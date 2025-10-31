El logotipo de la Serie Mundial de este año fue creado por un diseñador gráfico de Bainbridge Island.

Sólo porque los Marineros no llegaron a la Serie Mundial no significa que el área de Seattle no esté representada.

Kelly Humeun diseñador gráfico de 40 años, vive en Bainbridge Island y diseñó el logotipo de la Serie Mundial de este año.

Comenzó a preparar maquetas hace más de un año y entregó a la MLB el producto final en diciembre.

“Probablemente hubo seis semanas de revisiones de ida y vuelta, modificando cartas y buscando alternativas, pero [MLB] Tenían una muy buena dirección en cuanto a hacia dónde querían llegar”, dijo Hume, de 66 años.

El diseñador gráfico, que se graduó en el ArtCenter College of Design de Pasadena en 1981, trabajó a través de una agencia con sede en Nueva Jersey llamada Fanbrandz para cumplir el deseo de la MLB de contar con un guión de béisbol tradicional. No fue una tarea desafiante para Hume, quien ha realizado diseños para el Jacksonville Jaguars, Detroit Pistons y San Diego Padresentre otros equipos profesionales. Incluso trabajó en logotipos para el Juego de Estrellas de la NBA y el Super Bowl XXX.

Hume diseñó el tipo de letra de los New England Patriots, que apareció en los uniformes de los jugadores y en la zona de anotación aproximadamente entre 1993 y 2013. Hume también diseñó las letras muy reconocibles para la película animada de Pixar, “A Bug’s Life” (1998).

El artista nacido en Iowa es ahora fanático de los Marineros y estaba entusiasmado ante la perspectiva de exhibir su logotipo en todo Seattle y T-Mobile Park.

“La gente se familiariza con el logotipo y lo ve en todas partes”, dijo Hume. “Que eso sucediera en mi ciudad natal habría sido doblemente gratificante”.

Los Marineros sufrieron una derrota por 4-3 ante los Azulejos de Toronto en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, perdiéndose su debut en la Serie Mundial. La Serie Mundial podría terminar el viernes por la noche en Toronto, ya que los Azulejos tienen una ventaja de 3-2 en la serie al mejor de siete sobre los Dodgers.

“Esperaba ver [the logo] “En mi campo local, pero no tuve tanta suerte”, añadió Hume. “Ese habría sido un final feliz para la historia”.