‘We Need to Talk’ de Keri Hilson marca su regreso a la música después de una ausencia de 15 años

NUEVA YORK (AP) – La última vez que Keri Hilson sacó un álbum, Barack Obama estuvo en el segundo año de su primer mandato como presidente de los Estados Unidos, el iPad fue lanzado e Instagram fue nuevo.

“En algunos días, estoy como si estuviera parpadeando. Pero en su mayor parte, sí, se siente como mucho tiempo porque he estado esperando. Me sentí estancado, me sentí atrapado por un tiempo y conflicto”, dijo el dos veces artista nominado al Grammy. “Me estoy acercando mucho a esto como si estuviera comenzando de nuevo porque así es como se siente para mí. He vivido nueve vidas desde la última vez que liberé … Soy una persona completamente diferente”.

Hilson, la estrella de R&B de 42 años conocida por éxitos de finales de la década de 2000 como “Knock You Down”, con Kanye West y Ne-Yo. y “Pretty Girl Rock”, lanzó “We Need To Talk: Love” el viernes. Es su tercer álbum, después de “No Boys Pertaned de 2010”, y es la primera de una trilogía para su lanzamiento este año. Dirigido por el sencillo sensual “Bae”, el álbum de nueve pistas profundiza en el romance y la introspección.

“Me siento resuelto, tanto con el arte como en el interior de volver a la luz. Entonces, creo que la resolución tuvo que encontrarse antes de sentirme lo suficientemente segura como para liberar el cuerpo de trabajo y también desatarme al mundo nuevamente”, explicó Hilson, quien dijo que nunca dejó de grabar. “Había canciones en mi pasado que sentí que eran movimientos políticos, canciones que realmente no amaba que tuviera que cantar … No quería sentirme así esta vez”.

La desaparición

Una de esas canciones fue un remix filtrado a su popular sencillo de 2009 “Gurnin Me On” con Lil Wayne, que alcanzó el número 15 en el Billboard Hot 100. Letras incluía a los fanáticos de Diss que percibían que estaban dirigidos a Beyoncé.

Hilson, quien aún no había dejado caer su álbum introductorio, “In A Perfect World”, que debutó en el número 4 en el Billboard Top 200 y No. 1 en los mejores álbumes de R&B, afirmó que se vio obligada a cantar las líneas, “puede cantar / pero necesita moverlo hacia la izquierda, la izquierda”, asumió que referira a Beyoncé “irreplacable”. Ella dice que estaba amenazada que su álbum podría no ser lanzado si se negó.

La semana pasada, Hilson tuvo una tendencia en las redes sociales después de una entrevista con “The Breakfast Club” de Iheartmedia después de recordar el incidente. Si bien ha hablado de eso varias veces en el pasado, durante esa entrevista, el cantante nombró públicamente a los involucrados, incluido el productor Polow Da Don con quien fue firmado. Ella no nombró a la cantante y compositora Ester Dean. Sin embargo, después de que los usuarios de las redes sociales etiquetaron a Dean en publicaciones, luego se identificó a sí misma.

El final de una relación de decadienda, la falta de control sobre su carrera y la intensa reacción interminable de la depresión desencadenó y la llevó a retirarse de la música.

El regreso

Durante su tiempo fuera, el nativo de Georgia se embarcó en un viaje de curación que incluía terapia, diario y retiros espirituales.

“Había algunas perspectivas que necesitaba descubrir … falsedades, creencias que recogí o heredé sobre mí”, dijo Hilson, quien cambió a actuar.

Su regreso ha incluido una prensa muy selectiva, evitando lo que ella describe como medios de “nuevos medios”, como plataformas impulsadas por las redes sociales, diciendo que la monetización puede recompensar la promoción de los chismes o incentivar la creación de mentiras. La cultura del blog salacoso de la década de 2010 fue una fuerza impulsora para avanzar en las llamas de su carne percibida con Beyoncé, quien nunca ha comentado públicamente sobre la situación.

Hilson “definitivamente puede operar y navegar dentro del ámbito de R&B. Tiene una base de fanáticos”, dijo Keithan Samuels, fundador del popular sitio web Redrnb.com. “Su base de fanáticos principales ha madurado … puede navegar dentro de esta nueva era de R&B, donde hay mucha diversidad y sonido”.

La música

Hecho a mano con campamentos de escritura no oficiales creados a lo largo de los años, “We Need To Talk: Love” encuentra a Hilson entregando letras vulnerables y coquetas en una amplia gama de sonidos de R&B. Escribiendo en todas menos una canción, evitó las tendencias actuales de R&B que se desarrollaron durante su ausencia, citando la individualidad como clave para su éxito temprano. Ella también cree que los algoritmos han creado una cultura de homogenia musical, en lugar de creatividad.

Hay canciones por excelencia de “Sra. Keri Baby” como la diversión, el pop & b Styled “Somethin (Bout U), pero también hay el introspectivo” Naked (Love) “y” Say It “, en el que ella expresa:” No digo que te amo / ‘hasta que me amas “.

“Soy muy ‘jefe de niña’ en mi vida, ¿verdad? Cuando se trata de relaciones, prefiero ser una dama. Prefiero que me acerquen … Prefiero que el hombre diga ‘te amo’ primero. Solo prefiero que un hombre lidere”, dijo Hilson. “Soy realmente una damisela, sin la angustia”.

El estado de ánimo del dormitorio está ubicado en el sexy “grito” de mermelada lenta, mientras que el brillante “lo que sea” flota con hermosas armonías apiladas.

“Siento que es algo que habría escrito para Whitney. Y en realidad escribí una canción para Whitney que nunca pudo grabar”, dijo Hilson, quien comenzó su carrera como escritora en demanda cuyos créditos incluyen canciones para Chris Brown, Mary J. Blige, Jennifer López y Britney Spears. “Esto me recuerda a un disco de Whitney Houston, donde creo que estaría ahora”.

Samuels de Ratedrnb.com dice que este proyecto es evidente del nuevo control que Hilson tiene durante su carrera.

“Definitivamente no es, para mí, un intento de tener este regreso comercial … se siente más personal”, dijo Samuels. “Los otros dos álbumes, siento que estaban más atendidos a lo que era actual”.

La libertad

Hilson dice que todavía está abierta a escribir para otros artistas y regalar canciones que pueden no encajar en su era musical actual. También tiene una nueva película de por vida, “Fama: A Temptations Story”, coprotagonizada por Keshia Chanté, estrenándose el 26 de abril a las 8 pm EDT. Hilson dice que actuar ahora es una parte igual de su carrera.

Aunque Hilson puede ser cautelosamente resurgiendo musicalmente, los fanáticos están dando la bienvenida a su regreso. Después de la entrevista del club de desayuno, los fanáticos la inundaron con simpatía y positividad, posiblemente debido a una combinación de ella finalmente contando su lado de la historia en detalle, así como al paso del tiempo. Algunos fanáticos dijeron que se olvidaron del incidente o que eran demasiado jóvenes para saberlo.

“Simplemente controlo lo que puedo controlar … Controlo lo que permito criarme o bajar. Estas son realizaciones que he tenido desde que he estado fuera”, dijo Hilson. “Me siento sin alurio … No estoy proyectando demasiado del pasado ahora, y todo eso es liberador”.

Siga el periodista de Associated Press Entertainment Gary Gerard Hamilton en @garyghamilton en todas sus plataformas de redes sociales.