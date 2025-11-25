Aclamado escritor de cuentos indígenas descubre que no es cherokee

Thomas King, un autor canadiense que se había identificado como parte cherokee a lo largo de su célebre carrera, dijo el lunes que, contrariamente a lo que había creído toda su vida, no tiene ascendencia indígena.

King escribió en The Globe and Mail que su madre le había dicho que su padre biológico era en parte cherokee, pero un genealogista que trabajaba con una organización que tiene como objetivo exponer afirmaciones de herencia indígena falsa no encontró ninguna conexión cherokee. King dijo que los hallazgos fueron compartidos con él este mes.

“Han pasado un par de semanas desde esa videollamada y todavía me estoy recuperando. A los 82 años, me siento como si me hubieran partido por la mitad, un hombre con una sola pierna en una historia de dos piernas. No soy el indio que tenía en mente. No soy un indio en absoluto”, escribió King.

La revelación se suma a una lista de figuras prominentes en Canadá y Estados Unidos cuya herencia indígena ha sido cuestionada en los últimos años. En Canadá, los desafíos han provocado una conversación nacional sobre la identidad indígena y cómo prevenir reclamaciones fraudulentas sobre ella. Entre ellos se encuentran la galardonada cantante folk Buffy Sainte-Marie; Randy Boissonnault, que tuvo que dimitir como ministro de Empleo de Canadá el año pasado; y destacados académicos.

Nacido en los Estados Unidos en 1943, King se crió en Roseville, California. Su padre se fue cuando él tenía 3 años y cuando localizó a su tía décadas después, ella también le dijo que tenían ascendencia Cherokee, escribió King el lunes. Pero hace varios años, dijo, se enteró de los rumores de que él no era indígena.

Mientras intentaba encontrar el origen de esos rumores, King dijo que se puso en contacto en octubre con la Alianza Tribal Contra el Fraude, una organización con sede en Cherokee, Carolina del Norte, que busca evitar que las personas reclamen falsamente identidades indígenas y se beneficien de ellas.

Este mes, la organización organizó una videollamada con King, en la que también participaron un genealogista y un profesor de estudios indígenas. El genealogista había encontrado el lado paterno de la familia y lo había rastreado.

“Y no condujo a los Cherokee”, escribió King. “No hay Cherokee en el lado del Rey. No hay Cherokee en el lado de Hunt. No hay indios por ningún lado”.

King y su agente no pudieron ser contactados para hacer comentarios. Su editor, HarperCollins Canada, y la Alianza Tribal Contra el Fraude no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Cuando se le preguntó por qué no buscaba proactivamente la confirmación de su ascendencia, King dijo a The Globe and Mail que no creía que las pruebas de ADN fueran precisas para determinar la ascendencia indígena.

La carrera de escritor de King comenzó después de que se mudó a Canadá en 1980 para enseñar en la Universidad de Lethbridge en Alberta. Su ficción y no ficción, centradas en la historia y la experiencia de los pueblos indígenas de América del Norte, le valieron elogios de la crítica y múltiples premios.

En 2020, King fue nombrado Compañero de la Orden de Canadá, uno de los más altos honores del país. La cita decía que su trabajo “expone las duras verdades de las injusticias de los pueblos indígenas de América del Norte” y “ha cambiado nuestra percepción de la historia canadiense”.

En su artículo del lunes, King dijo que ahora tendría que abordar preguntas sobre si se benefició como escritor porque se identificó como indígena y si eso se produjo a expensas de otros escritores indígenas. Pero disculparse no sería apropiado ya que asumiría una mala acción o un delito, escribió.

King expresó la esperanza de poder seguir apoyando las causas y los artistas indígenas, aunque reconoció que es posible que ya no quieran asociarse con él.

La Ópera de Edmonton dijo el lunes que cancelaría la producción planificada de una obra desarrollada a partir de la novela de King de 2020, “Indians on Vacation”.

La compañía no mencionó a King ni su artículo del lunes, pero dijo que había consultado con ancianos indígenas y otras personas “que compartían preocupaciones sobre cómo la presentación de este trabajo en este momento afectaría a su comunidad”. Un representante de la Ópera de Edmonton no respondió a una solicitud de comentarios.