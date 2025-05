Transmisión en vivo de alces migrando a pastos de verano que tenían millones de extremos enganchados

Estocolmo (AP)-La séptima temporada del éxito de televisión lenta sueca “The Great Moose Migration” terminó el domingo por la noche después de 20 días de cobertura en vivo las 24 horas.

El programa, llamado “Den Stora älgvandringen” en sueco, comenzó en 2019 con casi un millón de personas observando. En 2024, la producción alcanzó 9 millones de espectadores en SVT Play, la plataforma de transmisión para la SVT nacional de emisora.

A las 10 p.m. hora local (2000gmt) el domingo, el final de la producción, las cámaras remotas de la transmisión en vivo habían capturado 70 alces nadando a través del río Ångerman, a unos 300 kilómetros (187 millas) al noroeste de Estocolmo, en la migración anual de primavera hacia pastos de verano.

El programa comenzó el 15 de abril, una semana antes de lo previsto debido al clima cálido y al movimiento temprano de los alces.

Johan Erhag, gerente de proyectos de SVT para “The Great Moose Migration”, dijo que el equipo de este año habrá producido 478 horas de metraje, “con lo que estamos muy satisfechos”, escribió en un correo electrónico a The Associated Press el sábado por la noche.

Las cifras para la audiencia de este año no estaban disponibles de inmediato, pero Erhag dijo que aproximadamente el 30% de los espectadores sintonizados desde fuera de Suecia. La producción de 2025 atrajo a los titulares internacionales de The New York Times, CNN, Sky News y France 24, entre otros, después de una historia de AP que publicó el 15 de abril.

“Creo que AP ha sido clave para el éxito en todo el mundo este año, absolutamente”, escribió Erhag horas antes de que se emitiera el metraje final el domingo por la noche.

El programa volverá a SVT la próxima primavera para su octava temporada.

“The Great Moose Migration” es parte de una tendencia que comenzó en 2009 con la emisora ​​pública noruega de NRK, la transmisión minuciosa de un viaje de siete horas por la parte sur del país.

El lento estilo de programación de TV se ha extendido, con producciones en el Reino Unido, China y en otros lugares. La ciudad central holandesa de Utrecht, por ejemplo, instaló un “timbre de pescado” en una cerradura del río que permite a los espectadores en vivo alertar a las autoridades de pescado mientras migran a los terrenos de desove.