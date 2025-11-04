Jonathan Bailey nombrado el hombre vivo más sexy de 2025 por la revista People

Algo ha cambiado para la estrella de “Wicked” Jonathan Bailey, algo no es lo mismo: es el hombre vivo más sexy de la revista People para 2025.

La elección de la revista se anunció el lunes por la noche en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Bailey toma el relevo de la estrella de “The Office” y “Jack Ryan”, John Krasinski, quien fue la selección de 2024.

“Es un gran honor”, dijo Bailey, de 37 años, a la revista. “Obviamente me siento increíblemente halagado. Y es completamente absurdo”.

Bailey hizo que el público se desmayara como el Príncipe Fiyero en su debut en la pantalla grande en 2024 en “Wicked”, la popular película musical en la que con orgullo insta a sus compañeros de estudios a unirse a él en su superficialidad. La segunda mitad llega a los cines el 21 de noviembre.

Rebosaba encanto como Lord Anthony Bridgerton en “Bridgerton” de Netflix y obtuvo una nominación al Emmy en 2024 por su papel en la serie de Showtime “Fellow Travelers”. Más recientemente, protagonizó “Jurassic World Rebirth”, que se estrenó en julio.

Bailey le dijo a Fallon que el título era un “honor de su vida”.

“Estoy algo emocionado de que la revista People haya invitado a alguien, haya otorgado este honor a alguien que realmente puede apreciar el valor de un hombre sexy”, dijo.

Bailey le dijo a People que sabía que quería ser actor desde que tenía 5 años y que su abuela lo llevó a ver una producción del musical “Oliver!”. En dos años había logrado ese sueño, actuando con la Royal Shakespeare Company.

Ha tenido muchos créditos teatrales desde entonces, incluido el papel protagonista en Ricardo II de Shakespeare en Londres a principios de este año.

Bailey, que ha hablado abiertamente de ser actor gay, fundó The Shameless Fund, que ayuda a apoyar a las organizaciones LGBTQ+.

“Sé que el sector LGBT está bajo una inmensa amenaza en este momento”, dijo. “Por eso ha sido increíble conocer gente que tiene la experiencia y ve un potencial con el que yo solo podría haber soñado”.

El primer hombre vivo más sexy fue Mel Gibson en 1985. Otros ganadores anteriores incluyen a Brad Pitt, George Clooney, John F. Kennedy Jr., David Beckham, Michael B. Jordan, John Legend, Dwayne Johnson, Paul Rudd, Pierce Brosnan y Patrick Dempsey.

Bailey, quien será la portada de la edición People que se publicará el viernes, tuvo que permanecer callado ante la noticia. Pero admitió a la revista que no podía mantenerlo en completo secreto: compartió la noticia con su perro Benson, quien también aparecerá en la revista.