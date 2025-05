El National Endowment for the Arts comienza a terminar las subvenciones

El National Endowment for the Arts retiró y canceló las ofertas de subvención a numerosas organizaciones de artes en todo el país el viernes por la noche, enviando una ronda de notificaciones por correo electrónico solo unas horas después de que el presidente Donald Trump propuso eliminar la agencia en su próximo presupuesto.

La medida, aunque no fue inesperada, fue recibida con decepción y enojo por los administradores de artes que habían contado con las subvenciones para financiar proyectos en curso.

En Oregon, Portland Playhouse recibió un correo electrónico de la dotación solo 24 horas antes de abrir una producción de “Joe Turner’s Come and Gone” de August Wilson, un aclamado trabajo que forma parte de la serie de 10 dramas de los dramaturgos sobre los afroamericanos a lo largo del siglo XX. La NEA había recomendado una subvención de $ 25,000 para el espectáculo, que habría pagado aproximadamente una quinta parte de los costos de personal de la producción.

“Los tiempos son difíciles para los cines: ya estamos presionados, y en este momento donde cada dólar importa, esta fue una pieza crítica de nuestro presupuesto”, dijo Brian Weaver, director artístico productor del teatro. “Es ridículo”.

Los correos electrónicos fueron enviados a los administradores de artes desde una dirección en la dotación que no aceptaba respuestas. “La NEA está actualizando sus prioridades de política de subvenciones para enfocar los fondos en proyectos que reflejan el rico patrimonio artístico y la creatividad de la nación como priorizado por el presidente”, dijeron los correos electrónicos. “En consecuencia, estamos terminando premios que caen fuera de estas nuevas prioridades”.

Los correos electrónicos continuaron diciendo que la dotación ahora priorizaría proyectos que “elevan” a colegios y universidades negras históricamente negras, y colegios que sirven a estudiantes hispanos. Los correos electrónicos también dijeron que la dotación se centraría en proyectos que “celebran el 250 aniversario de la independencia estadounidense, fomentan la competencia de IA, empoderarían casas de adoración para atender a las comunidades, ayudar con la recuperación de desastres, fomentar los empleos comerciales calificados, hacer que los Estados Unidos vuelvan a ser saludables, apoyar a los militares y veteranos, apoyar a las comunidades tribales, hacer que el distrito de Columbia sea seguro y apoyar el desarrollo económico de los Estados Unidos de las comunidades económicas asiáticas de los americanos” “.” “.” “.” “.

Algunos de los afectados expresaron escepticismo sobre el guiño del correo electrónico para apoyar a las iniciativas de diversidad, señalando que muchas de las subvenciones retiradas habían sido apoyar el trabajo de artistas de color.

“Es extraño que la administración Trump esté anunciando sus prioridades para servir a Diverse America mientras cancela subvenciones para nuestra obra de August Wilson”, dijo Weaver. Entre los otros ejemplos de apoyo cancelado para trabajos diversos: el Teatro de Repertorio de Yale en Connecticut recibió un correo electrónico que decía que su proyecto para desarrollar y producir una adaptación escénica de la historia corta de Zora Neale Hurston “Spunk” estaba perdiendo una subvención de $ 30,000.

Las terminaciones de las subvenciones de las artes se produjeron después de que la administración Trump había cancelado las subvenciones en la dotación nacional de las humanidades y el Instituto de Museo y Servicios de Bibliotecas.

Hubo al menos dos versiones del correo electrónico de Arts Endowment. Algunos dijeron que “la recomendación de financiación tentativa para la siguiente solicitud” se había retirado. Esos correos electrónicos fueron a grupos que ya habían recibido cartas de oferta y fueron recomendados para subvenciones, pero aún no habían recibido sus premios oficiales. Otros fueron enviados a grupos cuyas subvenciones habían sido aprobadas, y dijeron: “Esto es para informarle que el Premio National Endowment for the Arts de las artes ha terminado, a partir del 31 de mayo de 2025”. La NEA no respondió a las solicitudes de comentarios.

El futuro de la dotación de las artes ha estado en duda desde el comienzo de la administración Trump. Al principio, la agencia suspendió un programa de subvención. Luego trató de exigir a los solicitantes de otros programas de subvenciones para prometer que no promover la “diversidad, equidad e inclusión” o “ideología de género” de manera que se enfrentan a las órdenes ejecutivas de Trump sobre esos temas, solo para suspender y luego alterar ese requisito a medida que enfrentaba desafíos legales. Luego, el viernes, Trump propuso eliminar la agencia por completo, junto con la dotación nacional de las humanidades y otros, en el próximo año fiscal.

Los demócratas y los defensores de las artes prometieron tratar de luchar para salvar a la agencia. Trump también había tratado de eliminar la dotación de las artes durante su primer mandato, pero se salvó con el apoyo de los republicanos del Congreso y los demócratas. Todavía no está claro si la agencia todavía tiene apoyo bipartidista en el clima político actual, cuando pocos republicanos han mostrado la voluntad de cruzar a Trump.

Muchas organizaciones en todo el país informaron haber recibido los correos electrónicos de cancelación. Entre ellos se encuentra el nuevo proyecto Harmony, una organización sin fines de lucro de Indianápolis que ayuda a los guionistas de la etapa y la pantalla y que se había recomendado para una subvención de $ 40,000 para ayudar a financiar un programa de residencia de escritores.

“Este correo electrónico en masa del viernes por la noche que redujo los fondos para tantas organizaciones artísticas en todo el país es un claro ataque contra las artes”, dijo la directora artística ejecutiva del New Harmony Project, Jenni Werner. “Esta administración ha querido matar a la NEA y la libertad artística que ha apoyado, y el correo electrónico de esta noche puede haber hecho exactamente eso”.

El Great Plains Theatre Commons, en Omaha, Nebraska, recibió un correo electrónico retirando una recomendación para una subvención de $ 35,000 para un festival anual de juegos. El director artístico de la organización, Kevin Lawler, calificó los recortes “devastadores”, pero se comprometió a trabajar para “continuar apoyando a los narradores y compartiendo historias porque ese es el trabajo que amamos y que es nuestra forma de ser de servicio”.

Y los treatrios Silicon Valley, en California, recibieron un aviso retirando una recomendación para una subvención de $ 10,000 para apoyar a un grupo de escritores. Giovanna Sardelli, la directora artística, calificó el movimiento “desalentador e irritante”.

Entre los otros afectados se encuentran el American Conservatory Theatre, en San Francisco, y los civiles, una compañía de teatro con sede en Nueva York, que recibió correos electrónicos con la línea de asunto “Aviso de terminación”. El grupo de Nueva York había sido recomendado para una subvención para apoyar un nuevo musical de Martha Redbone y Aaron Whitby.

La Sinfonía Eugene, en Oregon, recibió dos avisos de terminación, uno para una subvención para apoyar un concierto y residencia del pianista de jazz Darrell Grant y otro para apoyar el trabajo del pianista Dan Tepfer.

“Estas terminaciones repentinas están llegando a las organizaciones artísticas en un momento en que muchas ya se están preparando para el acantilado fiscal postpandemia, luego del impulso temporal de los fondos de ayuda que ayudaron a mantener a flote del sector”, dijo Dave Moss, director ejecutivo de la Sinfonía. “Pero esta agitación, a diferencia de la pandemia, está completamente hecha por el hombre, y justo cuando comenzamos a recuperarnos de un desafío, nos empujamos inmediatamente a otro”.