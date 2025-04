10 películas que definieron la guerra de Vietnam en la pantalla grande

La Guerra de Vietnam lanzó una larga sombra en uno de los períodos más fértiles del cine estadounidense, y ha llevado a los cineastas para el medio siglo desde que tienen en cuenta su complicado legado.

Estas 10 películas, reunidas para conmemorar el 50 aniversario de la caída de Saigón, van desde clásicos anti-guerra indelebles hasta retratos vietnamitas de resistencia, capturando la inmensidad de los traumas aún reverberantes de la guerra.

“The Big Shave” (1967)

La guerra fue más de una década y unos ocho años después de su conclusión, cuando Martin Scorsese, de 25 años, hizo este corto de seis minutos. En él, un hombre simplemente se afeita ante un fregadero y un espejo. Después de algunos knicks y cortes, no se detiene, continuando hasta que su rostro sea un desastre sangriento, una metáfora ordenada pero horrible para Vietnam.

“La niña de Hanoi” (1974)

Una niña (Lan Hương) busca a su familia en las ruinas bombardeadas de Hanoi en el hito del cine vietnamita de Hải Ninh. Es una obra de propaganda en tiempos de guerra (comienza con la introducción: “Honrar a los héroes de Hanoi que derrotaron a la incursión de bombardeo imperialista estadounidense B-52”) pero también por dolor de humanidad. Con el cine de diciembre de 1972 en Hanoi, “La niña de Hanoi” es el cine realizado en medio de la guerra.

“Corazones y mentes” (1974)

La controversia recibió el documental histórico de Peter Davis en torno a su lanzamiento, pero el tiempo solo ha demostrado cuán sobremente clara era. Los clips de los noticias y las entrevistas para el hogar se contrastan con los horrores en Vietnam en este examen penetrante del Golfo entre la política estadounidense y la realidad vietnamita. Su título proviene de la línea del presidente Lyndon B. Johnson, dijo al escalar la guerra que “la victoria final dependerá de los corazones y las mentes de las personas que realmente viven allí”.

“The Deer Hunter” (1979)

Podría decirse que es la película estadounidense preeminente sobre la Guerra de Vietnam. Ninguna otra película es más grandiosa o trágica de la evolución estadounidense desde la inocencia hasta la desilusión que la devastadora épica de Michael Cimino sobre los amigos de la clase trabajadora (Robert de Niro, Christopher Walken, John Savage) de una ciudad acero de Pensilvania reclutada en la guerra. La escena final de canto para “God Bless Bless America”, después de que sus vidas han cambiado irrevocablemente, sigue siendo un intestino poderosamente conmovedor.

“Apocalypse Now” (1979)

Francis Ford Coppola apostaron todo lo que tenía en su obra maestra, y casi lo perdió. “Apocalypse Now”, que transpone el “corazón de la oscuridad” de Joseph Conrad a la Guerra de Vietnam, es una épica de la locura que se tambalea al borde de la alucinación. Filmado en Filipinas y más fiel a Conrad que a Vietnam, “Apocalypse Now” no ilumina tanto el caos y la confusión moral de la guerra como elevarla a una pesadilla grandiosa.

“Pelotón” (1986)

La década de 1980 vio una ola de películas de Hollywood sobre Vietnam, incluyendo “First Blood”, “Hamburger Hill”, “Good Morning Vietnam”, “Víctimas de la guerra” y “nacido el 4 de julio”. El principal de ellos es el mejor “pelotón” ganador de la imagen del Oscar, que Oliver Stone escribió en base a sus propias experiencias como un hombre de infantería en Vietnam. Ampliamente aclamado por su realismo, la película de Stone sigue siendo una de las dramatizaciones más intensamente vívidas y viscerales de la guerra.

“Full Metal Jacket” (1987)

Stanley Kubrick debería ser considerado con mayor frecuencia como el Supremo MoviMaker. Su devastadora película de la Guerra Mundial “Paths of Glory” y la sátira subversiva “Dr. Strangelove o: Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba” son clásicos por derecho propio. “Full Metal Jacket” lleva los temas de deshumanización de esas películas a un lugar aún más brutal. Dividido entre la desgarradora tiranía del campamento de botas del instructor de perforación de R. Lee Ermey y la violencia urbana de la ofensiva TET de 1968, “Full Metal Jacket” fusiona ambos extremos de la máquina de guerra.

“Little Dieter necesita volar” (1997)

Cómo vivieron los ex soldados con su experiencia en Vietnam ha sido un tema de muchas películas finas, desde “Coming Home” de Hal Ashby (1978) hasta “Da 5 Bloods” de Lee (2020). En la joya de no ficción de Werner Herzog, perfila la asombrosa historia del piloto alemán-estadounidense Dengler. En la película, que Herzog luego rehizo como “Rescue Dawn” de 2007 con Christian Bale, Dengler cuenta, y a veces recreativa, su experiencia es derribada sobre Laos, siendo capturado y torturado y luego escapando a la jungla.

“La niebla de la guerra” (2003)

No mucho después del cambio de siglo, el ex secretario de defensa estadounidense y arquitecto de guerra de Vietnam, Robert S. McNamara, se sentó para entrevistas con el documentalista Errol Morris. El resultado es un reflejo escalofriante sobre el pensamiento que condujo a una de las mejores locuras estadounidenses. No es un MEA culpa sino una rumia más espina y más inquietante sobre cómo la ideología racionalizada puede conducir a la muerte de millones, y aún no producir una disculpa. De las lecciones de McNamara, el número 1 es “empatía con el enemigo”.

“The Post” (2017)

La conmovedora película de Steven Spielberg dramatiza la publicación de los documentos del Pentágono de 1971 del Washington Post, una colección de documentos clasificados que relataron la participación de 20 años de Estados Unidos en el sudeste asiático. Mientras que el analista gubernamental Daniel Ellsberg (un participante conmovedor en “corazones y mentes”) podría considerarse el héroe de esta historia, “The Post” se centra en la editorial de Washington Post, Katharine Graham (Meryl Streep) y el papel de guerra de la Cuarta Estado.

Para obtener más cobertura del 50 aniversario del final de la Guerra de Vietnam, visite https://apnews.com/hub/vietnam-war.