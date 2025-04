‘The Last of Us’ Temporada 2, Episodio 3 Resumen: Bienvenido a Seattle

Nota del editor: esta historia contiene spoilers de la temporada 2 de “The Last of Us”, transmitiendo ahora en Max.

Al final del tercer episodio de la temporada 2 de “The Last of Us”, Ellie (Bella Ramsey) llegó a Seattle. Pero no tiene nada que ver con vengarse de Abby (Kaitlyn Dever) por matar a Joel (Pedro Pascal) en el último episodio, ¡obviamente! Incluso tiene un discurso completo al respecto: “No se trata de venganza. Quiero justicia”, se entiende a una habitación llena de jacksonitas, que todavía sufre del devastador ataque infectado del episodio anterior. Ella solo quiere proteger a su gente, ya ves, y si eso significa rastrear un grupo vagamente peligroso que mató a su padre sustituto, entonces que así sea.

Es una mentira, por supuesto (incluso el psicoterapeuta residente lo dijo), hizo aún más obvio, no cinco minutos después cuando declara rápidamente que todo su plan lo debe hacerlo, y cito: “Ve a Seattle y mata a Abby”.

Y ese es el corazón del asunto, ¿no? Ni en el programa ni en el videojuego que se está adaptando a Ellie realmente se preocupa por la justicia. No cuando se despierta de las pesadillas de ver a Joel asesinado, no cuando todavía está afligido por la última vez que lo vio antes de su muerte, estaban en las salidas. Ella quiere su venganza, y no importa el costo, las mentiras, la relación en ruinas en el camino, la obtendrá. (Y si eso suena demasiado a Abby’s Mo, bueno …)

La mayor parte del Episodio 3 se ocupa de las consecuencias inmediatas de una horda gigante de infectado (y un bloater aterrador) que se estrella por Jackson. Para la mayoría, la muerte de Joel, por trágica como sea posible (estaba extrañamente destripado cuando noté que el nombre de Pascal fue eliminado de los créditos iniciales), es solo una de las muchas, una lápida en un nuevo cementerio fuera de la ciudad. Hay una reconstrucción por hacer, y enviar a una tripulación de sobrevivientes muy necesarios para localizar a Abby no parece importante para muchos.

A pesar de un discurso épico e inesperado: “Normalmente no creo antes de hablar, lo que me ha metido en problemas antes”, dice, leyendo de notas preparadas: el Ayuntamiento vota decisivamente en contra de su solicitud. Sorprendiendo a nadie, a Ellie no le importa. Gracias a Dina (Isabela Merced), que estaba allí en la cabaña cuando Joel murió, Ellie tiene suficiente información para crear una apariencia de un plan. Entonces, los dos empacan y planean y se van en la cabeza de una noche a Seattle, “I Loved It Too” de Dina y un inquietante riff de guitarra que nos acompaña en el camino.

En una línea similar a la escena de la Horda en el episodio anterior, los grandes trozos del episodio 3 son material fresco que no se encuentra en el juego. Dina, por ejemplo, juega un papel importante pero secundario en la última parte de nosotros, la Parte II, pero aquí vemos a una persona mucho más desarrollada, una con sus propias ambiciones y motivaciones. El Barnburner de un discurso de Ellie al Ayuntamiento es otra pluma en el límite del enfoque de los Showrunners en el desarrollo del personaje que a veces fue víctima de las secuencias de acción del juego.

Ramsey continúa suprén entre un elenco estelar. Una secuencia destacada, con Ellie colocando suavemente un puñado de granos de café en la tumba de Joel, una devolución de llamada tanto a la Parte I como a la Temporada 1, es desgarradora, el dolor de Ellie aún fresco claramente grabó en su rostro. Un momento tranquilo en la casa que compartió con Joel es devastador en su relatabilidad.

En poco tiempo, no hay más tiempo para las lágrimas; Nuestro dúo está destinado a las calles en ruinas de Seattle. (“¿Snoqualmie?”, Ellie pregunta dudoso). El episodio lleva mucho más tiempo llevarlos allí que el juego, incluyendo señalarnos el “Seattle Trail” y el arboreto y agregar una conversación súper incómoda mientras una tormenta se vierte fuera de su tienda. (Hay una broma del oeste de Washington que hacer aquí, estoy seguro.)

Pero en los últimos siete minutos del episodio, la trama corre hacia adelante, que muestra a la tripulación de Abby en la base de operaciones, una organización paramilitar conocida como WLF marchando por la calle con tanques y armas (por qué está más allá de mí), y muchos miembros de culto muertos. Es mucho, pero también es una configuración emocionante para lo que viene después. Lo cual, seamos honestos, probablemente implicará mucha muerte.