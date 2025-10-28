El nuevo Fondo de Artes Literarias de 50 millones de dólares apoyará a editores independientes y organizaciones sin fines de lucro

NUEVA YORK (AP) — Citando una escasez crónica de respaldo financiero para editores independientes y organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la escritura y la lectura, una coalición de siete fundaciones caritativas ha establecido un Fondo de Artes Literarias que distribuirá un mínimo de 50 millones de dólares durante los próximos cinco años.

La idea del fondo fue iniciada por la Fundación Andrew W. Mellon, el mayor patrocinador filantrópico de las artes del país. La presidenta de Mellon, Elizabeth Alexander, citó la literatura como una fuente vital de expresión.

“Novelistas, poetas y todo tipo de escritores creativos han dado forma e impulsado nuestro discurso colectivo y nuestra capacidad de invención desde la fundación de la nación”, dijo en un comunicado Alexander, un aclamado poeta que se unió a Mellon en 2018. “La filantropía estadounidense puede y debe desempeñar un papel más importante en el fortalecimiento de la infraestructura financiera de las organizaciones literarias y sin fines de lucro que sirven a estos artistas literarios”.

La autora y librera Ann Patchett dijo en un comunicado que el apoyo “al futuro de la literatura es motivo de celebración”.

Los otros participantes son la Fundación Ford, la Fundación Hawthornden, la Fundación Lannan, la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, la Fundación Poetry y una fundación anónima. El proyecto será supervisado por Jennifer Benka, cuya experiencia previa incluye haber sido directora ejecutiva de la Academia de Poetas Estadounidenses. El proceso de solicitud está programado para comenzar el 10 de noviembre.

Durante una entrevista telefónica con The Associated Press, Alexander enfatizó que el fondo literario había estado en proceso mucho antes de que el Fondo Nacional de las Artes y el Fondo Nacional de las Humanidades redujeran drásticamente su apoyo este año para prácticamente todas las formas de arte. Se refirió a un estudio de 2023 de la organización de investigación Candid que encontró que las organizaciones e individuos literarios recibían menos del 2% de unos 5 mil millones de dólares en subvenciones para artes otorgadas en los EE. UU.

Aún no se han establecido parámetros para el tamaño de las subvenciones, pero Alexander dijo que el apoyo probablemente se extenderá a una amplia gama de destinatarios, desde festivales de poesía hasta residencias de escritores y pequeñas editoriales.

“El apoyo a la literatura es muy útil”, afirmó. “Y el lenguaje en su forma más elevada es lo mejor de la humanidad”.

Percival Everett, el novelista ganador del Premio Pulitzer, dijo en un comunicado que “sin las editoriales sin fines de lucro, las letras estadounidenses se habrían estancado hace mucho tiempo”. El propio Everett fue publicado durante décadas por una prensa independiente, Graywolf, antes de mudarse a Penguin Random House y abrirse paso comercialmente con “James”, que recibió el Pulitzer en 2024.