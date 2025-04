‘Thunderbolts*’ Revisión: la última entrada de MCU ofrece una poderosa sacudida

Reseña de la película

El tropiezo de Marvel Cinematic Universo de Marvel no ha estado bateando exactamente 1.000 desde “Avengers: Endgame” de 2019. Aparte de unos pocos valores atípicos (“Deadpool & Wolverine”, “Spider-Man: No Way Home”), la mayoría de los últimos lanzamientos han sido intentos mediocres de recuperar la gloria de Halcyon de años anteriores. (Todavía estoy molesto por lo mediocre “Capitán América: Brave New World”.) Afortunadamente, no puedo decir lo mismo sobre “Thunderbolts*”, que ofrece un examen serio (aunque a veces SacCharine) del dolor, la soledad y el retroceder reservado por secuencias de acción fantásticamente cinética y el humor deliciosamente de secado óseo.

“Thunderbolts*”, dirigido por Jake Schreier de un guión de Eric Pearson y Joanna Calo, es fundamentalmente sobre las conexiones: aquellos que perdemos, pero lo más importante, aquellos que hacemos y cómo estos últimos nos ayudan a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. A veces es un poco pesado con ese mensaje, volcando de inspiración a cursi, pero te hará querer animar de todos modos.

Y el grupo de antiheroes de Ragtag en el corazón de “Thunderbolts*” necesita todos los vítores que pueden obtener, porque como la directora de la CIA Valentina Allegra de Fontaine (una cómicamente exagerada Julia Louis-Dreyfus) lo expresa, son “tragedias antisociales en forma humana”. Vengadores de antaño no lo son. Incluso llamarlos un equipo sería generoso.

Pero, a través de las maquinaciones que no voy a estropear, estos marginados más conocidos por matar gente que salvar el día: Yelena (Florence Pugh), Bucky (Sebastian Stan), John Walker (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John-Kamen), Red Guardian (David Harbor) y Bob (Lewis Pullman), se encuentran a sí mismos trabajando juntos para salvar el día del día físico de la pérdida de la pérdida del día de la pérdida de la derrota.

(Algo a tener en cuenta: esta es una película de Marvel, lo que significa que necesitarás haber visto algunas entradas anteriores para estar completamente atrapadas, incluido, como mínimo, “Black Widow”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Ant-Man and the Wasp”. Si tienes un tiempo extra, tirado en “Capitán América: Brave New World”, “Hawkeye” y “Black Panther: Wakanda Forever Forever”). “).”). “).”). “).”).

No es casualidad que una historia de MCU sobre el arrepentimiento y la soledad se centren en un grupo que comprende principalmente asesinos y héroes caídos y olvidados. Todos se arrepienten, es una emoción universal, pero estos personajes tienen más que la mayoría, generalmente en forma de sangre en sus manos. Cada uno tiene un momento para brillar en “Thunderbolts*”, para encontrar un poco de paz en medio de la tragedia y el dolor actual. Bucky, un antiguo asesino de cerebro convertido en congreso de Brooklyn, ofrece un ejemplo de cómo uno puede superar sus luchas (y una serie de conexión muy necesaria con el “final” MCU). Red Guardian y John Walker nos recuerdan que no siempre podemos seguir mirando en el pasado.

Pero es Yelena, la hermana adoptiva de Natasha Romanoff y un asesino rojo entrenado en la sala que anhela más en la vida, que roba el espectáculo. Desde los momentos iniciales: “Hay algo mal en mí”, dice sin rodeos, mientras paracaídas de un rascacielos: empatías con su dolor y tienes una clara sensación de que el vacío emocional se lo come. (Es un tema común en “Thunderbolts*.”) Pugh imbuye al personaje con encanto, autenticidad y un ingenio mordaz, una bendición en el tercer acto cuando la trama se vuelve menos fundamentada y más, bueno, maravilla.

Hablando de fundamentos, las secuencias de acción son visceralmente crujientes e impactantes, principalmente porque el grupo no tiene superpoderes escandalosas, es casi todo golpe y pateo para estos súper soldados y asesinos. Y las imágenes se benefician de que la acción se atenúe en sentido de escala (y dependiendo mucho menos en CGI, una gran victoria en mi libro).

“Thunderbolts*”, una de las mejores películas de MCU en años, ofrece una sacudida muy necesaria a la franquicia con dificultades. Y no podría llegar en un mejor momento, ya que Marvel se prepara para ingresar a la Fase Seis (eso es salvaje para escribir) con el bulto “The Fantastic Four: First Steps” de este verano y los muy esperados “Avengers: Doomsday” de este verano. Definitivamente se queda con los créditos, porque la escena posterior a la crepencia vale solo el precio de la entrada. (Y para responder la pregunta más importante de “Thunderbolts*”: Sí, aprendes lo que representa ese asterisco).