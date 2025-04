Qué transmitir: ‘Andor’, ‘Babygirl’ y New Wu Tang Clan Music

NUEVA YORK (AP) – La segunda temporada de la serie de Star Wars “Andor” y el lanzamiento de la transmisión del último álbum de Wu Tang Clan son algunos de los nuevos televisores, películas, música y juegos que se dirigen a un dispositivo cerca de usted.

También entre las ofertas de transmisión que valen su tiempo, según lo seleccionado por los periodistas de entretenimiento de Associated Press: Willie Nelson lanza su 77º álbum de estudio en solitario, “Oh What a Beautiful World” y la llegada de “Babygirl” de Nicole Kidman en Max.

Nuevas películas para transmitir del 21 al 27 de abril

– La “babygirl” (transmisión “de Halina Reijn (el 25 de abril en Max) está protagonizada por Nicole Kidman como CEO que tiene una aventura con un interno mucho más joven (Harris Dickinson). La película A24, que le valió a Kidman una nominación al Globo de Oro, resucita la atmósfera humeante y cursi de los thrillers eróticos como “Instinct básico” y “9 ½ semanas”, pero lo cuenta desde una perspectiva más femenina. En mi revisión, escribí que el “género y la dinámica de poder siempre cambiante hacen que la ‘babygirl’ rara vez sea predecible, incluso si la película nunca es tan atrevida como parece pensar que es”.

– Gareth Evans, el cineasta galés de la franquicia “The Raid”, regresa con un caos más brutal y coreografiado en “Havoc” (Netflix, 25 de abril), un thriller de acción protagonizado por Tom Hardy como detective que lucha contra un inframundo criminal. Jessie Mei Li, Timothy Olyphant, Forest Whitaker y Luis Guzmán coprotagonizan.

Nueva música para transmitir del 21 al 27 de abril

-El clan Wu-Tang es para siempre, pero sus días de gira están numerados. En junio, el legendario grupo de hip-hop se embarcará en una gira final titulada “Wu-Tang Forever: The Final Chamber”. Ya sea que esté planeando asistir o no, no hay mal momento para lanzar uno de sus registros. El viernes 25 de abril, el álbum conjunto de Wu-Tang con Mathematics, “Black Samson, The Bastard Swordsman”, lanzado a principios de este mes como exclusivo del Día de la tienda de discos, llegará a las plataformas de transmisión. ¿Por qué no empezar allí?

– Llamar a Willie Nelson Prolific es tan revelador como decir que el cielo es azul; Es evidente. El viernes, lanzará su 77º álbum de estudio en solitario, “Oh What a Beautiful World”, celebrando el trabajo del compositor Rodney Crowell. Nelson encarna muchos clásicos de Crowell, como “Banks of the Old Bandera” de 1976, grabado por Jerry Jeff Walker y “Shame on the Moon” de 1981 para Bob Seger. Crowell y Nelson unen fuerzas en el corte del título de la canción. El álbum también llega solo cinco meses después de su 76º álbum de estudio en solitario, “Last Leaf on the Tree”, su primera producida completamente por su hijo Micah. “Es un verdadero artista”, describió Nelson a su hijo a Associated Press en ese momento. “Elegió todas las canciones”.

– La banda de punk twangy Rodeo Boys son expertos en ganchos azucarados y en espíritu – desde el debut de 2019 “Cherry” hasta su debut de 2023 Don Giovanni Records “Home Movies”. Pero el álbum 2025 de Lansing, Michigan, “Junior” del grupo, que los lleva a grandes alturas: una colección de canciones melódicas sardónicas, queer americana, For and By Heartland. La mejor descripción de la banda es la que escribieron: “Rodeo Boys es lo que sucede cuando la vida de Miller High recibe piernas y comienza a caminar sola”. Yeehaw.

