Aventurer persigue el misterio marítimo de Sir John Franklin en un nuevo libro

Reseña de libros

Mark Synnott admite en la introducción a su nuevo libro que “está en los lugares altos y salvajes de este mundo que siempre he sentido lo más cercano a quien sea que realmente sea”. Si bien no es exactamente la poesía, es un buen resumen de las mejores partes de “Into the Ice”, el tercer trabajo de no ficción de Synnott de no ficción después de “The Impossible Climb” y “The Third Pole”. Parte del diario de viaje, parte misterio histórico y parte de las memorias, “Into the Ice” atraerán a los fanáticos de las historias de aventuras extremas, casi todos los cuales nunca navegarán un bote por el pasaje del noroeste.

Los momentos de viaje de viaje del libro son los mejores escritos, mientras Synnott y su tripulación navegan en su bote de 47 pies, Sun Polar, de este a oeste a través del pasaje, desde Nuuk, Groenlandia, hasta Nome, Alaska. “Cuando el sol brillaba directamente en la bahía, la luz reflejaba las caras del hielo en tonos infinitos de azul y verde, como una bola de discoteca polar”, escribe Synnott en una noche de verano en 2022 mientras conjuraba a las semejanzas para icebergs con su hijo pequeño. (La esposa de Synnott, Hampton, una marinera consumada, y su hijo, Tommy, se unen a la tripulación durante un par de semanas al comienzo del viaje).

El viaje de 6.736 millas lleva 112 días, lo que brinda mucho tiempo para que los lectores aprendan la historia del explorador británico del Ártico Sir John Franklin y los 128 hombres que dirigió en una expedición para descubrir el pasaje a mediados del siglo XIX. El misterio de lo que le sucedió a Franklin y a todos sus hombres nunca se ha resuelto por completo, aunque los restos de sus dos barcos fueron descubiertos a principios de este siglo. Synnott establece “a raíz de Erebus y Terror, (para) anclar en los mismos puertos, ver lo que Franklin y sus hombres vieron … tal vez si me sumergiera completamente en el misterio de Franklin, podría descubrir lo que realmente le sucedió a él y a sus hombres”.

Alerta de spoiler: no lo hace. Ya habrías escuchado sobre eso. Pero se sumerge profundamente en el registro histórico, y ahí es donde el libro pierde algo de impulso. A veces, se lee como un artículo académico, ya que Synnott hace referencia al trabajo de varios historiadores a través de los años que han investigado la expedición de Franklin. Nos lleva de regreso casi dos siglos para contar la carrera de Franklin y lo que se sabe sobre su tercer intento de mapear el pasaje del noroeste de 1845-1847.

La historia es más convincente cuando Synnott se está involucrando con los ganadores de Franklin como los canadienses Tom Gross, que ha estado buscando la tumba de Franklin y recopilando evidencia de lo que sucedió durante décadas. Gross estaba explorando la isla King William en un pequeño avión en 2015 cuando observó “dos piedras negras de pie verticalmente en una cresta” que no pertenecía a unas pocas millas tierra adentro. Pero en su emoción por el Discovery, él y su copiloto olvidaron notar las coordenadas del GPS, y todavía está buscando lo que él cree que fueron marcadores de la tumba de Franklin una década después.

Si todo esto parece que podría verse mejor en la televisión, estás de suerte. El viaje de Synnott financiado por National Geographic, ya que tiene muchas de sus aventuras anteriores, y el impresionante paisaje y el drama en High Seas están disponibles para ver sobre Disney+ como “Explorer: Lost in the Arctic”. Si no eres un suscriptor, las mejores partes del libro permiten a los lectores viajar en su mente “debajo de las cascadas masivas que en cascada desde las alturas … miles de pies de altura, y donde vierte en el mar, nubes de fulmares, cormoranes y gatitos dañados en la niebla salada”.