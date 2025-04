11 canciones notables sobre la guerra de Vietnam

La guerra, como el amor, ha inspirado durante mucho tiempo artistas y músicos. Eso es especialmente cierto en las canciones escritas en respuesta a la Guerra de Vietnam durante los movimientos contraculturales de los años sesenta y setenta. Las canciones lanzadas en ese tiempo, y en los años que siguieron, buscaron resaltar las experiencias de los afectados por el combate y en un período de agitación social.

Este mes marca 50 años desde la caída de Saigón. A continuación, explore 11 canciones de la década de 1960 hasta la década de 2010 sobre el conflicto, de artistas de todo el mundo. Puedes escuchar las pistas en nuestra lista de reproducción de Spotify, aquí.

“Saigon Bride”, Joan Báez (1967)

Basado en un poema enviado a Joan Baez por Nina Duschek, “Saigon Bride” es emblemático de la música folklórica de los años 60 y cuenta la historia de un soldado que va a la guerra, dejando atrás a su esposa. “¿Cuántos hombres muertos tomarán / construir un dique que no se romperá?” Ella canta en su suave vibrato. “¿Cuántos hijos debemos matar / antes de que las olas se detengan?”

“Ường trường sơn xe anh qua”, Văn Dung (1968)

Văn Dung “ường trường sơn xe anh qua” (“La carretera truong son sus vehículos que pasaron”) está escrito sobre el sendero Ho Chi Minh, un sistema expansivo de caminos y senderos utilizados por Vietnam del Norte para llevar tropas y suministros a Vietnam del Sur, Cambodia y Laos durante la guerra. Dung escribió la canción en 1968, cuando llegó al Frente Khe Sanh, sobre voluntarias jóvenes. También hay muchas portadas maravillosas de esta, incluida una interpretación teatral de Trọng Tấn.

“Hijo afortunado”, Creedence Clearwater Revival (1969)

Puede ser la primera canción que me viene a la mente cuando se menciona la Guerra de Vietnam. Creedence Clearwater Revival El tres veces “hijo afortunado” de platino es un punto de referencia para comparar la eficacia de todos los demás himnos de protesta. El líder John Fogerty escribió este para resaltar lo que veía como una hipocresía innata: los líderes estadounidenses perpetuando la guerra mientras se protegen de hacer los mismos sacrificios que le pidieron al público. “Sí, sí, algunas personas heredan los ojos estrellados”, canta. “Hoo, te envían a la guerra, Señor”.

“Debería estar orgulloso”, Martha Reeves y The Vandellas (1970)

Martha Reeves y el “I Should Be Be Amorged” de Vandellas está en conflicto. El cantante de soul Reeves encarna a un narrador que se entera de que su amor ha sido asesinado en combate durante la Guerra de Vietnam. En lugar de estar lleno de orgullo por su sacrificio, ella lamenta. “Pero no quiero una estrella plateada”, canta. “Solo el buen hombre que me quitaron”.

“Ca Dao Mẹ”, Trịnh Công Sơn (1970)

El cantante y compositor vietnamita Trịnh Công Sơn tiene un rico catálogo con una miríada de canciones contra la guerra; Seleccionar solo uno es un desafío. Pero “Ca Dao Mẹ” (“La canción de cuna de una madre”) es un claro destacado. Detalla el sacrificio de una madre durante la guerra. En el último verso, la madre canta una canción de cuna a su hijo y también al país joven. El cantante vietnamita Khánh Ly también hace una encantadora versión.

“Ohio”, Crosby, Stills, Nash & Young (1971)

El 4 de mayo de 1970, la Guardia Nacional de Ohio abrió fuego contra estudiantes universitarios desarmados durante una protesta en la Universidad Estatal de Kent. Cuatro estudiantes murieron y otros nueve resultaron heridos. No todos los heridos o asesinados estuvieron involucrados en la manifestación, que se opuso al bombardeo de Camboya neutral en los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Neil Young estaba sentado en un porche con David Crosby cuando vio imágenes del horrible evento en una revista y decidió escribir una canción al respecto. “¿Qué pasa si la conociste y la encontraste muerta en el suelo?” Él cantó.

“Qué está pasando”, Marvin Gaye (1971)

No hay una emoción que Marvin Gaye no podría articular perfectamente con su rico tono; El clásico “What’s Withing On” no es la excepción. La canción fue originalmente inspirada en un acto de brutalidad policial en 1969 conocida como “Bloody Jueves”; Cuando llegó a Gaye, estaba imbuido de experiencias obtenidas de su hermano, un veterano de Vietnam. El mensaje, por supuesto, es atemporal.

“Feliz Navidad (la guerra ha terminado)”, John Lennon, Yoko Ono, la banda de plástico de Ono con el Coro de la Comunidad de Harlem (1971)

No hay mucha superposición con las canciones navideñas y la música de protesta, pero John Lennon, Yoko Ono, la Banda de Plastic Ono y el Coro de la Comunidad de Harlem ciertamente sabían cómo transmitir su mensaje con “Happy Xmas (la guerra ha terminado)”. Es una elección inteligente, que combina la dulzura de una melodía navideña con un mensaje de unidad, entregada con guitarra, piano, campanas y, más efectivo de todo, un coro para niños.

“Volver a Vietnam”, Television Personalities (1984)

Formado en el año que Punk se rompió, es decir, 1977, dos años después del final de la Guerra de Vietnam: las personalidades de televisión de la banda post-punk inglesa son un favorito de culto para sus canciones pop descaradas, destartaladas e inteligentes, dirigidas por el innegable encanto escolar del líder Dan Treacy. Sin embargo, la canción final en su álbum de 1984 “The Painted Word”, cuenta una historia diferente. “Back to Vietnam” describe a un hombre insomnio que experimenta un trastorno de estrés postraumático en tiempos de guerra, repleto de los sonidos de disparos y gritos.

“Agente naranja”, Sodom (1989)

El álbum de 1989 de la banda de thrash metal alemana Sodom “Agent Orange” puso su música extrema en el mapa, incluso entrando en el top 40 en su país natal. Más allá de sus feroces placeres, el álbum se centra en la vocalista principal y compositora principal Tom Angelripper’s Fascination con la Guerra de Vietnam, que lidera con la canción principal de apertura. “Operation Ranch Hand / rocía la muerte”, libera un grito gutural.

“The Wall”, Bruce Springsteen (2014)

Los fanáticos dedicados del jefe saben “The Wall” es uno de Bruce Springsteen por un tiempo; Lo realizó en un beneficio de 2002 mucho antes de su lanzamiento oficial en su álbum de 2014 “High Hopes”. La canción se inspiró en un viaje que realizó al Memorial de Veteranos de Vietnam en Washington. “Esta piedra negra y estas lágrimas duras”, canta en el primer verso, “son todo lo que me queda ahora de ti”.

