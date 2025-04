¿Qué es tan divertido de estos álbumes?

Los comediantes siempre han querido ser estrellas pop y rock, o al menos, suficientes de ellos se han sentido cómodos con una guitarra y una pista de batería para que parezca así. Es una tradición larga y ecléctica, incluidas Steve Martin, Weird Al, Bo Burnham, Rachel Bloom, Donald Glover, Randy Rainbow y John Early.

Ahora hay una nueva cosecha de álbumes de artistas de todo el espectro cómico. Algunos de ellos usan regularmente la música como parte de su acto, como Cat Cohen, cuyo repertorio es todo estilo cabaret. Y algunos son giros de campo izquierdo, como el opus profano del escritor-actor Jordan Firstman, o las melodías emo reflexivas y genuinas de Mae Martin. Luego está Kyle Mooney, cuyo récord es todos los mordazas, o ninguna. En la comedia, como la música, todo está en cómo llegas al ritmo.

Jordan Firstman

El favorito de las redes sociales, Jordan Firstman, no esperaba lanzar un disco, y mucho menos un álbum conceptual basado en las confesiones privadas de extraños en Internet. Pero en “Secrets”, este mes, lo deja rasgar, de maneras que son casi completamente no imprimibles aquí. Su sencillo de himno de fiesta describe una búsqueda de tipo para unirse sobre la anatomía. (El video, dirigido por Boundary-Pusher Cody Critcheloe, tiene más de 250,000 vistas).

“Secrets” comenzó como un riff de la era pandemia, cuando Firstman, de 33 años, respondió públicamente a su DMS de Instagram. Acumuló decenas de miles de misivas privadas: solicitó las cosas más “depravadas” pero también “hermosas. Líricas y aleatorias”; Inspiración sin fin.

Unos años más tarde, con un amigo, el músico productor Brad Oberhofer, comenzó a cenarlos. “Estoy como, una reina de la letra”, dijo, y los secretos eran títulos listos, errores ortográficos y todo, como “I’m I Lesbian”, el álbum Lilith Fair con sabor a cerrada. Capitol Records compró su discurso antes de que incluso dejara su estacionamiento, dijo en una entrevista en video.

Cada una de las 16 pistas de “Secrets” es un estilo diferente, incluidas las voces. “Me emborracharía y los revisaría, como ‘¿Qué podría ser esto?'”, Dijo. Su bebida de elección, cuatro Loko, fue el gran clarificador.

Firstman tiene un talento para las impresiones, desde que era un niño de 7 años en Long Island imitando a Kramer de “Seinfeld” para hacer reír a su familia. Haciendo musicales en la escuela secundaria, logró un Croon de Michael Bublé, y estalló durante el bloqueo con videos que antropomorfizan los objetos inanimados. Ahora es un actor en Los Ángeles, que aparece como un interés amoroso en la comedia de situación de FX “Profesor de inglés” y en un próximo proyecto de HBO de Rachel Sennott.

Hacer un álbum para un sello importante, con múltiples productores, fue “surrealista”, dijo, especialmente cuando se tambaleó en colaboradores de sueños, incluidos Rufus Wainwright, Bloodhound Gang y Suki Waterhouse. Y aunque hizo listas de reproducción de “a quién estoy copiando, básicamente”, dijo, “no lo considero un álbum de parodia”. Pero “Si soy demandado por alguien, es un álbum de parodia, 100%”.

Mae Martin

El comediante Mae Martin ha tallado un camino inusualmente sincero como cómic, con plomería su vida, sexualidad y adicciones con mucho encanto y poco sarcasmo. El álbum de Martin “I’m a A TV” también es una partida: sin líneas de perforación, sin fragmentos, solo un rock indie soñador que explora los anhelos, la identidad y las amistades al borde de otra cosa. Con Martin en la guitarra, el piano, el bajo y la armónica, el álbum fue producido por Jason Couse y Wes Marskell del dúo canadiense Art-Rock The Darcys. (Couse y Martin son amigos de la infancia).

Martin, de 37 años, subió al escenario temprano, tocando clubes de comedia en Toronto a los 13 años. “Era un niño realmente extrovertido”, dijo Martin. “Pero en privado, era un niño emo, en mi habitación con mi guitarra”. Martin probó la comedia musical por un tiempo, “Pero luego hablar entre las canciones se hizo más y más, hasta que las canciones se detuvieron”.

Hace unos cinco años, cuando Martin estaba trabajando en su holgada serie autobiográfica de Netflix “Feele Good”, se intrigaron profundamente por la puntuación. “Esa fue la primera vez que me sentí un poco capacitado profesionalmente para tener opiniones sobre la música”, dijo Martin en una entrevista telefónica. “Me encantó tanto que comencé a aprender a usar GarageBand y hacer demostraciones”.

Mudarse a Los Ángeles fue un punto de inflexión: “Acabo de someterme a la mejor cirugía y me sentía realmente bien, como si tuviera más confianza para ser honesto”. Martin alquiló un estudio y grabó lo que todavía consideraban como un “proyecto de pasión”. Fue lanzado en Universal (Canadá) en febrero. El sonido está fuertemente influenciado en los años 90 y pop: “la era en la que me enamoré de la música y sentí que estaba en una película todo el tiempo”, dijo Martin.

