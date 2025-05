Jeffrey Dean Morgan en la temporada 2 de ‘Dead City’, organizando ‘Destino X’

Cuando comienza la temporada 2 de “The Walking Dead: Dead City” de AMC, Negan de Jeffrey Dean Morgan está listo para tomar Manhattan.

Pero Negan no es el único. A veces, amigo, a veces, el foe Maggie (Lauren Cohan) es parte de un grupo rival ansioso por morder la Gran Manzana, poniendo a Negan y Maggie en un curso de colisión.

Morgan tenía dudas sobre mantener a los personajes separados a principios de la temporada 2 (que se estrenó el 4 de mayo y lanza nuevos episodios los domingos hasta el 22 de junio en AMC y el servicio de transmisión AMC+).

“Estaba un poco preocupado por eso”, dice Morgan, quien fue criado en Kirkland. “Pero aumenta las apuestas para cuando se ven. El problema es que no ayuda a la relación tanto como esperaría después de esto”.

Ah, sí: Maggie todavía guarda rencor contra Negan por asesinar a su esposo, Glenn (Steven Yeun), en la temporada 7 de la original “Walking Dead”.

“Ella no le cree nunca, y él está enojado con ella en este momento por dejar que se pudra en una cárcel”, dice Morgan. “Todavía sigo encontrando muy interesante que tengas un spin -off con los dos personajes que no se gustan. Uno de ellos quiere matar al otro en todo momento”.

Independientemente de esa enemistad, Morgan dice que la relación entre Negan y Maggie continúa evolucionando.

“Lo que descubren este año es, en cierto modo, se necesitan”, dice. “Las únicas personas con las que realmente pueden contar son el uno del otro. Esa es una realidad difícil para uno de nosotros lidiar”.

Además de la maggie de todo, Negan tiene muchos de sus propios problemas esta temporada, incluso ser forzado a la atención nuevamente.

“Negan ha trabajado duro para perder su personalidad de este showman, el tipo con el bate de béisbol y el abrigo de cuero. Ya no quiere ser esa persona”, dice Morgan. “Y ahora, la única forma de salir de esta situación en la que se encuentra, se le pide que vuelva a ser esa persona. Está en una batalla interna constante”.

Más en el plato de Morgan

Además de “Dead City”, IMDB sugiere que Morgan volverá en la temporada 5 de “The Boys”, se espera que se transmitiera en 2026. Cuando se le preguntó acerca de regresar a ese programa principal, Morgan arroja sus manos, sonríe y no dice nada. (Lo tomaremos como confirmación afirmativa).

Más recientemente, Morgan se tomó un descanso de su trabajo diario como Negan en dos proyectos muy diferentes.

La película recientemente lanzada “Vecindario” ahora disponible en VOD digitalcombina con Morgan con su coprotagonista de “The Boys” Jack Quaid, quien envió a Morgan el guión de la película y reclutó a Morgan para la película.

En “Vecindario”, Morgan interpreta a un amargo guardia de seguridad retirado cuyo joven vecino con enfermedades mentales (Quaid) cree que fue testigo de un secuestro, pero la policía no le cree. El personaje de Morgan es acordado para ayudar al chico a buscar a la persona supuestamente desaparecida.

“Fuimos a Alabama durante un par de semanas y filmamos esta película Lightning Fast con un equipo de, como, 10 personas, y fue una maravilla”, dice Morgan.

¿El próximo proyecto del actor? “Destination X” de NBC, que marca la primera incursión de Morgan en organizar una serie de competencia de realidad. (El programa se transmitirá semanalmente a partir de las 10 pm del 27 de mayo).

“Es algo completamente nuevo, que es una de las razones por las que quería hacerlo”, dice Morgan, aunque inicialmente dudaba hasta que su esposa, el actor Hilarie Burton, lo alentó a asumir una nueva aventura. “Pensé que podría ser un desafío divertido, y ¿por qué no ver el mundo mientras lo haces?”

En “Destino X”, los concursantes son transportados a través de un autobús ennegrecido a varios lugares europeos, compiten en desafíos y usan pistas para descubrir “dónde están en la X”.

Morgan dice que ver a Alan Cumming, con quien Morgan trabajó en “The Good Wife”, el anfitrión de “The Traitars” anfitrión de Peacock también ayudó a persuadir a Morgan para dar el salto al alojamiento de televisión de realidad.

“Parecía que se estaba divirtiendo mucho”, dice Morgan. “Ahora, es especial, sin embargo, ¿verdad? Tiene la capacidad de estar en ese escenario. Pero al verlo, es lo que me convenció de hacerlo. Yo pensé, ‘Si puede divertirse tanto …’. “

Morgan dice que tardó un minuto en descubrir el ritmo de cómo funcionaría “Destino X”, lo que, según él, también era cierto para los productores y ejecutivos de NBC, que a veces le daban notas contradictorias.

“En última instancia, tuve la oportunidad de ser yo”, dice Morgan. “Hubo muchas sonrisas, risas y maldad con el mayor amor posible, así que realmente lo pasé bien”.

Este verano, Morgan espera volver a Seattle para el campamento de entrenamiento de los Seahawks: narra el equipo Serie de YouTube “The Sound” – Pero por ahora se centra en relanzar “Dead City” y ver cómo los fanáticos reaccionan a dónde va la historia con Maggie.

“Él sabe que puede confiar en ella, y en realidad se siente mal por cómo se conocieron, y lo ha dicho a lo largo de los años”, dice Morgan. “Pero hay un punto con Negan donde dice: ‘Estoy harto de (improperio) lidiar con esto (cosas). No puedo seguir salvando la vida o la vida de su hijo y que me acuses de cosas de las que no sabes nada’. Porque va mucho más allá de Glenn ahora.