice que quieres ir a jugar? ¡No lo piensas”, dijo Lindo. “Este es un gato en particular, este es un cineasta particular, este es el narrador particular en nuestra cultura y en la cultura mundial porque es el cine y el cine es internacional”

Miller lo llevó un paso más allá. Dijo que está trabajando con un autor en el apogeo de sus poderes.

“Esta es la primera pieza totalmente original que Ryan ha escrito y producido, y nos dejó claro al principio cuánto significaba eso para él”, dijo Miller. “Este fue su gran swing para una pieza original y un hombre, ¿golpeó el jonrón? Este es Shohei Ohtani fuera del parque para caminar fuera de Homer”.