El abogado de Smokey Robinson dice que las acusaciones de violación en su contra son ‘viles’ y ‘falsas’

LOS ÁNGELES (AP) – El abogado de Smokey Robinson dijo que las acusaciones de violación y agresión sexual en su contra en una demanda de cuatro antiguos amas de casa son “viles” y “falsas”.

El abogado Christopher Frost dijo en un comunicado el miércoles que la evidencia “mostrará que este es simplemente un método feo para tratar de extraer dinero de un ícono estadounidense de 85 años”.

La demanda presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles el martes contra el Motown Music Luminary busca al menos $ 50 millones en daños por los presuntos asaltos, que las mujeres, según las mujeres, tuvo lugar entre 2007 y 2024. La esposa de Robinson, Frances Robinson, también se nombra como demandada por supuestamente permitir su comportamiento y crear un ambiente de trabajo abusivo.

“Abordaremos los numerosos aspectos de la queja que desafían la credulidad, así como los problemas relacionados con los supuestos plazos, las inconsistencias y las relaciones entre los demandantes y otros”, dijo la declaración de Frost.

Las cuatro mujeres alegan cada una cada una cada una cada una y a Smokey Robinson esperaría hasta que estuviera solo con ellas en su casa de Los Ángeles y luego las asaltaría y violarlas sexualmente por sus objeciones, en algunos casos durante muchos años.

“Creemos que el Sr. Robinson es un violador en serie y enfermo, y debe ser detenido”, dijo el abogado de mujeres John Harris en una conferencia de prensa el martes.

Associated Press no identifica a las personas que dicen que han sido agredidas sexualmente a menos que se identifiquen públicamente. Las mujeres, cuyos nombres son retenidos en la demanda, aparecieron con sus abogados en la conferencia de prensa. No hablaron y se cubrieron sus caras con máscaras.

Frost llamó a la conferencia de prensa “extraña teatralidad” y un intento de “alistar al público como un participante involuntario en el circo de los medios de comunicación que están tratando de crear. Le pedimos a cualquiera que siga este caso el juicio a medida que la evidencia sale a la luz y todos los hechos reales del caso se desarrollan”.

Una mujer dijo que trabajó para Robinson desde 2012 hasta 2024, y fue agredida al menos 20 veces en ese lapso. Otro dijo que ella trabajó para él desde 2014 hasta 2020, y fue agredida al menos 23 veces.

Todos los acusadores dijeron que eventualmente renunciaron por los asaltos, aunque en algunos casos tardó varios años. Y todos dijeron que temían presentarse por temor a represalias, vergüenza pública y posibles efectos en su estado de inmigración. Los mismos temores han impedido que las mujeres vayan a la policía para informar a Robinson, dijeron sus abogados, aunque también dijeron que creen que la investigación penal está justificada.

La demanda busca daños basados ​​en agresión sexual, asalto, encarcelamiento falso, violencia de género y otras acusaciones.

Frost dijo que Robinson pronto abordaría las acusaciones él mismo, y que le pedirían al tribunal que desestimara la demanda.

Robinson, miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll y del Salón de la Fama de los Songwriters, fue uno de los mayores creadores de éxitos de la década de 1960 como una parte central de la máquina de discos de Motown, tanto con su grupo The Miracles como como un artista solitario, con canciones que incluyen “Lágrimas de un Clown” y “The Packs of My Tears”.