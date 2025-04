El artista de arrastre Jiggly Caliente de la franquicia de ‘RuPaul’s Drag Race’ muere en 44 después de la hospitalización

NUEVA YORK (AP)-La artista de drag Bianca Castro-Arabejo, conocida como estrella de televisión de realidad Jiggly Caliente en “RuPaul’s Drag Race”, murió el domingo a los 44 años, días después de que su familia reportó hospitalización por una infección grave.

Castro-Arabejo, quien se convirtió en juez en “Drag Race Filipinas” en 2022, desechó los planes para aparecer en la próxima temporada después de una reciente hospitalización por una “infección severa” y una cirugía de amputación de piernas, dijo su familia en un comunicado en su página de Instagram.

Murió la madrugada del domingo, dijo su familia en otra declaración.

“Una presencia luminosa en los mundos de entretenimiento y defensa, Jiggly Caliente se celebró por su energía infecciosa, ingenio feroz y autenticidad inquebrantable”, dijo su familia el domingo. “Tocó innumerables vidas a través de su arte, activismo y la conexión genuina que fomentó con los fanáticos de todo el mundo”.

Castro-Arabejo compitió en la cuarta temporada de “RuPaul’s Drag Race” y luego en “RuPaul’s Drag Race Allstars”.

“Su talento, verdad e impacto nunca serán olvidados, y su legado continuará matando, siempre”, dijo una declaración de “RuPaul’s Drag Race” publicada en X. “Estamos sosteniendo a su familia, amigos y fanáticos en nuestros corazones durante este momento difícil”.

Nacido en Filipinas, Castro-Arabejo emigró a Nueva York. Comenzó a trabajar en drag hace unos 20 años, apareciendo en concursos y concursos. Ella notó la influencia de su educación en su trabajo y su importancia para la representación en la industria. En 2018, lanzó un álbum de hip-hop llamado “Thot Process”, que incluye una canción en la que rapea en Tagalog.

Durante un episodio de 2023 del reality show “Bring Back My Girls”, que reúne a diferentes artistas de la franquicia “Drag Race”, Castro-Arabejo dijo que su trabajo como juez era importante debido a su herencia.

“Cuando se trata de mi cultura, vivo y respiro que soy filipina”, dijo. “Soy una mujer inmigrante orgullosa”.

Ella salió públicamente como transgénero en 2016 en un podcast, en parte porque dijo que recibió cartas de fanáticos que luchaban con sus propias identidades de género.

“Quería salir porque estaba listo para salir. He estado viviendo como una mujer trans durante tanto tiempo, pero nunca le dije a la audiencia y a los fanáticos”, dijo en una entrevista de 2018. “En realidad estaba haciendo la transición mientras estaba en el programa, nunca hablé de eso. No quería que fuera mi historia, porque ser una mujer trans no es lo que me define”.