Martin reservó algunos espectáculos en el escenario, que encontraron transformadores y estimulantes, como aprender un nuevo idioma, como lo expresaron. “Tratando de expresar algo con stand-up o con televisión, tienes que cristalizarlo y destilarlo”, dijo Martin. En la composición de canciones, “Es bueno no tener que unir cuidadosamente todo con un arco, solo expresa el sentimiento, en lugar de la conclusión. Porque gran parte de la vida es esa efímera, ¿sabes?”

Cat Cohen

“Los chicos nunca quisieron besarme”, canta Cat Cohen, sobre el piano de Jazzy, “Así que ahora hago comedia”. Es lo más cercano al intérprete de Nueva York, cuyo acto se centra en su musicalidad inteligente y pop-florid, tiene una declaración de misión.

Desde 2016, se ha ganado fanáticos con programas en Joe’s Pub, el Edimburgo Festival Fringe y su especial de 2022 Netflix “The Twist …? Es hermosa”. En “Overdressed”, su álbum debut lanzado en noviembre, Cohen, de 33 años, tuvo una pista completa de material enraizado en el teatro musical que estudió Growing en Houston, sus inclinaciones pop milenniales y las tradiciones obscenas de Bette Midler y Sandra Bernhard.

“Me gustan las cosas que son muy glamorosas y exageradas”, dijo en una entrevista en video. “Se siente como la forma más octana de ocurrir en un espectáculo”.

Ella ya tenía más de una docena de canciones pulidas el año pasado cuando conoció a un representante de Elektra Records, quien sugirió un álbum: “Estoy como, yo completamente De acuerdo “, y que un buen punto de entrada sería una oferta de vacaciones.” Pensé, ‘Lanzaré algunas palabras navideñas a mis canciones’ “, dijo Cohen.” Deciría ‘Día de San Valentín’ sin ninguna razón. Lo que sea necesario “.

Cohen registró “Sobregido” en solo nueve días en Londres, con el productor-multi-instrumentalista Cours. “Él entendió totalmente, ‘Quiero que suene como una canción pop sexy, pero voy a decir estas cosas repugnantes'”, dijo. Su personalidad de concierto es una mujer exagerada cuyas debilidades internas se revelan en cada puente. (“Tuve un trío y casi vino”, se jacta de la pista de baile “Saliendo de la parte superior”).

Su composición de canciones comienza con melodía y letra; En su último especial, “Come For Me”, tocó la guitarra, pero, dijo, siempre recluta “una amiga músico adecuadamente entrenado” para obtener ayuda de composición.

Una canción, “Edad del Año”, fue grabada subrepticiamente en el mismo estudio que usa Adele. “Yo estaba como, ‘Soy Adellllle’“Ella dijo sobre la sesión.” Me encanta estar en el estudio “, agregó.” Me encanta esa energía de estar en una habitación durante 15 horas y perder la cabeza y encontrar la cosa y simplemente ir como un instinto puro. Creo que eso es muy divertido “.

Kyle Mooney

“Ya no quiero ser un payaso”, Kyle M (como en Mooney), Huffs dramáticamente en un breve video anunciando su álbum debut. En “The Real Me”, lanzado el mes pasado, el cineasta (“Y2K”) y la ex estrella de “Saturday Night Live” jura que es profundamente serio. “Lo prometo, no hay nada cómico en el proyecto Kyle M”.

El disco, dijo en una entrevista telefónica posiblemente demasiado ganada, es su forma de dejar que “el mundo sepa que estoy aquí y quiero hacer música”.

Mooney, de 40 años, que dejó “SNL” en 2022 después de nueve temporadas, tocó la guitarra y la trompeta creciendo en San Diego, y garabateó fotos de estrellas de rock. “Pensé que esa era mi vida”, dijo.

Tocó en una banda de pop-punk juvenil llamada Proposición 84 (su año de nacimiento); Durante una adolescente “fase de hip-hop subterránea”, hizo ritmos. La comedia superó su vida creativa en la universidad, pero aún compuso fragmentos musicales para sus primeros pantalones cortos digitales en “SNL”.

En “The Real Me”, tocó todo: teclas, guitarra, batería electrónica. “Realmente era solo yo, enchufándome en mi habitación y tratando de contar estas historias que he tenido dentro de mí durante mucho tiempo”, dijo, en un inexpresivo de marca registrada.

Finalmente, compartió sus composiciones de LO-Fi con su amigo Peanut Butter Wolf Peanut Wolf, quien lanzó el álbum en su sello independiente, Stone’s Throw Records. No volvieron a grabar nada: “Lo que escuchas es lo que di”, dijo Mooney.

Las 11 pistas, con un total de 19 minutos, abarcan muchos géneros, al menos en teoría. Está “Gwendolyn Bartley”, “que algunas personas han dicho es un beatles-esque”, según Mooney. “Gotta Dance Tonight” es un club de sintetizador que no es de banger. Sobre todo el álbum es él cantando un poco sin sintonía sobre gentiles rasgueos.

“Siento que puedo hablar más directamente a través de canciones que a través de un boceto de comedia o un personaje”, dijo. “Se derriba una pared”.

Como Kyle M, nunca traicionó ni siquiera un toque de broma: el álbum, insistió, es sincero y auténticamente él. Cuando se le preguntó de qué tradiciones musicales se vio parte, dijo: “En todo caso, espero que esté en linaje con algunos de los grandes músicos a través de la historia”.

“Estoy diciendo eso”, agregó, “mientras intentaba ser humilde”. Ya está trabajando en planes para hacer una gira.