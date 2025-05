En la guerra civil de Camerún, los poetas de palabras habladas hablan los indescriptibles

BUEA, Camerún (AP)-Una mujer gritó al ver lo que parecía un cadáver, una forma cubierta de hojas que se encuentra en una camilla. Mientras los voluntarios lo llevaron al escenario, Boris Taleabong Alemnge recitó un poema cuyo título hablaba el tácito: “Muerte”.

“El día que mueras, la gente llorará”, dijo el joven de 24 años a cientos de miembros de la audiencia en una parte del suroeste de Camerún. “Pero esto no evitará que el reloj funcione o las flores florecen”.

Alemnge se encuentra entre un grupo de artistas que usan poesía de palabras habladas para denunciar el derramamiento de sangre en curso en las regiones de habla inglesa de Camerún, donde los separatistas están luchando contra las fuerzas gubernamentales. El supuesto cadáver era un accesorio en el escenario, pero las lágrimas y los lamentos que lo saludaron eran reales.

La Guerra Civil ha matado a aproximadamente 6.500 personas, la mayoría de ellas civiles y desplazado a casi 1 millón desde 2016.

La palabra hablada ha ganado una nueva prominencia en Camerún como poetas como Alemnge, que se presenta bajo el nombre artístico “Penboy”, cree que su forma de arte aprovecha los peligros cotidianos de las zonas de guerra de los que muchas personas evitan hablar.

“La muerte es inevitable, sin embargo, muchas personas ni siquiera quieren pensar en ello”, dijo después de una actuación que organizó el mes pasado para lanzar su último álbum, “Red”.

Los artistas han encontrado audiencias ansiosas que dicen que se sienten conmovidas por los ritmos de la palabra hablada.

“He visto que las multitudes se callan, luego se levanta como olas, porque sus palabras tienen el poder de sanar”, dijo Prosper Langmi Ngunu, quien vio la actuación de Penboy.

Casi todos en áreas anglófonas han perdido a alguien cercano a ellos. Los problemas de salud mental son comunes. Así, también es la violación en grupo de miembros de los partidos en guerra, contribuyendo a un aumento en el embarazo adolescente.

“Red” regresa a los temas del primer álbum de Penboy, “Nates of the Universe”, que aboga por que las personas compartan la humanidad común y luchan por razones de vanidad que no justifican el costo humano.

A pesar de las divisiones lingüísticas profundizadas por el conflicto, Penboy ha recorrido seis de las ocho regiones francófonas de Camerún para atraer la atención de las personas a las atrocidades cometidas en las regiones de habla inglesa. Allí, dijo, sus poemas encontraron audiencias empáticas e incluso convirtieron a algunos oyentes en defensores de la paz.

Las organizaciones internacionales y locales han documentado el saqueo, el asesinato y la tortura, así como la violación masiva y la quema de las aldeas. Los lados en guerra a menudo intercambian la culpa de tales abusos.

Las cicatrices de la discordia de la regla colonial en la discordia en el Camerún moderno a lo largo de las fallas lingüísticas. Una vez que era una colonia alemana, Camerún se dividió entre Gran Bretaña y Francia después de la Guerra Mundial. Lo gobernaron como dos entidades separadas hasta principios de la década de 1960, cuando Camerún se volvió independiente y unido como un estado federal y bilingüe.

El acuerdo fue de corta duración. La siguiente década, Camerún aprobó un referéndum que modificaba su constitución y disuelve secciones que garantizan los derechos de la minoría de habla inglesa.

La población de habla inglesa representa aproximadamente el 20% de las aproximadamente 30 millones de personas del país. Se sienten marginados por la mayoría francófono. Las tensiones se dispararon en 2016 cuando el gobierno intentó imponer francés en las escuelas y tribunales de las regiones de habla inglesa, encendiendo protestas que las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente.

Los enfrentamientos llevaron a algunos separatistas de habla inglesa a tomar las armas contra el gobierno. Ambas partes han sido acusadas de violencia contra civiles.

La creciente popularidad de los eventos de palabras habladas como la reunión del 9 de marzo de Penboy refleja cómo las personas tienen menos miedo de expresar su indignación, dijo otro artista de palabras habladas que pasa por Camila.

“Como no podemos elegir armas para luchar, usamos el poder de la palabra hablada para enviar a través de nuestro mensaje. Algunos encuentran paz en él, otros encuentran curación, mientras que otros se educan”, dijo.

Su actuación se inspiró en un ataque de octubre de 2021 en el que un soldado mató a la colegiala de 5 años Caro Louise Ndialle después de dispararle a un automóvil que huyó de un punto de control.

“¿Cómo podemos olvidar llevar el cuerpo sin vida de nuestra niña en nuestras manos con su cráneo abierto como un trofeo ganado de un torneo?” Camila le preguntó a la audiencia.

Sus poemas aprovechan los recuerdos de cuerpos esparcidos en las calles de la ciudad, y las escuelas y hospitales que dejan de operar después de que los soldados del gobierno y los combatientes separatistas los queman.

Otras obras ridias lo que los poetas ven como hipocresía y indiferente por los lados en guerra.

En “Cries of War”, la poeta y escritora de palabras habladas Sandra Nyangha cuenta la historia de las personas hartas del conflicto y ansioso por un retorno a la paz.

“Si puede dar la orden de que comience algo como la guerra, también puede dar la orden de terminarlo”, dijo.

Para Penboy, las reuniones de palabras habladas son parte de los esfuerzos para llevar las artes a las comunidades afectadas por la crisis. También ha trabajado en iniciativas como el Proyecto de Estudiantes en Activismo, lanzado el año pasado, para ayudar a los jóvenes a desarrollar la confianza en sí mismo mediante el desarrollo de su escritura y actuaciones.

La guerra ha robado muchas de una educación, dijo.

“Mi objetivo aquí no es solo perfeccionar sus habilidades. Es para ellos usar las formas de arte para traer soluciones a sus comunidades”, dijo Penboy. “Los artistas tienen la responsabilidad de usar su oficio para abogar por el cambio”.

