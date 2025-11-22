El clero católico está eufórico con los cantos de fe de Rosalía en su nuevo disco ‘Lux’

BARCELONA, España (AP) — Y Rosalía dijo: “Hágase Lux”.

Rosalía, la estrella mundial del pop español amada por millones de personas por fusionar el flamenco con el hip-hop latino y el reggaetón, ha sorprendido a sus fans con un cambio radical.

El nuevo álbum del cantante y compositor, “Lux” (“Light” en latín), es descaradamente espiritual. Quince canciones, cantadas en 13 idiomas diferentes, incluidos fragmentos en latín, árabe y hebreo, están cargadas de un anhelo por lo divino.

Y está recibiendo elogios de lo alto.

Xabier Gómez García, obispo de Sant Feliu de Llobregat, que incluye la ciudad natal de Rosalía, Sant Esteve Sesrovires, cerca de Barcelona, ​​fue uno de los primeros líderes de la iglesia en elogiar su trabajo en una carta abierta a su rebaño. La abuela de Rosalía asiste habitualmente a misa en Sant Esteve Sesrovires, según la diócesis.

En entrevista con The Associated Press, Gómez dijo que si bien algunas de sus canciones eran “provocativas”, Rosalía “habla con absoluta libertad y sin complejos de lo que siente que es Dios, y el deseo, la sed (de conocer a Dios)”.

“Cuando escuché a ‘Lux’ y a Rosalía hablar sobre ella, el contexto de su disco y el proceso creativo, me encontré frente a un proceso y un trabajo que trascendió lo musical. Aquí hubo una búsqueda espiritual a través de los testimonios de mujeres de inmensa madurez espiritual”, dijo.

Desde su letra inicial cantada sobre piano y violonchelo lúgubre, “Quién podría vivir entre los dos / Primero amar al mundo y luego amar a Dios”, Rosalía anuncia que este álbum es una ruptura con sus predecesores ganadores de Grammy. “El mal querer” y “Motomami” habían consolidado a Rosalía como una de las artistas referentes del mundo de la música española con sus ritmos urbanos experimentales.

A pesar de, o gracias a, su diversidad de estilos y formas de canciones, que van desde cuerdas clásicas, fragmentos de música electrónica con un cameo de Björk, un coro de niños de un monasterio milenario, una canción parecida a un aria en italiano, un fado portugués y, por supuesto, ritmos de flamenco y hip-hop modernos, “Lux” ha tenido un comienzo poderoso entre los oyentes. Tiene cuatro canciones en la lista global Top 50 de Spotify para esta semana, más que cualquier artista, incluida Taylor Swift.

Madonna se ha declarado fanática de “Lux” y el compositor Andrew Lloyd Webber lo ha llamado generosamente el “álbum de la década”.

Girando hacia adentro

Rosalía, de 33 años, ha dicho que después de su éxito en formas musicales más populares, dejó que su antiguo anhelo espiritual la guiara al hacer “Lux”.

“Al final, en una época que parece no ser la era de la fe, la certeza o la verdad, hay más necesidad que nunca de una fe, una certeza o una verdad”, dijo a los periodistas en Ciudad de México el mes pasado.

Dijo que se guiaba por el concepto de que “un artista duda menos de su vocación cuando trabaja al servicio de Dios que cuando trabaja al servicio de sí mismo”.

Rosalía aparentemente no ha tenido un momento revelador de “venir a Jesús” común entre los creyentes evangélicos en Estados Unidos. Como muchos españoles, creció en una España que alguna vez fue incondicionalmente católica y que se ha secularizado rápidamente en las últimas décadas, especialmente entre las generaciones más jóvenes, dejando las iglesias principalmente a feligreses de edad avanzada.

Incluso su música antigua coqueteaba con la poesía religiosa medieval, incluido un videoclip de 2017 en el que puso música a un poema del poeta español del siglo XVI San Juan de la Cruz.

Si bien abraza los símbolos católicos y expresa fascinación por las santas, Rosalía parece evitar la práctica estrictamente organizada y también se inspira en otras religiones. “Lux” responde a esa diversidad de intereses, citando en un momento a una poetisa sufí.

“He leído mucho más que hace años, leyendo muchas hagiografías de santas de todo el mundo”, dijo. “Me acompañaron durante todo este proceso”.

Su estilo también ha cambiado. Atrás quedó la moda hip-hop y las largas uñas postizas que Rosalía lucía hace apenas unos años cuando arrasó en los Latin Grammy. Compare eso ahora con su apariencia en la portada del álbum “Lux”, donde está vestida con un sólido velo blanco de monja con los brazos aparentemente atrapados dentro de un top blanco y la mirada desviada.

El cardenal de cultura del Vaticano se une al club de fans

A pesar de la medida potencialmente controvertida de comparar a Dios con un amante obsesionado en la canción “Dios es un acosador”, Rosalía se ha ganado el equivalente del ministro de cultura del Vaticano.

El cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio Vaticano para la Cultura y la Educación, dijo a la agencia de noticias española EFE este mes que Rosalía ha detectado una insatisfacción más amplia con el mundo secular.

“Cuando una creadora como Rosalía habla de espiritualidad”, dijo, “significa que capta una profunda necesidad en la cultura contemporánea de acercarse a la espiritualidad, de cultivar una vida interior”.

Entre las canciones sobre la fe, Rosalía encontró tiempo para interpretar temas como “La Perla”, que muestra desprecio por un ex amante.

Esa hábil mezcla de cultura alta y pop es parte del atractivo de “Lux”, dijo Josep Oton, profesor de historia religiosa de la escuela de teología ISCREB de Barcelona.

“Ha logrado hacer música popular con raíces culturales muy profundas”, dijo Oton a la AP. “Cualquiera puede escucharla, y personas con diferentes orígenes pueden aprender cosas diferentes. Es música pop, pero es profunda”.

Interpretando ‘Lux’

“Lux” puede resultar intimidante para los oyentes, tanto por su elaborada orquestación como por sus conocimientos de letras esotéricas que Rosalía se inspiró para escribir después de leer a poetas místicos medievales y sus relatos de una unión transformadora con Dios a través de la oración y la meditación profundas.

En la estimulante “Reliquia”, Rosalía se compara con santas y enumera las partes de su cuerpo y de su vida que ha dejado en ciudades de todo el mundo como reliquias para que otras las guarden. Su “Mio Cristo Piange Diamanti” (“Mi Cristo llora diamantes” en italiano), rebosa la extravagante imagen barroca de las joyas que gotean de los ojos del Mesías.

En “Divinize”, Rosalía canta sobre la “divina buidor” (“vacío divino” en catalán), un concepto central del misticismo medieval que se centraba en cómo el alma debe experimentar el abandono para abrir un espacio donde Dios pueda entrar.

A Victoria Cirlot, profesora de humanidades en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y experta en la tradición mística femenina medieval, le gustó “Lux” por su capacidad para introducir conceptos religiosos complejos al gran público, aunque señaló que es una muestra “minimalista” de la tradición mística.

Cirlot dijo que la conmovedora “La Yugular” es rica en pensamiento místico porque la garganta, hogar de la voz y la respiración, se asocia en muchas tradiciones religiosas como la puerta del cuerpo a lo divino.

Pero, para Cirlot, es el paquete completo lo que hace que “Lux” sea tan impactante.

“Rosalía no es sólo una gran cantante; es una gran actriz, y su lenguaje corporal está lleno de gestos místicos como contorsionar su rostro en una expresión de éxtasis, de mirar a la nada”, dijo Cirlot. “Y luego tenemos su increíble voz, que crea una sensación de vuelo”.

