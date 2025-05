Los 60 premios de la Academia de Música Country están aquí. La recién llegada Ella Langley lidera a los nominados

NUEVA YORK (AP) – Los Premios de la Academia de Música Country de 2025 celebran su 60 aniversario el jueves por la noche. Y por lo que parece, no planean reducir la velocidad en el corto plazo.

Hay mucho que celebrar. La ganadora del Premio ACM de la ACM, Reba McEntire, volverá a ser el anfitrión. Keith Urban recibirá el codiciado premio ACM Triple Crown, marcando la primera vez que un artista recibió el trofeo en el escenario desde que Carrie Underwood fue honrada en 2010.

Y quizás lo más emocionante de todo: los Premios ACM se abrirán con una presentación “Canciones de las décadas” de 14 minutos destacan 60 años de música country y con McEntire, Clint Black, Dan + Shay, Wynonna Judd, Leann Rimes, Sugarland y más.

Las festividades de ACM en realidad comenzaron antes del evento del jueves. Antes del show de premios, la nominada por primera vez Ella Langley ganó el título de nueva artista femenina; El premio masculino fue a Zach Top.

Esto es lo que necesita saber antes de que comience la atracción ACMS principal.

Cómo ver los premios ACM

Los premios ACM se transmitirán en Prime Video y el canal de música de Amazon en Twitch Live a partir de las 8 pm Eastern y 5 PM Pacific. No se requiere membresía principal para ver la transmisión en vivo.

Nominados de los Premios ACM de este año

Langley lidera los premios ACM este año con ocho nominaciones, seis de las cuales son de su éxito “You Look Like You Love Me” con Riley Green.

Cody Johnson, Lainey Wilson y Morgan Wallen siguen de cerca las nominaciones de Langley con siete cada una. Chris Stapleton tiene seis nominaciones; Green y Post Malone están empatados con cinco.

Johnson, Wilson, Wallen y Stapleton están listos para la categoría principal de la noche, el artista del año. Kelsea Ballerini, Luke Combs y Jelly Roll también están nominados para el premio.

Quién actúa en los premios ACM

Además de la actuación repleta de “Canciones de las décadas” repletas de estrellas, Langley, Wilson, Top, Stapleton, Ballerini, Miranda Lambert, Megan Moroney, Blake Shelton y Alan Jackson actuarán.

También habrá algunos duetos llenos de estrellas. Backstreet Boys y Rascal Flatts subirán al escenario juntos, al igual que Glelly Roll y Shaboozey. Brooks y Dunn actuarán con Johnson.

Quién está presentando

Buckle up, because it’s a long list of ACM presenters: Shelton, Judd, Green, Black, Carly Pearce, Crystal Gayle, ERNEST, Gabby Barrett, Gretchen Wilson, Jordan Davis, Lee Ann Womack, Lionel Richie, Little Big Town, Martina McBride, Parker McCollum, Rita Wilson, Sara Evans, Sugarland, The Oak Ridge Boys and NASCAR driver Chase Elliott.

Para obtener más cobertura de los premios ACM de este año, visite https://apnews.com/hub/academy-of-country-music-awards