Celebraciones del Día de los Muertos 2025 en el área de Seattle

El Día de los Muertos, que se celebra del 1 al 2 de noviembre, es un feriado mexicano destinado a celebrar y recordar a los seres queridos que han muerto y su impacto en nuestras vidas. Aquí hay algunos eventos locales, donde puede agregar a un tradicional ofrenda (un altar dedicado para ofrendas a los difuntos), apoyar a artistas y músicos locales, y más.

Celebración del Día de los Muertos en El Centro de la Raza – 1 de noviembre

La organización comunitaria de Beacon Hill organizará una celebración con vendedores de comida, un mercado temporal, entretenimiento en vivo y actividades para todas las edades. También habrá una exhibición de más de 25 ofrendas creadas por individuos y grupos locales de la comunidad, del 3 al 21 de noviembre en el tercer piso del edificio El Centro de la Raza. El tema de este año, Semillas de Justicia: Luchando por Dignidad y Democracia, se centra en “la resiliencia de quienes plantaron semillas para un mundo más justo”.

12:00 a 18:00 horas; Centro Cultural Centilia del Centro de la Raza, 1660 S. Roberto Maestas Festival St., Seattle; gratis; elcentrodelaraza.org

Celebraciones del Día de los Muertos del Museo de Arte de Bainbridge Island: 1 de noviembre

Comience el día siguiendo una procesión de niños vestidos como mariposas por un sendero bordeado de flores desde el Kids Discovery Museum hasta el Museo de Arte de Bainbridge Island. Dos ceremonias a las 11 am (agotado) y a las 3 pm (boletos aún disponibles) serán el ancla de las celebraciones del Día de los Muertos, presentadas por la organizadora principal y maestra jubilada de Bainbridge, Alice Mendoza. En el museo, podrás probar muestras de champurrado (chocolate caliente tradicional mexicano) y panes dulces de pan de muerto, recibir pintura facial tradicional y escuchar a músicos interpretar canciones populares mexicanas. Se invita a los visitantes a agregar recuerdos e historias en honor a sus seres queridos que han muerto en una ofrenda central creada por la artista local Araceli Cruz.

Comience el día siguiendo una procesión de niños vestidos como mariposas por un sendero bordeado de flores desde el Kids Discovery Museum hasta el Museo de Arte de Bainbridge Island. Dos ceremonias a las 11 am y 3 pm (ambas con entradas agotadas, aunque las ceremonias se transmitirán en vivo en el Auditorio BIMA; los asientos son limitados) presentarán las celebraciones del Día de los Muertos, presentadas por la organizadora principal y maestra jubilada de Bainbridge, Alice Mendoza. En el museo, podrás probar muestras de champurrado (chocolate caliente tradicional mexicano) y panes dulces de pan de muerto, recibir pintura facial tradicional y escuchar a músicos interpretar canciones populares mexicanas. Se invita a los visitantes a agregar recuerdos e historias en honor a sus seres queridos que han muerto en una ofrenda central creada por la artista local Araceli Cruz.

10:45 a. m. a 4:30 p. m.; 550 Winslow Way E., isla Bainbridge; entrada gratuita, pero se requieren entradas; biartmuseum.org

Celebración del Día de los Muertos de la Asociación de Vecinos de Phinney – 1 de noviembre

Dirígete al Phinney Center para una celebración por la tarde en honor a tus seres queridos. Conéctese con Casa Latina sobre su trabajo comunitario, participe en un micrófono abierto de poesía y vea las presentaciones de Jump on Languages, Baile Folklore Colibri y Grupo Folklorico Citlali. Deléitese con la comida del camión de comida de Tacos Alebrijes y delicias dulces como chocolate caliente mexicano y pan de muerto de Pastelería y Panadería La Ideal. Una ofrenda comunitaria diseñada por el poeta local Raúl Sánchez estará disponible para ofrendas hasta el 3 de noviembre, con una dedicación el sábado a las 2 pm. Un mercado de artistas tendrá arte hecho a mano, joyas y más a la venta. Para culminar la celebración, CeAtl Tonalli encabezará una ceremonia tradicional y una procesión alrededor de la cuadra.