Nuevo televisor para transmitir del 21 al 27 de abril

– La serie “Rogue One: A Star Wars Story” “Andor” regresa para su segunda y última temporada el martes en Disney+. Diego Luna interpreta a Rebel Spy Cassian Andor y sigue su radicalización contra el Imperio Galáctico que conduce a “Rogue One” y “Star Wars”. La primera temporada de “Andor” fue nominada para un Premio Emmy en horario estelar por la serie dramática sobresaliente y recibió elogios de los críticos. También está protagonizada por Kyle Soller, Adria Arjona, Stellan Skarsgard, Fiona Shaw y Genevieve O’Reilly.

– Penn Badgley está cerrando su capítulo como el asesino en serie del acecho Joe Goldberg, que también es inquietantemente agradable, pero eso es para una sesión de terapia, en “You” de Netflix. Su quinta y última temporada se estrena el jueves. Mientras que la temporada 4 tuvo lugar en Londres con Joe trabajando como profesor de literatura, ahora regresó a su ciudad natal de Nueva York. Joe está casado con Kate Lockwood (interpretado por Charlotte Ritchie) a quien conoció en la cuarta temporada, y son una pareja de poder de Nueva York. Joe está contento con Kate y tiene la intención de dejar de matar gente, pero el tipo es propenso a construir telarañas enredadas de obsesión que dejan cadáveres a su paso. Los nuevos episodios también presentan a Madeline Brewer de “The Handmaid’s Tale” y Anna Camp.

– En la temporada 1 de “Vanderpump Villa” de Hulu, Lisa Vanderpump supervisó a un joven personal en el Chateau francés que vivió y trabajó juntos durante el verano. Para la temporada 2, se mudó a un castillo en Italia y trajo aproximadamente la mitad del personal de “villa” con ella. También ha invitado a “Vanderpump” All-Star, Stassi Schroeder a ser un VIP especial y servir como sus ojos y oídos con el personal. Schroeder protagonizó “Vanderpump Rules” durante ocho temporadas antes de ser despedida por insultos y perfiles raciales en 2020. Schroeder ha escrito desde entonces dos libros más vendidos, lanzó un nuevo podcast, se casó y se convirtió en madre de dos. Ella también tiene su propio espectáculo para Hulu en proceso. “Vanderpump Villa” se estrena el jueves.

-Cuando Brett Goldstein no está escribiendo y actuando en programas exitosos como “Ted Lasso” y “Conduciendo”, es un comediante ocupado. Goldstein grabó recientemente su primer especial de comedia llamado “Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life” para Max. Se estrena el sábado.

– Bravo ha aprovechado a algunas de sus mujeres solteras más famosas de “The Real Housewives” para protagonizar un nuevo espectáculo de citas llamado “Love Hotel”. Las cámaras siguen a Shannon Storms Beador (“The Real Housewives of Orange County”), Luann de Lesseps (“Las verdaderas amas de casa de la ciudad de Nueva York”), y Gizelle Bryant y Ashley Darby (“Las amas de casa reales de Potomac”) a medida que se quedan en un hotel en Los Cabos, México y las Bachilleras eligibles que son visitantes que simplemente son visitantes de la propiedad, a menos que obtengan un oficial de los Cabos, y se encuentren a los Doys de los Méxicos. Bravo Superfan Joel Kim Booster recibe como su “conserje de amor”. “Love Hotel”, que se estrenará el domingo en Bravo, transmite al día siguiente en Peacock.

Nuevos videojuegos para jugar la semana del 21 al 27 de abril

– Cada año, la pintora mística pinta un nuevo número, y cada persona de esa edad muere. El número de este año es 33, por lo que depende de la tripulación de Clair Obscur: Expedition 33 para tratar de detenerla. Es el título de debut del desarrollador francés Sandfall Interactive, y aspira a la narración de cuentos, exploración y combate en equipo por turnos de juegos clásicos de juegos de rol como Final Fantasy y Persona. Los gráficos evocan el exuberante glamour de Belle Epoque Paris, mientras que el elenco de voz presenta pesos pesados ​​como Charlie Cox (“Daredevil”) y Andy Serkis (“El señor de los anillos”). Es raro que un estudio joven lance una serie de juegos de rol tan ambiciosa, y veremos si vale la pena el jueves 24 de abril en PlayStation 5, Xbox X/S y PC.

