Causa de muerte de ‘Jimmy Kimmel Live!’ Se revela al líder de la banda Cleto Escobedo

NUEVA YORK — Un Se confirma causa de muerte de Cleto Escobedo IIIel líder de la banda de “Jimmy Kimmel Live!” y amigo de toda la vida del presentador nocturno.

Según un certificado de defunción obtenido por TMZ, Escobedo murió el martes por shock cardiogénicouna afección poco común en la que el corazón ya no puede bombear suficiente sangre para suministrar al cuerpo, privando de oxígeno a órganos vitales. puede ser causado por un “ataque cardíaco grande o grave” pero no todas las personas que sufren un ataque cardíaco sufren un shock cardiogénico, según la Clínica Mayo.

Choque vasodilatadordifundido coagulación intravascular — un trastorno de la coagulación sanguínea que puede causar daño a los órganos y sangrado incontrolable — y cirrosis alcohólica del hígado También se enumeraron como causas subyacentes. Otro Condiciones que contribuyeron a la muerte de Escobedo. incluían sepsis, enfermedad de injerto contra huésped, inmunosupresión, enfermedad renal crónica y neumonía, según el documento.

Escobedo, líder de Cleto y los CletonesTenía 59 años.

Escobedo y Kimmel se conocieron después de que el presentador nacido en Brooklyn se mudara a Las Vegas a la edad de 9 años. Escobedo vivía en la misma calle y el dúo se hizo amigo rápidamente.

Kimmel anunció su muerte a principios de esta semana. en una emotiva publicación de Instagram.

“Esta mañana temprano, perdimos a un gran amigo, padre, hijo, músico y hombre”, escribió Kimmel el martes. “Decir que tenemos el corazón roto es quedarse corto. Cleto y yo hemos sido inseparables desde que tenía 9 años. El hecho de que pudiéramos trabajar juntos todos los días es un sueño que ninguno de los dos podría haber imaginado que se haría realidad”.

Kimmel también rindió homenaje a Escobedo durante un monólogo lloroso en su programa nocturno, calificándolo como el “más difícil” que jamás haya tenido que ofrecer. También canceló los siguientes programas tanto el miércoles como el jueves por la noche.

Escobedo creció en una familia de músicos: su padre, Cleto Escobedo Jr., también está en su banda – y comenzó a actuar a una edad temprana. Continuó teniendo su propia carrera exitosa al frente de los Cletones, haciendo giras con Paula Abdul, Marc Anthony y otros, antes de que Kimmel llamara.

Escobedo dirigió la banda de Kimmel desde 2003, cuando el presentador de ABC consiguió el concierto nocturno. Kimmel personalmente garantizó que su amigo consiguiera el trabajo al negociar con los ejecutivos.

Además de su padre, a Escobedo le sobreviven su esposa, Lori, y sus dos hijos.

©2025 Noticias diarias de Nueva York. Visita nydailynews.com. Distribuido por Agencia de contenido Tribune, LLC.