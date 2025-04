Las mejores exhibiciones de arte de Seattle para ver en mayo

Selecciones de personal

¿Buscas algo divertido que hacer mientras el clima decide en qué temporada estamos? Desde una exhibición de museos inmersivos con una nave espacial en polvo hasta una cerámica y actual Dog Show (!) En una galería Pioneer Square, el próximo mes promete una gran cantidad de diversión asequible y fascinante.

“Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Dog Show!”

El escultor George Rodríguez está desatando perros en Pioneer Square. Sus coloridos caninos de cerámica, gruñidos a la defensiva, a cuatro patas o en atención, rinden homenaje al mejor amigo del hombre. En un esfuerzo por invitar a más visitantes con eventos divertidos, la galería también está organizando una mejor exhibición en exhibición en exhibición. Traiga a su perro, haga que participen en una serie de categorías como trucos, disfraces y pista, y los jueces (Rodríguez junto con representantes de organizaciones sin fines de lucro de rescate Viejo refugio para perros y Perro Gone Seattle) incluso puede otorgarle a su perro una distinción mejor en show y enviarle a casa con un premio hecho por el artista.

Cuando hablé con el galerista Foster/White Phen Huang, ella no parecía demasiado preocupada por los cachorros juguetones que atacan esculturas, pero probablemente sea prudente traer solo a tus amigos mejor que se beeran.

1-24 de mayo; Galería Foster/White, 220 Third Ave. S., #100, Seattle; gratis; 206-622-2833, fosterwhite.com

“Joe Feddersen: pasado/presente”

En el transcurso de su carrera multidecutiva, el célebre artista de Colville Joe Feddersen – El reciente ganador de un premio de Artes y Patrimonio del Gobernador del Estado de Washington – ha desarrollado su propio léxico visual. Su alfabeto personal de motivos geométricos rinde homenaje a las montañas, alces, canoas y petroglifos de la región norte del territorio de meseta histórica, y los jeroglíficos urbanos de la era de la información, torres de transmisión eléctrica, camiones y energía nuclear. Esta exposición se centra en una serie de monoprints de semiabstract de toda su carrera.

1-31 de mayo; Studio E Gallery, 609 S. Brandon St., Seattle; gratis; 206-762-3322, studioegallery.net

“Venus falta”

Como ganadora del Premio Betty Bowen del Museo de Arte de Seattle, un premio importante para artistas del noroeste, artista y curadora de Seattle, Tariqa Waters, obtiene rienda suelta en el museo, donde está creando una instalación inmersiva con una nave espacial en polvo y una constelación de balizas de vidrio paradas, o “bobbles”. Bajo la guía de Agent Waters, los visitantes se embarcan en un viaje que viaja en el tiempo para explorar la vulnerabilidad y la resiliencia. Los detalles siguen siendo de alto secreto, pero sabiendo la inclinación de las aguas por el esplendor Afrofuturista de Pee-Wee Herman, la misión seguramente se logrará y fascinante.

7 de mayo-enero. 5, 2026; Seattle Art Museum, 1300 First Ave., Seattle; $ 19.99- $ 32.99; 206-654-3100, visitsam.org

Además, un PSA rápido para los entusiastas del arte conscientes del presupuesto: si aún no ha visto el exitoso espectáculo de Sam Ai Weiwei, ahora puede ser un buen momento. El museo ofrece un 50% de descuento en la entrada en abril. Además, el Museo de Arte de Seattle y la entrada del Museo de Arte Asiático de Seattle son gratuitos el primer jueves de cada mes. El próximo jueves gratuito es el 1 de mayo, cuando la ubicación del centro de Sam está abierta hasta las 8 pm con Música en vivo, discos de discos, hacer artes y charlas de artistas. La entrada para la juventud de 14 años o menos siempre es gratuita y Una tarjeta de la biblioteca del condado de King puede obtener boletos gratuitos para museos locales (y parques). (Para más gangas, mi colega Gemma escribió este útil resumen de algunos de los mejores descuentos que la escena artística de Seattle tiene para ofrecer).

“Ayuda a sí misma”

Cuando era niño, Brandon Vosika siempre “hacía historias con fotos”, me dijo recientemente. “Iría a la biblioteca y vería todos los libros, miraría las portadas y leía los títulos y me detenía allí. Simplemente inventaría mi propia historia”. El artista de Seattle ha hecho algo similar con una nueva y juguetona serie de esculturas hechas de bloques de madera recuperados. Pintado para parecer libros, repleto de fundas coloridas y títulos melancólicos como “Perdona la tristeza”, “El tiempo es cruel” o “Cómo sostener un cigarrillo y lo que dice sobre usted”, estos “marcos para historias no escritas” invitan a los espectadores a imaginar lo que está dentro y soñar en sus propios cuentos.

8 de mayo al 7 de junio; La fábrica, 1216 10th Ave., Seattle; gratis; FactorySeattle.com

Feria de libros de arte de Seattle

Atención Bibliófilos y Zinesters: para más arte de libros (o libros de arte), diríjase a Washington Hall para la Feria de Libros de Arte de Seattle. El festival gratuito celebra todas las cosas de publicación independiente, diseño de libros y libros de artistas, con un calendario apilado de charlas y lecturas; más de 85 artistas, diseñadores y organizaciones locales, nacionales e internacionales que atenuan mercancías de libros; y actividades como un taller tipográfica, intercambio de libros y demostración de impresión de pantalla.

10-11 de mayo; Washington Hall, 153 14th Ave, Seattle; gratis; Seattleartbookfair.org

“Algo de algo” y “if/entonces/sí/y”

Anthony White pinta un tipo diferente de naturaleza muerta. En su giro en el arte, el canon histórico, los paneles pintados de hilo por hilo con tinta 3D, no encontrará calaveras dispuestas con buen gusto o flores en descomposición, sino tambientes vertiginosos de bolsos de Louis Vuitton, latas de luz y logotipos en logotipos (¡Raytheon! Chatgpt!). En “Somethin ‘Something'”, es difícil no leer este exceso de consumo masivo como un presagio de la destrucción masiva. Pocos artistas tan fascinantemente comprenden el exceso frenético de nuestro tiempo.

Si necesita un reposo visual, la galería lo cubre con un segundo espectáculo, “if/then/sí/y”, es primero de Christopher Derek Bruno, quien explora lo que sucede cuando nuestros cerebros perciben repeticiones de color y luz.

22 de mayo al 28 de junio; Greg Kucera Gallery, 212 Third Ave. S., Seattle; gratis; 206-624-0770, Gregkucera.com