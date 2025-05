Ted Kotcheff, director que trajo a Rambo a la pantalla, muere a 94

Ted Kotcheff, un director canadiense que cambia de forma cuyas películas introdujeron al público a personajes, incluido el héroe de guerra de Vietnam con problemas, John Rambo, un cadáver llamado Bernie y Young Hustler Duddy Kravitz, murió el 10 de abril en Nueva Vallarta, México, donde había vivido durante más de una década. Tenía 94 años.

Su muerte, en un hospital, fue confirmada por su hijo Thomas Kotcheff.

“My Flogografía es un gumbo”, escribió Kotcheff en sus memorias, “Director’s Cut: My Life in Film” (2017, con Josh Young). “No ser encasillado como el tipo que hace un estilo de película me ha permitido atravesar cada género”.

Kotcheff dirigía los dramas de televisión en Gran Bretaña cuando conoció al novelista Mordecai Richler, un compañero canadiense, en la década de 1950. Se hicieron amigos y terminaron compartiendo un apartamento en Londres, donde Richler escribió “The Apprenticeship of Duddy Kravitz” (1959), una novela sobre un amoroso y administrador judío en Montreal que hará lo que pueda para elevarse de la pobreza a la riqueza. Kotcheff prometió a Richler que algún día dirigiría una versión cinematográfica.

Y lo hizo. La película, protagonizada por Richard Dreyfuss, fue realizada 15 años después.

Vincent Canby, revisando “Duddy Kravitz” para el New York Times, elogió su “abundancia de detalles visuales y narrativos”, que especuló surgió de la “colaboración cercana entre el Sr. Richler y el Sr. Kotcheff”.

En 1982, Kotcheff dirigió “First Blood”, la película en la que Sylvester Stallone interpretó a Rambo, una antigua boina verde y veterana de la Guerra de Vietnam que viaja a un pequeño pueblo en el estado de Washington en busca de un amigo del ejército, pero está confundido con un atravesado, hostigado y encarcelado. Luego escapa al bosque con un grupo en persecución.

Después de filmar el final, en el que Rambo se suicidó, Stallone advirtió a Kotcheff que la escena enojaría al público después de la prueba física que Rambo había sufrido.

En una entrevista con Entertainment Weekly en 2017, Kotcheff recordó que Stallone le dijo: “¿Todo esto y ahora lo vamos a matar?”

Los asistentes a una proyección de prueba informaron de manera uniforme que les encantaba la película pero que odiaban el final. Kotcheff recordó que un miembro de la audiencia dijo en voz alta: “Si el director de esta película está en esta casa de películas, vamos a colocarlo de la farola más cercana”.

Sin embargo, para entonces, Kotcheff había filmado un final alternativo, el que finalmente usó, en el que Rambo sale de una estación de policía, herido pero vivo. La película fue un éxito inmediato, recaudando más de $ 125 millones (alrededor de $ 407 millones en dólares actuales).

El éxito de la película generó cuatro secuelas, ninguna de las cuales Kotcheff dirigió. Se negó a dirigir el primero, “Rambo: First Blood Part II” (1985), debido a la violencia que el personaje desata.

“Leí el guión y le dije: ‘En la primera película, no mata a nadie'”, dijo a la revista CinePlaker en 2016. “En esta película mata a 74 personas”.

El “Fin de semana en Bernie” (1989) de Kotcheff tuvo una modesta taquilla, pero se convirtió en un éxito de culto inesperado. La película sigue a dos empleados jóvenes de una compañía de seguros (Jonathan Silverman y Andrew McCarthy) que intentan frenéticamente hacer que Bernie (Terry Kiser), su jefe asesinado, parezca vivo a través de articulaciones como lanzarlo a la cubierta de sol de su casa de playa y manipular un dispositivo para que parezca que sale a los pasantes.

Se negó a dirigir su secuela porque, escribió en sus memorias: “Sentí que me había quedado sin bromas del hombre muerto, o al menos el deseo de organizarlas”.

