Eventos de Kennedy Center programados para la celebración LGBTQ+ Pride cancelada, dicen los organizadores

WASHINGTON (AP) – Los organizadores y el Centro Kennedy han cancelado los eventos de una semana que celebran los derechos LGBTQ+ para el Festival Mundial del Orgullo de este verano en Washington, DC, en medio de un cambio en las prioridades y la expulsión del liderazgo en una de las principales instituciones culturales de la nación.

Múltiples artistas y productores involucrados en el horario de Tapestry of Pride del Centro, que había sido planeado para el 5 al 8 de junio, dijeron a The Associated Press que sus eventos habían sido cancelados en silencio o trasladado a otros lugares. Y a raíz de las cancelaciones, la Alianza del Orgullo Capital de Washington se ha disociado del Centro Kennedy.

“Somos una comunidad resistente, y hemos encontrado otras vías para celebrar”, dijo June Crenshaw, subdirector de la Alianza. “Estamos encontrando otro camino hacia la celebración … pero el hecho de que tengamos que maniobrar de esta manera es decepcionante”.

El sitio web del Centro Kennedy todavía enumera Tapestry of Pride en su sitio web con una descripción general y un enlace al sitio World Pride. No hay otros detalles.

El Centro Kennedy no respondió a una solicitud del AP por comentarios.

La medida se produce inmediatamente después de los cambios masivos en el Centro Kennedy, con el presidente Donald Trump despidiendo tanto al presidente como al presidente a principios de febrero. Trump reemplazó a la mayoría de la junta con leales, quienes lo eligieron el nuevo presidente del Centro Kennedy.

El evento World Pride, celebrado cada dos años, comienza en poco menos de un mes, que se extiende del 17 de mayo al 8 de junio con presentaciones y celebraciones planificadas en toda la ciudad capital. Pero las políticas de la administración de Trump sobre los derechos transgénero y los comentarios sobre las actuaciones de arrastre del Centro Kennedy han provocado preocupación sobre qué tipo de recepción recibirán los asistentes.

“Sé que DC como comunidad estará muy emocionado de ser el anfitrión del Orgullo Mundial, pero sé que la comunidad es un poco diferente al gobierno”, dijo Michael Roest, fundador y director de la Orquesta Internacional del Orgoral, que tuvo su actuación del 5 de junio en el Centro Kennedy cancelado abruptamente dentro de los días de la adquisición de Trump.

Roest le dijo a AP que estaba en las etapas finales de planificar el rendimiento del Centro Kennedy después de meses de correos electrónicos y llamadas de zoom. Estaba esperando un contrato final cuando Trump publicó en las redes sociales el 7 de febrero de los cambios de liderazgo y su intención de transformar la programación del Centro Kennedy.

Inmediatamente, el Centro Kennedy no respondió, dijo Roest. El 12 de febrero, dijo, recibió un correo electrónico de una oración de un empleado del Centro Kennedy que afirma: “Ya no podemos avanzar en su contrato en este momento”.

“Pasaron de muy ansiosos por anfitriones a nada”, dijo. “Desde entonces, hemos escuchado una palabra de nadie en el Centro Kennedy, pero eso no nos va a detener”.

A raíz de la cancelación, Roest dijo que logró trasladar la actuación de la Orquesta Internacional del Orgullo al Teatro Strathmore en la cercana Bethesda, Maryland.

Crenshaw dijo que algunos otros eventos, incluida una hora de cuentos de arrastre y una exhibición de partes de la colcha Memorial del SIDA, se trasladarían al Centro de Bienvenido World Pride en Chinatown.

Monica Alford, una veterana periodista de artes y cultura y planificadora de eventos, estaba programada para organizar un evento el 8 de junio como parte del Tapestry of Pride, pero dijo que también vio que la comunicación terminó abruptamente a los pocos días de la adquisición de Trump.

Alford tiene una larga historia con el Centro Kennedy y organizó el primer brunch de arrastre en la azotea del Centro Kennedy en 2024, y dijo que consideraba la institución, y su reciente expansión conocida como el alcance, como “mi base de operaciones” y “un espacio seguro para la comunidad queer”

Ella dijo que todavía estaba finalizando los detalles de su evento, que describió como “destinado a ser familiar, al igual que el brunch de arrastre era familiar y elegante y sofisticado”.

Ella dijo que llora la pérdida de la asociación que nutrió con el Centro Kennedy.

“Estamos haciendo un mal servicio a nuestra comunidad, no solo a la comunidad queer sino a toda la comunidad”, dijo.

Roest dijo que nunca recibió una explicación de por qué el rendimiento se canceló tan tarde en las etapas de planificación. Dijo que su orquesta ya no consideraría actuar en el Centro Kennedy, y cree que la mayoría de los artistas extraños tomarían la misma decisión.

“Tendría que haber una declaración muy, muy pública de inclusión de la administración, de esa junta, para que podamos considerar eso”, dijo. “De lo contrario, es un espacio de rendimiento hostil”.