Ann Telnaes, que renunció a Washington Post en protesta, gana a Pulitzer por ‘valentía’ en comentarios

NUEVA YORK (AP) – Un dibujante editorial desde hace mucho tiempo para el Washington Post que renunció a protestar a principios de este año después de que los editores mataron a su boceto criticando al propietario de la publicación y otros directores de medios que trabajan para curry con Trump han ganado el Premio Pulitzer por informes ilustrados y comentarios.

Ann Telnaes ganó por “entregar comentarios penetrantes sobre personas e instituciones poderosas con destreza, creatividad, y una valentía que llevó a su partida de la organización de noticias después de 17 años”, según el anuncio de Pulitzer el lunes.

Su dibujos animados mostró a un grupo de ejecutivos de medios que se inclinaba antes del entonces presidente electo Donald Trump mientras le ofrecía bolsas de dinero, incluido el propietario de la publicación y fundador de Amazon Jeff Bezos.

Varios ejecutivos, Bezos entre ellos, habían sido vistos alrededor de esa época en el Florida Club Mar-a-Lago de Trump. Telnaes los acusó de tener contratos gubernamentales lucrativos y trabajar para eliminar las regulaciones. Amazon también donó $ 1 millón al Fondo de Inauguración de Trump.

Cuando renunció al periódico a principios de este año, los telna que nunca antes había muerto un boceto debido al punto de vista inherente al comentario de la caricatura. Ella lo llamó un cambio de juego y peligroso para una prensa libre.

“Como dibujante editorial, mi trabajo es responsabilizar a las personas e instituciones poderosas”, escribió Telnaes en la plataforma en línea Sustack a principios de enero. “Por primera vez, mi editor me impidió hacer ese trabajo crítico. Así que he decidido dejar la publicación. Dudo que mi decisión cause mucho revuelo y que se descarta porque soy solo un dibujante. Pero no dejaré de sostener la verdad al poder a través de mi dibujos animados, porque como dicen ‘La democracia muere en la oscuridad”.

David Shipley, el editor de la página editorial del periódico en ese momento, dijo en un comunicado después de que Telnaes dejó de que decidió rechazar la caricatura porque el periódico acababa de publicar una columna sobre el mismo tema. Shipley luego renunció a fines de febrero después de que Bezos, en un cambio importante, dirigió que el puesto limita los temas cubiertos por su sección de opinión a las libertades personales y el mercado libre.

Las consecuencias continuaron en marzo cuando una columnista desde hace mucho tiempo, Ruth Marcus, renunció después de que dijo que la gerencia del periódico decidió no ejecutar su comentario crítico de la política de Bezos.

El Post, que ganó dinero durante la primera administración de Trump, ha estado perdiendo dinero en los últimos años, su lucha interna comenzó en gran medida en junio pasado cuando Sally Buzbee renunció como editora ejecutiva en lugar de aceptar una reorganización de la sala de redacción. Varios periodistas de publicación destacados desde entonces se han ido a otros trabajos.

La decisión de Bezos el otoño pasado de que el Post no respaldaría a un candidato presidencial, después de que el personal editorial se había preparado para apoyar a la demócrata Kamala Harris, condujo a un éxodo de suscriptores.