William Theodore Kotcheff nació el 7 de abril de 1931 en Toronto. Su padre, Theodore, un inmigrante búlgaro, era un restaurador. Su madre, Diana (Christoff) Kotcheff, que era un macedonio étnico de Bulgaria, manejó el hogar.

Sus padres actuaron como miembros de un club de teatro de izquierda que organizó obras de teatro en un salón búlgaro-macedonio. Ver a sus padres, tías y tíos actúan en el escenario alimentó el amor de Kotcheff por el teatro; A los 5 años, interpretó a un niño de la aldea en una de las obras de la compañía, “La boda de la sangre macedonia”.

Después de graduarse de la Universidad de Toronto en 1952 con una licenciatura en literatura inglesa, trabajó como un escenario en el canadiense Broadcasting Corp. durante dos años antes de avanzar para convertirse en escritor de documentales y director de dramas en vivo. Buscando mayores oportunidades, se fue a Gran Bretaña, donde dirigió obras de televisión, películas y producciones escénicas.

Kotcheff fue prohibido de los Estados Unidos durante 21 años. En 1953, dijo, fue rechazado por los oficiales de inmigración estadounidenses en Vermont por haber sido miembro de un club de lectura de izquierda, al que se había unido cuando era adolescente y permaneció durante siete meses. En 1968, durante un evento de caridad anti-apartheid que Kotcheff dirigió a Royal Albert Hall en Londres, miembro de la banda de rock The Nice Burned The Image of a American Flag on Cardboard.

Su película de 1971, “Wake in Fright”, un thriller filmado en Australia sobre un maestro de escuela (interpretado por Gary Bond) que desciende al infierno en el transcurso de unos días en una ciudad en el interior, fue la entrada oficial del país en el Festival de Cine de Cannes de 1971. En 2009, después de ayudar a declararlo un clásico de Cannes, Martin Scorsese lo llamó “profundamente, y me refiero a una película inquietante e inquietante”.

Kotcheff finalmente fue enviado a los Estados Unidos en 1974. Las películas que hizo después de eso incluyeron “Fun con Dick y Jane” (1977), una comedia sobre una pareja de clase media desempleada (interpretada por George Segal y Jane Fonda) que se convierten en ladrones armados; “North Dallas Forty” (1979), un arenoso drama de comedia sobre un equipo de fútbol profesional protagonizado por Nick Nolte y Mac Davis; y “Valor poco común” (1983), la historia de un coronel marino retirado (Gene Hackman) que organiza un equipo de rescate para encontrar soldados estadounidenses encarcelados casi una década después de la Guerra de Vietnam.

Además de su hijo Thomas, desde su matrimonio hasta Laifun Chung, quien también sobrevive a Kotcheff, a Kotcheff le sobreviven una hija de ese matrimonio, Alexandra Kotcheff; dos hijos, Aaron y Joshua, y una hija, Katrina Kotcheff, de su matrimonio con la actriz británica Sylvia Kay, que terminó en divorcio; cuatro nietos; y un hermano, Tim.

Después de dirigir varias películas de televisión en la década de 1990, Kotcheff tuvo un importante acto final como productor ejecutivo de “Law & Order: Special Victims Unit”, de 1999 a 2012. Estuvo a cargo de eligiendo el programa, incluidos sus dos protagonistas, Mariska Hargitay y Christopher Meloni, y supervisó a los directores.

También dirigió siete episodios de la serie, uno de ellos se centró casi por completo en Hargitay, quien, como detective Olivia Benson, mantiene a una niña, que dice que es una rehén, por teléfono hasta que la policía puede encontrarla. Neal Baer, ​​un ex showrunner de la serie, dijo que el episodio tuvo sus raíces en “The Human Voice”, una película de televisión de 1966 de un solo personaje dirigida por Kotcheff protagonizada por Ingrid Bergman como una mujer por teléfono con el amante que la está abandonando. Hargitay ganó su único Emmy en horario estelar para el episodio.

Un proyecto de Kotcheff que nunca llegó a buen término, a pesar de muchos años de trabajo, fue uno sobre el rey Boris III de Bulgaria.

“Él decía: ‘¡Necesito dinero para el rey Boris!'”, Recordó Baer.