1-4 pm; 6532 Phinney Ave. N., Seattle; gratis; phinneycenter.org

Festival del Día de Muertos Seattle – 1 y 2 de noviembre

Seattle Center Festál se asocia con Día de Muertos Festival Seattle para traer un fin de semana de programación cultural al Armory Food & Event Hall. El tema de este año es ollin yoliztli, la frase náhuatl que significa “vida y movimiento”, y rinde homenaje a la experiencia migratoria. Disfrute de las presentaciones de CeAtl Tonalli, Correo Aéreo y Grupo Cultural Oaxaqueño el 1 de noviembre y de Huehca Omeyocan, Bailadores de Bronce, Trío Guadalevin y Joyas Mestizas el 2 de noviembre, además de decoración de calaveras de azúcar, pintura de caras y otras actividades.

11 a. m. a 6 p. m.; 305 Harrison St., Seattle; gratis; diademuertosseattle.org

Festival de las Catrinas de Seattle: 1 y 2 de noviembre

En su cuarto año, el Festival Seattle Catrinas celebrado en el Ayuntamiento de Seattle presentará “Unforgettable”, un espectáculo con música cultural, folclore y arte. Los invitados pueden traer fotografías, flores y recuerdos de sus seres queridos para colocarlos en una ofrenda comunitaria. También se anima a los invitados a venir vestidos como catrinas o catrienes, esqueletos elegantemente vestidos que son un símbolo central de las celebraciones del Día de Muertos en la cultura mexicana. Durante el festival, habrá un mercadillo con vendedores locales, comidas tradicionales, talleres para niños y la posibilidad de jugar a la lotería, el tradicional juego de bingo mexicano.

11:00-21:30 horas; 1119 Octava Avenida, Seattle; $45 para adultos, niños de 5 años y menores entran gratis; seattlecatrinasfestival.com

Museo de Arte de Tacoma y Festival del Día de los Muertos de Mi Centro – 2 de noviembre

Para cerrar un programa de eventos culturales de un mes de duración, el Museo de Arte de Tacoma y la organización local sin fines de lucro Mi Centro organizarán un Festival del Día de los Muertos con exhibiciones culturales, música, presentaciones en vivo y múltiples ofrendas donde podrá agregar recuerdos para honrar a sus seres queridos. También puedes participar en varias actividades artísticas, incluidos talleres guiados y la creación de un tapete tradicional (pintura en arena). En el festival se paga lo que se pueda (con fondos que respaldan los programas educativos del Tacoma Art Museum y futuros eventos comunitarios) y se debe reservar una entrada con un horario específico.

10 a. m. a 5 p. m.; 1701 Avenida del Pacífico, Tacoma; paga lo que puedas, se requieren boletos; tacomaartmuseum.org

Celebración comunitaria del Día de los Muertos del Museo de Arte de Seattle: 6 de noviembre

Participe en múltiples eventos gratuitos para celebrar el Día de los Muertos en el Museo de Arte de Seattle. A partir de las 11:30 a. m., podrá ver un tapete y esculturas únicas realizadas por el artista Fulgencio Lazo y su equipo, radicado en Seattle y Oaxaca. Únase a recorridos gratuitos de 60 minutos que destacan la colección del museo a las 11:30 a. m., 1:30 p. m. y 6 p. m., y a un recorrido en español a las 7 p. m. (las galerías también permanecerán abiertas hasta las 8 p. m.). De 5 a 9 pm, Sazón Seattle brindará enérgicas sesiones de DJ en el South Hall. La Banda Gonzona, Buena Vibra y bailarines del Grupo Cultural Oaxaqueño se presentarán en el Foro Brotman. También habrá talleres de confección de carteles serigrafiados, flores de papel y cajas de sombras.

11:30 a 21:00 horas; 1300 Primera Avenida, Seattle; gratis; seattleartmuseum.org

Día de los Muertos 2025 en el Centro Comunitario de Burien – 7 de noviembre

Nueve ofrendas comunitarias, comida y más darán la bienvenida a los invitados a la celebración del Día de los Muertos en el Centro Comunitario de Burien. Este evento para todas las edades incluirá una instalación de arte de la artista de Burien Amaranta Ibarra-Sandys, narraciones del sistema de bibliotecas del condado de King, presentaciones de canciones de “Coco” por estudiantes de la escuela primaria Hazel Valley, bandas de mariachis, pintura de caras, lotería y más. Los huéspedes podrán cenar en varios camiones de comida ubicados en el estacionamiento, con una carpa grande, asientos y calentadores para mayor comodidad.

6-9 pm; 400 SW 152nd St., Suite 300, Burien; gratis; burienwa.gov