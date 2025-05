El espectáculo de Tariqa Waters en el Museo de Arte de Seattle nos lleva de regreso al futuro

El arte de la nostalgia de Tariqa Waters es inconfundible. A menudo en escala grande, Waters crea esculturas e instalaciones inmersivas que nos llevan de regreso a la cultura pop consumerista de la década de 1950 hasta los años 80. Ahora, por primera vez, Waters ha creado un cuerpo de trabajo con elementos de ciencia ficción, llevándonos de regreso al futuro.

La exposición individual “Venus está desaparecida”, a la vista en el Seattle Art Museum del 7 de mayo al 5 de enero de 2026, presenta un barco de cohete rosa retro-futuro que “atraviesa los reinos de lo que una vez existió y lo que permanecerá fuera de su alcance”, según el “Brema de misión” escrito por las aguas.

En una conversación reciente con el artista con sede en Seattle, la exposición todavía se estaba reuniendo y Waters insistió en mantener ciertos elementos un misterio.

Pero también dio detalles sobre la artesanía meticulosa, fuera del vaso, de docenas de lo que ella llama “barretas de pelota”, esos lazos elásticos de cabello con los coloridos adornos en los extremos que eran omnipresentes en los años setenta y años 80. Estos accesorios más grandes que la vida formarán constelaciones sobre la cabeza en la galería y serán conectados a la nave cohete, como si la nostalgia por otro momento fuera lo suficientemente potente como para llevarnos al espacio exterior.

La exposición está conectada al Premio Betty Bowen, que Waters ganó en 2023, en reconocimiento del trabajo “original, excepcional y convincente” de un artista del noroeste. Sabiendo que Waters es ambicioso con la escala y la fabricación de su trabajo, Sam Curators le dio más tiempo de lo habitual, ofreciendo una ranura posterior a la elección en 2025, lo que hizo que las aguas fueran un poco ansiosas.

“Estaba pensando que, pase lo que pase en 2025, podríamos querer que la posibilidad de irse, mudarse a Marte, abandonar este planeta”, dijo Waters. “Queremos opciones, como los Jetsons, esencialmente. Entonces, pensé, ‘Necesito un barco de cohete’. “

Con la idea de un barco de cohetes rosa que ancla la exposición, Waters creó una narrativa abierta sobre enviar a los espectadores a través de un portal, en una misión para explorar “los territorios de vulnerabilidad inexplorados” y conectar “los ecos del pasado con las posibilidades del futuro”.

Waters a menudo piensa en el pasado y en su propia relación con él. De hecho, muchas de sus referencias provienen de crecer en la década de 1980 del Consumerista en un vecindario de clase trabajadora en Richmond, Virginia. En un hogar monoparentoso, su madre luchó pero llegó a fin de mes, y un joven Tariqa pensó mucho en “las cosas que hicieron y no tenían durante esta era de ‘dinastía’ y opulencia”.

Las barretas de la pelota, que su madre usó una vez por semana para diseñar el cabello de ella y su hermana, se han convertido en un símbolo de cuidado, dureza y vulnerabilidad. “Son un accesorio divertido y adorable, pero no para mí cuando crecía. Una vez que nuestra madre nos peinó el cabello con esas cosas, no tuvo que preocuparse por nosotros por el resto de la semana. Y no tenía voz. Realmente no tenía nada que ver en el asunto”.

Ampliando su escala y transformándolos en vidrio, con la ayuda de una residencia en el Museo de vidrio en Tacoma, las barretas de pelota se convierten en parte de “una conversación más amplia sobre transparencia, fragilidad e historias generacionales”.

El título de la exposición, “Venus está desaparecido”, también se deriva de ese momento, cuando su casa de la infancia fue protegida por tres Pinschers de Doberman instalados por su padre cuando dejó a la familia. Mirando hacia atrás, Waters contempla lo que podría haber sucedido si Venus, el perro más feroz, hubiera desaparecido.

Aún así, Waters insiste en que había luz junto a la oscuridad. Ella recuerda “vivir en un estado de juego. Fue” señor Rogers “. Era ‘Sesame Street’. Siempre había este espacio de imaginación que también estaba allí, al mismo tiempo “.

Algunas de estas narraciones se expusieron en el primer libro de Waters, titulado “¿Quién te crió? Una guía de salsa de mártir para la etiqueta”, que será lanzado este verano por los libros de Minor Matters.

Riffing de la forma de un libro de etiqueta de la década de 1950, contiene imágenes vívidas del arte de Waters, junto con historias de su educación, mudarse a Seattle con su esposo (el aclamado músico Ryan Waters), y estableciendo salsa mártir (un término basado en uno de los hijos de sus hijos de suya de sus hijos de Tartars Suuce) como una entidad cultural de Gallyer. Inclute en curso en curso.

El libro también toca la forma en que Waters ha encontrado el mundo del arte, con todo su racismo y misoginia.

Ha habido muchas veces, las aguas contó: “Cuando soy la única persona negra en la habitación y me siento sin aliento, ya sabes, mis manos sobre mis rodillas. Hay muchas donaciones, pero no mucho de obtener. Esa negociación siempre ha sido muy interesante para mí”.

Visto en ese sentido, las instrucciones del libro sobre modales adquieren una importación más profunda. Debemos prestar atención cuando Waters nos ordena para “aprender a ser el tipo de invitadas que a las personas les gusta entretener y al tipo de anfitriona que a la gente le gusta visitar”.